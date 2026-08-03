Smarrire il bancomat non blocca l’accredito della pensione sul conto

3 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Lo smarrimento del bancomat non interrompe automaticamente l’accredito della pensione.

La pensione resta sul conto corrente bancario o postale comunicato all’INPS.

Bloccare tempestivamente la carta limita il rischio di utilizzi non autorizzati.

Un nuovo IBAN va comunicato solo se cambia il conto di accredito.

( Riassunto generato con AI)

Pensione INPS e bancomat smarrito: cosa accade

Per chi riceve la pensione sul conto, perdere il bancomat può creare una comprensibile preoccupazione, ma INPS continua normalmente ad accreditare l’assegno sul rapporto bancario o postale già comunicato. Nelle ultime ore torna centrale il chiarimento tra carta e conto corrente: lo smarrimento riguarda lo strumento usato per prelevare o pagare, non il conto su cui arrivano le somme. Per questo, salvo modifiche delle coordinate di pagamento, il pensionato non perde né l’accredito né il denaro depositato.

Il problema immediato riguarda invece l’accesso alle risorse per le spese quotidiane, fino alla sostituzione della carta o all’utilizzo delle modalità previste dalla propria banca o da Poste Italiane. La priorità è bloccare subito il bancomat per prevenire operazioni non autorizzate. La pensione resta disponibile sul conto anche durante l’attesa della nuova carta.

La carta è distinta dal conto corrente

Il bancomat è una carta collegata al conto e consente prelievi, pagamenti e altre operazioni. Il conto corrente, invece, continua a esistere anche se la carta viene persa, bloccata o sostituita. Questa distinzione è decisiva: l’accredito pensionistico disposto da INPS non è legato alla disponibilità fisica della carta.

Quando l’Istituto versa la pensione sul conto indicato dal titolare, lo smarrimento del bancomat non determina automaticamente lo stop del pagamento. Le somme continuano ad arrivare sul rapporto bancario o postale comunicato. Il pensionato può però incontrare limiti pratici nell’utilizzo del denaro fino alla consegna del nuovo strumento di pagamento.

Dopo il blocco, è possibile richiedere all’istituto emittente una nuova carta collegata allo stesso conto. Tra smarrimento e rilascio possono trascorrere alcuni giorni, ma il conto resta attivo e l’eventuale pensione accreditata rimane disponibile. Le possibilità operative nel periodo di attesa dipendono dalle procedure adottate dalla singola banca o da Poste Italiane.

Non occorre quindi contattare INPS per il solo smarrimento della carta. La comunicazione all’Istituto diventa necessaria se cambia il conto corrente oppure se viene indicato un nuovo IBAN per l’accredito. Confondere la sostituzione del bancomat con la variazione delle coordinate bancarie può generare richieste inutili e ritardi nella gestione personale della situazione.

Blocco immediato e attenzione alle truffe

La misura più importante dopo lo smarrimento è il blocco tempestivo della carta, così da ridurre il rischio di utilizzi da parte di terzi. È utile conservare in un luogo sicuro i recapiti dell’istituto emittente e conoscere in anticipo la procedura prevista per questi casi. Attendere prima di intervenire può aumentare l’esposizione a problemi sul conto.

Chi ha perso il bancomat deve inoltre prestare attenzione a possibili tentativi di truffa. Banche e INPS non chiedono telefonicamente dati da fornire a sconosciuti: condividere informazioni in questo contesto può mettere a rischio il conto corrente. La conseguenza pratica è chiara: il pagamento pensionistico prosegue, mentre la sicurezza della carta richiede un’azione immediata del titolare.

FAQ

La pensione INPS si blocca se perdo il bancomat?

Sì, la pensione continua ad arrivare sul conto corrente o postale già comunicato a INPS, anche se la carta è stata smarrita.

Devo avvisare INPS dello smarrimento della carta?

No, il semplice smarrimento del bancomat non richiede una comunicazione a INPS, perché l’accredito resta collegato al conto indicato.

Cosa fare subito dopo aver perso il bancomat?

Sì, occorre bloccare tempestivamente la carta presso l’istituto emittente per impedire possibili utilizzi non autorizzati.

Il conto resta attivo senza la carta?

Sì, il conto corrente continua a esistere e le somme pensionistiche restano disponibili, mentre la banca o Poste Italiane gestiscono la sostituzione.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui InvestireOggi.