29 Ottobre 2026

/ Home/EVENTI/Intersections riunisce a Milano oltre 20.000 partecipanti

La notizia in sintesi Intersections 2026 ha riunito all’Allianz MiCo di Milano oltre 20.000 partecipanti e più di 450 speaker.

La terza edizione si è articolata in due giornate dedicate a comunicazione, marketing, media e creatività.

Il tema “The Power of Influence” ha guidato il confronto tra brand, centri media e associazioni.

Tra gli argomenti affrontati: intelligenza artificiale, evoluzione della ricerca online, creator e rapporto tra marchi e persone.

Si è conclusa all’Allianz MiCo di Milano la terza edizione di Intersections, l’appuntamento dedicato alla comunicazione, al marketing e alla creatività. Il bilancio di Intersections 2026 indica oltre 20.000 partecipanti e più di 450 speaker nell’arco di due giornate. Al centro degli incontri, le trasformazioni dei media e il modo in cui intelligenza artificiale, nuovi contenuti e influenza modificano il rapporto tra marchi e pubblico.

A promuovere la manifestazione sono state cinque associazioni: IAB Italia, Interactive Advertising Bureau; ADCI, Art Directors Club Italiano; UNA, Aziende della Comunicazione Unite; UPA, Utenti Pubblicità Associati; e ASSIRM, Ricerche di Mercato, Sondaggi di opinione e Ricerca Sociale. Il confronto ha così coinvolto soggetti che operano in ambiti diversi della filiera, dalla pubblicità alla ricerca.

Il filo conduttore scelto per questa edizione, “The Power of Influence”, ha accompagnato gli interventi di brand, centri media, associazioni e relatori italiani e internazionali. Il programma ha affrontato sia i cambiamenti nei formati della comunicazione sia l’evoluzione delle relazioni tra aziende e persone, dedicando spazio anche alla funzione della creatività nell’uso dell’intelligenza artificiale.

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Ricerca online, creator e intelligenza artificiale

Tra i temi sviluppati dai main sponsor, Google ha concentrato i propri interventi sui cambiamenti della Ricerca e della pubblicità associata alle ricerche nell’era dell’AI. Un altro ambito di approfondimento ha riguardato YouTube, con attenzione ai linguaggi dei contenuti e ai creator. Due argomenti collegati alle modalità con cui i marchi cercano di raggiungere il pubblico attraverso piattaforme e formati differenti.

Rai Pubblicità ha proposto un dialogo tra Geppi Cucciari e Luca Poggi. La conversazione ha affrontato il potere dell’influenza e la difficoltà di inserirsi nelle conversazioni rilevanti per le persone. Il tema ha portato sul palco una declinazione del filo conduttore dell’evento: il rapporto tra comunicazione dei marchi e discussioni del pubblico.

EY Studio+, con gli interventi di Fabio Dotti e Giacomo Giacopelli, ha invece affrontato l’integrazione strategica dell’intelligenza artificiale. L’attenzione si è concentrata sull’impiego dell’AI per produrre valore nel tempo per brand e clienti. Il contributo si è inserito nel confronto più ampio sulle conseguenze di questa tecnologia per il lavoro di comunicazione e marketing.

Google, Rai Pubblicità ed EY Studio+ hanno sostenuto la manifestazione come main sponsor. I loro interventi hanno sviluppato prospettive distinte: l’evoluzione degli strumenti di ricerca e dei contenuti, la partecipazione alle conversazioni e l’integrazione dell’AI nelle strategie aziendali.

Il bilancio degli organizzatori

Sergio Amati, General Manager di IAB Italia, ha letto la partecipazione come un segnale della domanda di confronto tra gli operatori:

“Questa edizione di Intersections ci restituisce l’immagine di un’industry che vuole incontrarsi, confrontarsi e guardare avanti”

Nel suo bilancio, Amati ha affiancato ai dati sull’affluenza una valutazione sulla varietà degli interventi e sul contenuto delle discussioni:

“Siamo particolarmente orgogliosi di un risultato che va oltre i numeri: alla grande partecipazione si sono affiancate la qualità delle conversazioni e la varietà delle voci coinvolte, segnando un ulteriore salto di qualità per l’evento. L’entusiasmo di questi due giorni conferma quanto sia forte l’esigenza di comprendere insieme le forze che stanno modellando il presente e che influenzeranno le decisioni di domani.”

Il confronto delle due giornate ha dunque accostato questioni tecnologiche e relazionali: come cambiano ricerca e pubblicità con l’AI, quali linguaggi si affermano nei contenuti e come si costruisce il rapporto tra marchi e persone. Sono questi i temi sui quali si è concentrata la terza edizione milanese.