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Google lancia il rollout per cambiare indirizzo Gmail senza perdere dati e impostazioni di sicurezza

Google lancia il rollout per cambiare indirizzo Gmail senza perdere dati e impostazioni di sicurezza

Cambiare indirizzo Gmail senza perdere dati: cosa sapere subito

Gli utenti Gmail possono finalmente cambiare indirizzo email senza perdere messaggi, contatti o contenuti collegati.
La novità, annunciata da Google a dicembre, è in rollout graduale a partire dagli Stati Uniti, dopo una fase di test in India.
Il nuovo strumento consente di sostituire l’username storico dell’account mantenendo attivo l’indirizzo precedente come alias.

La funzione è accessibile dall’area Il tuo Account Google e sarà estesa progressivamente anche in Europa e in Italia.
Google ha scelto un rilascio scaglionato per monitorare stabilità, sicurezza e compatibilità con i servizi collegati (Drive, Calendar, YouTube, Workspace).
Per ora non esiste una data ufficiale per l’Italia, ma l’arrivo è previsto entro le prossime settimane o, al più, mesi.

In sintesi:

  • Google consente di cambiare indirizzo Gmail mantenendo email, dati e contenuti associati all’account.
  • Il rollout parte dagli Stati Uniti, dopo i test in India, con distribuzione graduale globale.
  • L’indirizzo vecchio resta attivo come alias: i messaggi arrivano su un’unica Posta in arrivo.
  • Il cambio è possibile solo una volta all’anno, tramite le impostazioni dell’Account Google.

Come funziona il nuovo cambio indirizzo Gmail

Il cambio indirizzo riguarda l’email principale dell’Account Google, non solo la casella Gmail.
Da desktop o mobile, l’operazione parte dalla pagina myaccount.google.com, dopo aver effettuato l’accesso con il proprio profilo.
Nella colonna sinistra si seleziona Informazioni personali, poi la voce Email e, nella sezione Email Account Google, il link Cambia l’email del tuo Account Google, quando visibile.

Da qui è possibile impostare il nuovo indirizzo, verificare la disponibilità e confermare la modifica.
Per motivi di sicurezza e anti-abuso, Google consente il cambio solo una volta all’anno.
L’indirizzo precedente non viene mai riassegnato ad altri utenti: resta collegato allo stesso account come indirizzo alternativo.

Tutte le email inviate al vecchio e al nuovo indirizzo confluiscono nella stessa Posta in arrivo, evitando disservizi per contatti, newsletter, servizi online e autenticazioni a due fattori basate sull’email.

Quando arriverà la funzione in Italia e cosa cambia davvero

Il rollout è iniziato negli Stati Uniti e sarà esteso progressivamente a tutti i mercati, inclusa l’Italia.
In base a precedenti aggiornamenti di Google, è plausibile un arrivo entro poche settimane, massimo alcuni mesi.
Il rilascio graduale permette di verificare eventuali bug su grandi volumi di utenti e garantire la piena integrazione con i servizi dell’ecosistema Google.

Per gli utenti italiani, il cambio indirizzo sarà particolarmente utile per sostituire vecchi username poco professionali, usati magari ai tempi della scuola, con indirizzi più adatti alla vita lavorativa.
La garanzia di non perdere dati, contenuti e recapiti email rende l’aggiornamento strutturale per identità digitale, reputazione online e gestione degli account collegati a Gmail.

FAQ

È davvero possibile cambiare indirizzo Gmail senza perdere le email?

Sì, il nuovo strumento di Google consente di cambiare indirizzo mantenendo posta, contenuti e impostazioni legati all’Account Google.

Quante volte posso cambiare l’indirizzo principale Gmail?

Sì, ma solo una volta all’anno. Google impone questo limite per motivi di sicurezza, gestione identità e prevenzione abusi.

Il vecchio indirizzo Gmail rimane utilizzabile dopo il cambio?

Sì, resta collegato allo stesso account come alias. Le email inviate a vecchio e nuovo indirizzo arrivano nella stessa casella.

Quando sarà disponibile il cambio indirizzo Gmail in Italia?

Sì, è previsto anche in Italia. In base ai rollout precedenti potrebbe arrivare entro poche settimane o mesi.

Quali sono le fonti ufficiali delle informazioni su questa novità Gmail?

Sì, l’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati dalla Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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