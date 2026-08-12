Guido Stazi si insedia alla presidenza della Consob

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Guido Stazi si è insediato alla guida della Consob .

si è insediato alla guida della . Il passaggio di consegne è avvenuto a Roma durante una riunione della Commissione.

durante una riunione della Commissione. Chiara Mosca aveva svolto le funzioni di presidente vicario dal 9 marzo.

aveva svolto le funzioni di presidente vicario dal 9 marzo. La Commissione torna composta da cinque membri, incluso il nuovo presidente.

( Riassunto generato con AI)

Guido Stazi si insedia alla presidenza Consob

Guido Stazi si è insediato alla presidenza della Consob, l’autorità italiana di vigilanza sui mercati finanziari. Il passaggio delle consegne con la presidente vicaria Chiara Mosca si è svolto a Roma, nella mattinata del 12 agosto 2026, nel corso di una riunione della Commissione.

L’insediamento riporta l’organo collegiale alla composizione completa di cinque membri. La notizia è stata comunicata dalla stessa Consob, confermando l’avvio del mandato del nuovo presidente e la conclusione della fase di reggenza affidata a Chiara Mosca.

Il cambiamento riguarda direttamente la governance dell’autorità chiamata a presidiare la trasparenza dei mercati, la tutela degli investitori e il corretto funzionamento del sistema finanziario italiano. La nomina di Stazi completa quindi l’assetto istituzionale della Commissione dopo mesi in cui la presidenza era esercitata in via vicaria.

La Commissione torna operativa con cinque componenti

Con l’arrivo di Guido Stazi, il Collegio della Consob è nuovamente formato da cinque componenti: il presidente e i commissari Chiara Mosca, Carlo Comporti, Gabriella Alemanno e Federico Cornelli. La ricostituzione integrale dell’organo elimina la situazione transitoria nella quale Mosca aveva assunto le funzioni di presidente vicario.

La commissaria, indicata come componente con la maggiore anzianità di Istituto, aveva svolto quel ruolo dal 9 marzo scorso. Il dato evidenzia che il passaggio non è stato soltanto formale: la nuova presidenza si inserisce in un Collegio già operativo, con continuità assicurata durante l’assenza di un presidente titolare.

Il passaggio di consegne avvenuto in una riunione di Commissione rafforza il carattere collegiale della governance dell’autorità. La presenza dell’intera composizione consente alla Consob di operare con tutti i suoi membri nelle decisioni che rientrano nelle competenze dell’ente.

Le informazioni diffuse non dettagliano priorità programmatiche o dichiarazioni del nuovo presidente. Per questo, il fatto rilevante verificabile resta l’insediamento di Stazi e il ritorno alla piena composizione del vertice.

Continuità istituzionale dopo la presidenza vicaria

L’elemento più significativo è la continuità tra la fase vicaria e l’avvio della presidenza di Guido Stazi. Chiara Mosca non lascia la Commissione, ma resta commissaria insieme a Carlo Comporti, Gabriella Alemanno e Federico Cornelli.

Questo assetto conserva l’esperienza maturata dal Collegio mentre introduce una guida titolare. Nei prossimi passaggi istituzionali, l’attenzione sarà rivolta alle decisioni adottate dalla Commissione nella sua nuova configurazione completa.

Al momento, le fonti disponibili non indicano modifiche alle competenze della Consob né annunci su interventi specifici. La conseguenza immediata è dunque organizzativa: il vertice torna pienamente definito.

FAQ

Chi è il nuovo presidente della Consob?

Sì, il nuovo presidente della Consob è Guido Stazi, insediato il 12 agosto 2026 durante una riunione della Commissione a Roma.

Dove è avvenuto il passaggio di consegne?

Sì, il passaggio di consegne tra Chiara Mosca e Guido Stazi è avvenuto a Roma, nel corso di una riunione della Commissione.

Da quando Chiara Mosca era presidente vicario?

Sì, Chiara Mosca ha svolto le funzioni di presidente vicario della Consob dal 9 marzo, grazie alla maggiore anzianità di Istituto.

Quanti membri compongono ora la Consob?

Sì, la Commissione è ora composta da cinque membri: Guido Stazi, Chiara Mosca, Carlo Comporti, Gabriella Alemanno e Federico Cornelli.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e Wall Street Italia.