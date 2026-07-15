15 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / La Repubblica Ceca blocca Polymarket: «È un servizio di gioco d’azzardo senza licenza»

La notizia in sintesi

Polymarket sarà bloccata nella Repubblica Ceca come gioco non autorizzato.

sarà bloccata nella come gioco non autorizzato. Il Ministero delle Finanze impone ai provider il blocco entro 15 giorni.

Le autorità assimilano i prediction market alle scommesse con denaro.

La decisione amplia la pressione regolatoria europea sulla piattaforma.

Riassunto generato con AI

Polymarket bloccata nella Repubblica Ceca

Polymarket sarà bloccata nella Repubblica Ceca dopo l’inserimento della piattaforma di prediction market nell’elenco dei giochi internet non autorizzati. Il provvedimento del Ministero delle Finanze ceco, comunicato nelle ultime ore, richiede ai fornitori di servizi internet di impedire l’accesso entro 15 giorni.

Per le autorità, il nodo è la natura dell’attività: le scommesse su eventi reali non cambiano sostanza se vengono presentate come contratti o strumenti d’investimento. La misura mira quindi a sottoporre l’operatore agli stessi obblighi previsti per il gioco legale, inclusi protezione degli utenti, contrasto al riciclaggio e vigilanza del mercato.

La decisione colloca la Repubblica Ceca tra le giurisdizioni europee che hanno ristretto l’operatività della piattaforma, dopo Francia, Germania, Romania, Spagna e Belgio.

Perché Praga equipara i contratti alle scommesse

Secondo la posizione del Ministero, la differenza tra un prodotto di gioco e un prediction market risiederebbe soltanto nel linguaggio: le puntate vengono definite contratti e le vincite rendimenti dell’investimento. L’esito economico, tuttavia, dipende dall’avverarsi o meno di un evento incerto, elemento che l’autorità considera decisivo per la qualificazione come gioco d’azzardo.

Jan Řehola, direttore del Czech Institute for Gambling Regulation, ha sostenuto che i prediction market non debbano ricevere un trattamento differente per il solo fatto di essere descritti come prodotti finanziari. “I prediction market non sono innocue novità tecnologiche. Comportano scommesse su eventi del mondo reale, spesso senza una chiara responsabilità verso lo Stato, senza misure standard di protezione dei giocatori e senza le regole applicate al gioco legale”, ha dichiarato.

Per Řehola, modificare la terminologia non altera la sostanza del servizio. “Se qualcosa appare come una scommessa, funziona come una scommessa e consente di vincere o perdere denaro in base all’esito di un evento incerto, non possiamo smettere di trattarlo come gioco solo perché viene chiamato contratto”, ha aggiunto.

Un confronto regolatorio sempre più globale

Il blocco ceco si aggiunge alle azioni adottate nel 2026 contro Polymarket. A maggio, India e Argentina hanno disposto restrizioni: nel caso argentino, un tribunale di Buenos Aires ha richiamato anche tutela dei consumatori, pagamenti in criptovalute e verifica dell’identità.

Corea del Sud ha invece rinviato ogni decisione esecutiva per ascoltare la risposta della società. Negli Stati Uniti, la CFTC sta esaminando parti dell’attività di Polymarket, comprese le operazioni sui social media.

Un modello diverso arriva da Gibilterra, che ha introdotto un quadro specifico dopo aver autorizzato ADI Predictstreet e Wire Market. La conseguenza è un quadro internazionale frammentato, tra divieti, verifiche e regole dedicate.

FAQ

Quando scatterà il blocco ceco?

Sì, i provider internet dovranno bloccare Polymarket entro 15 giorni dall’inserimento nell’elenco dei giochi non autorizzati.

Perché Polymarket è considerata gioco d’azzardo?

Sì, il Ministero ritiene determinante la possibilità di vincere o perdere denaro sull’esito di eventi incerti.

Quali Paesi europei hanno già limitato Polymarket?

Sì, la fonte cita Francia, Germania, Romania, Spagna e Belgio, oltre alla Repubblica Ceca.

Cosa ha detto Jan Řehola?

Sì, Jan Řehola ha chiesto regole identiche per chi offre scommesse con denaro, indipendentemente dalla definizione commerciale del prodotto.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.