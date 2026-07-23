Bitcoin sotto i 66mila dollari mentre aumentano le tensioni tra Usa e Iran

23 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Bitcoin oscilla vicino a 66.000 dollari dopo nuove tensioni geopolitiche.

oscilla vicino a 66.000 dollari dopo nuove tensioni geopolitiche. Il rialzo del petrolio riaccende i timori per inflazione e tassi statunitensi.

Il supporto tecnico a 65.000 dollari resta decisivo nel breve periodo.

I mercati previsionali restano prudenti sulla direzione della criptovaluta.

(Riassunto generato con AI)

Bitcoin sotto pressione tra petrolio e tassi

Bitcoin è tornato sotto pressione il 22 luglio, scambiando nell’area dei 66.000 dollari dopo un calo superiore all’1%, mentre le rinnovate minacce tra Stati Uniti e Iran hanno spinto il petrolio e alimentato aspettative di politica monetaria più restrittiva. Il mercato guarda soprattutto allo Stretto di Hormuz, snodo da cui transita circa il 20% del consumo petrolifero mondiale secondo la U.S. Energy Information Administration.

Il presidente Donald Trump ha avvertito che Washington potrebbe colpire infrastrutture iraniane in risposta ad attacchi contro navi nel passaggio marittimo. Le tensioni seguono il fallimento delle condizioni di cessate il fuoco previste dal Memorandum di Islamabad, firmato a giugno per favorire la ripresa del traffico commerciale.

Il perché della reazione di Bitcoin è macroeconomico: un petrolio più caro può aumentare i costi energetici e rafforzare i rischi inflazionistici, rendendo più complesso il percorso della Federal Reserve sui tassi. Gli operatori attendono ora la riunione del Federal Open Market Committee del 28-29 luglio.

Petrolio, flussi istituzionali e livelli tecnici

Il Brent ha superato 95 dollari al barile, toccando 95,24 dollari prima di ridurre parte dei guadagni: un movimento legato ai rischi per le esportazioni dal Golfo e alle minacce degli Houthi sostenuti dall’Iran sullo stretto di Bab el-Mandeb. Sette petroliere avrebbero già cambiato rotta, aumentando l’incertezza sulle forniture energetiche.

In parallelo, i dati CME FedWatch citati dalle fonti indicavano una probabilità di rialzo dei tassi a luglio salita al 33,7%, dal 25,7% del giorno precedente. I futures continuavano tuttavia a favorire tassi invariati nell’appuntamento immediato, mentre su Polymarket gli operatori assegnavano il 65% di probabilità ad almeno un rialzo nel 2026.

Sul grafico, l’area di 65.000 dollari ha agito da sostegno, con la media mobile esponenziale a 200 periodi indicata come riferimento di domanda. Ma resta attivo il “death cross”, con la media a 50 giorni sotto quella a 200 giorni, e l’indice Coinbase Premium è negativo da maggio: segnali di cautela degli investitori istituzionali statunitensi.

L’RSI vicino a 60 indica momentum in recupero senza eccessi, mentre l’ADX sotto 25 segnala una tendenza ancora debole. Le resistenze tecniche si concentrano tra 67.000 e 68.000 dollari; una soglia ulteriore individuata dall’analista Ali Charts è 69.340 dollari, prezzo realizzato dei detentori di breve periodo.

La Fed può trasformare la volatilità in trend

Il prossimo passaggio non dipenderà soltanto dai grafici di Bitcoin, ma dalla sovrapposizione tra rischio energetico, sviluppi militari e decisioni della Federal Reserve. Un superamento stabile delle resistenze potrebbe cambiare la struttura tecnica, mentre una discesa sotto 65.000 dollari riporterebbe l’attenzione sui supporti inferiori tra 64.400 e 63.500 dollari.

I mercati previsionali restano più orientati allo scenario prudente: su Myriad, il 64,6% degli operatori stimava che Bitcoin potesse raggiungere 55.000 dollari prima di 84.000.

FAQ

Perché Bitcoin è sceso sotto 66.000 dollari?

Sì, il calo è stato associato alle tensioni tra Stati Uniti e Iran, al rialzo del petrolio e ai timori di tassi più alti.

Qual è il supporto tecnico più vicino?

Sì, l’area dei 65.000 dollari è il primo supporto osservato; sotto quel livello emergono zone a 64.400 e 63.500 dollari.

Quali resistenze deve superare Bitcoin?

Sì, le prime resistenze sono tra 67.000 e 68.000 dollari; il livello di 69.340 dollari è un ulteriore test tecnico.

Cosa segnala il death cross su Bitcoin?

Sì, segnala che la media mobile a 50 giorni resta sotto quella a 200 giorni, una configurazione tecnica considerata ribassista.

Come sono state verificate queste informazioni?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Decrypt e crypto.news.