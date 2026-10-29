29 Ottobre 2026/Home/EVENTI/Intersections riunisce a Milano oltre 20.000 partecipanti
La notizia in sintesi
- Intersections 2026 ha riunito all’Allianz MiCo di Milano oltre 20.000 partecipanti e più di 450 speaker.
- La terza edizione si è articolata in due giornate dedicate a comunicazione, marketing, media e creatività.
- Il tema “The Power of Influence” ha guidato il confronto tra brand, centri media e associazioni.
- Tra gli argomenti affrontati: intelligenza artificiale, evoluzione della ricerca online, creator e rapporto tra marchi e persone.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Yealink SP92 Altoparlante e microfono per conferenze da ufficio, altoparlante Bluetooth portatile con USB, microfono con cancellazione del rumore AI, 20 ore di chiamata, per piccole sale riunioni
Cancellazione del rumore tramite intelligenza artificiale: la tecnologia full-duplex SP92 garantisce conversazioni fluide, cristalline e senza interruzioni. 1 microfono con cancellazione del rumore basata sull’intelligenza artificiale, eccezionale chiarezza del suono, la cancellazione dell’eco acustica rimuove feedback ed echi fastidiosi, garantendo una comunicazione più chiara e naturale. · Qualità audio eccezionale: altoparlante da 50 mm e rilevamento vocale a 4 m, tecnologia Virtual Bass che migliora la qualità audio, supporto di più metodi di connessione, design plug-and-play che si collega facilmente al computer o al telefono cellulare tramite USB, BT51-C o Bluetooth. Goditi la massima versatilità, l’altoparlante per conferenze da ufficio SP92 è progettato per sale conferenze da 4-8 persone. · Portatile e 20 ore di conversazione: il vivavoce Bluetooth Yealink SP92 pesa solo 276 g, è compatto e portatile, flessibile come te sia che tu stia lavorando da casa, in ufficio o viaggiando per lavoro. Passa alla modalità wireless con una durata della batteria fino a 20 ore di conversazione o di ascolto musicale, fino a 2,5 ore di ricarica e 20 giorni di standby, è sempre pronto quando lo sei tu.
Si è conclusa all’Allianz MiCo di Milano la terza edizione di Intersections, l’appuntamento dedicato alla comunicazione, al marketing e alla creatività. Il bilancio di Intersections 2026 indica oltre 20.000 partecipanti e più di 450 speaker nell’arco di due giornate. Al centro degli incontri, le trasformazioni dei media e il modo in cui intelligenza artificiale, nuovi contenuti e influenza modificano il rapporto tra marchi e pubblico.
A promuovere la manifestazione sono state cinque associazioni: IAB Italia, Interactive Advertising Bureau; ADCI, Art Directors Club Italiano; UNA, Aziende della Comunicazione Unite; UPA, Utenti Pubblicità Associati; e ASSIRM, Ricerche di Mercato, Sondaggi di opinione e Ricerca Sociale. Il confronto ha così coinvolto soggetti che operano in ambiti diversi della filiera, dalla pubblicità alla ricerca.
Il filo conduttore scelto per questa edizione, “The Power of Influence”, ha accompagnato gli interventi di brand, centri media, associazioni e relatori italiani e internazionali. Il programma ha affrontato sia i cambiamenti nei formati della comunicazione sia l’evoluzione delle relazioni tra aziende e persone, dedicando spazio anche alla funzione della creatività nell’uso dell’intelligenza artificiale.
Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.
Ricerca online, creator e intelligenza artificiale
Tra i temi sviluppati dai main sponsor, Google ha concentrato i propri interventi sui cambiamenti della Ricerca e della pubblicità associata alle ricerche nell’era dell’AI. Un altro ambito di approfondimento ha riguardato YouTube, con attenzione ai linguaggi dei contenuti e ai creator. Due argomenti collegati alle modalità con cui i marchi cercano di raggiungere il pubblico attraverso piattaforme e formati differenti.
Rai Pubblicità ha proposto un dialogo tra Geppi Cucciari e Luca Poggi. La conversazione ha affrontato il potere dell’influenza e la difficoltà di inserirsi nelle conversazioni rilevanti per le persone. Il tema ha portato sul palco una declinazione del filo conduttore dell’evento: il rapporto tra comunicazione dei marchi e discussioni del pubblico.
EY Studio+, con gli interventi di Fabio Dotti e Giacomo Giacopelli, ha invece affrontato l’integrazione strategica dell’intelligenza artificiale. L’attenzione si è concentrata sull’impiego dell’AI per produrre valore nel tempo per brand e clienti. Il contributo si è inserito nel confronto più ampio sulle conseguenze di questa tecnologia per il lavoro di comunicazione e marketing.
Google, Rai Pubblicità ed EY Studio+ hanno sostenuto la manifestazione come main sponsor. I loro interventi hanno sviluppato prospettive distinte: l’evoluzione degli strumenti di ricerca e dei contenuti, la partecipazione alle conversazioni e l’integrazione dell’AI nelle strategie aziendali.
Il bilancio degli organizzatori
Sergio Amati, General Manager di IAB Italia, ha letto la partecipazione come un segnale della domanda di confronto tra gli operatori:
“Questa edizione di Intersections ci restituisce l’immagine di un’industry che vuole incontrarsi, confrontarsi e guardare avanti”
Nel suo bilancio, Amati ha affiancato ai dati sull’affluenza una valutazione sulla varietà degli interventi e sul contenuto delle discussioni:
“Siamo particolarmente orgogliosi di un risultato che va oltre i numeri: alla grande partecipazione si sono affiancate la qualità delle conversazioni e la varietà delle voci coinvolte, segnando un ulteriore salto di qualità per l’evento. L’entusiasmo di questi due giorni conferma quanto sia forte l’esigenza di comprendere insieme le forze che stanno modellando il presente e che influenzeranno le decisioni di domani.”
Il confronto delle due giornate ha dunque accostato questioni tecnologiche e relazionali: come cambiano ricerca e pubblicità con l’AI, quali linguaggi si affermano nei contenuti e come si costruisce il rapporto tra marchi e persone. Sono questi i temi sui quali si è concentrata la terza edizione milanese.
Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!
Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale
Guide agli acquisti su Amazon