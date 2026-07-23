23 Luglio 2026

Home / FINTECH / Naspi e dimissioni per giusta causa: due decisioni sui requisiti

La notizia in sintesi

Cassazione : la Naspi richiede prove concrete della giusta causa.

: la Naspi richiede prove concrete della giusta causa. Diffide e ricorsi non sostituiscono l’accertamento dei fatti.

A Jesi , il trasferimento da Pomezia non è bastato.

, il trasferimento da non è bastato. Per il giudice, le dimissioni restano volontarie senza impossibilità provata.

(Riassunto generato con AI)

Naspi, la prova della giusta causa

La Corte di Cassazione, con la sentenza 8564/2026, ha chiarito nelle ultime ore i limiti dell’accesso alla Naspi per chi si dimette per giusta causa: il lavoratore deve dimostrare che l’inadempimento del datore abbia reso impossibile proseguire il rapporto, anche solo temporaneamente. Il principio riguarda le controversie con l’Inps e rafforza il peso delle prove concrete rispetto alle sole contestazioni formali. Il tema emerge anche nel caso deciso dal Tribunale di Velletri, relativo a una dipendente trasferita da Roma a Jesi, che ha visto respinta la richiesta di indennità.

La Naspi tutela chi perde il lavoro involontariamente, includendo le dimissioni indotte da condotte datoriali gravi, come mancati pagamenti, demansionamento o molestie. Tuttavia, il recesso non può derivare da un semplice disagio, da un contrasto isolato o da una scelta personale non supportata da fatti oggettivamente incompatibili con la prosecuzione del lavoro. Per i giudici, occorre quindi verificare il nesso diretto fra comportamento contestato, gravità dell’inadempimento e decisione di dimettersi.

Il trasferimento a Jesi e il ricorso respinto

La lavoratrice, assunta nel 2003 presso una società attiva nella revisione e manutenzione delle bombole a metano, aveva lavorato per oltre vent’anni nella sede romana. L’azienda le aveva comunicato il trasferimento a Jesi dal 1° febbraio 2024; dopo cinque giorni effettivi nella nuova sede, aveva rassegnato dimissioni per giusta causa. La domanda Naspi, presentata il 16 febbraio, era stata respinta dall’Inps il 19 marzo.

Davanti al Tribunale di Velletri, la dipendente ha sostenuto che i circa 300 chilometri tra la sua abitazione di Pomezia e Jesi rendessero impraticabile la prosecuzione del rapporto. Il giudice ha riconosciuto tempi e costi del pendolarismo, ma ha rilevato che non era stata dimostrata l’impossibilità di valutare un alloggio nella città marchigiana o nelle vicinanze durante i giorni lavorativi. Non risultavano inoltre quantificati i costi di tale soluzione né provata la sua insostenibilità economica.

Ha inciso anche la tempestività delle dimissioni: cinque giorni sono stati ritenuti insufficienti per comprovare una situazione definitivamente incompatibile con il lavoro. Il ricorso è stato quindi respinto, con qualificazione delle dimissioni come volontarie e condanna della lavoratrice a 3.300 euro di spese legali. Il caso mostra che la distanza, da sola, non determina automaticamente una giusta causa previdenziale.

Documenti e tempi diventano decisivi

La pronuncia della Cassazione separa nettamente la fase amministrativa da quella giudiziaria. La circolare Inps 163/2003 consente di allegare diffide, esposti, denunce o atti di causa, ma tali documenti non modificano i requisiti previsti dalla legge e non vincolano il giudice. In tribunale, chi chiede la prestazione deve provare i fatti costitutivi del diritto.

La conseguenza pratica è rilevante: e-mail, messaggi, buste paga, testimonianze e altri riscontri possono diventare essenziali per dimostrare l’illecito, la sua gravità e il collegamento immediato con le dimissioni. Anche il tempo trascorso prima del recesso può pesare, perché una prosecuzione ordinaria del lavoro rischia di indebolire il nesso con la causa invocata. La tutela resta disponibile, ma richiede un accertamento rigoroso della perdita involontaria dell’occupazione.

FAQ

La Naspi spetta con dimissioni per giusta causa?

Sì, spetta se il lavoratore dimostra un inadempimento datoriale grave, tale da rendere impossibile continuare il rapporto anche temporaneamente.

Basta una diffida per ottenere la Naspi?

No, una diffida prova la contestazione, non l’effettiva esistenza della giusta causa richiesta in sede giudiziaria.

Il trasferimento lontano dà diritto automatico alla Naspi?

No, la distanza non basta: occorre dimostrare che il trasferimento renda concretamente impossibile proseguire il lavoro.

Quali prove servono davanti al giudice?

Sì, sono utili documenti, e-mail, messaggi, buste paga, testimonianze e altri elementi idonei a dimostrare fatti, gravità e nesso causale.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione sulle fonti Leggo e QuiFinanza.