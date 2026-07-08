The Pitt domina gli Emmy con 25 nomination davanti a Hacks e Widow’s Bay

8 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

The Pitt guida le nomination agli Emmy 2026 con 25 candidature complessive

guida le nomination agli Emmy 2026 con 25 candidature complessive Hacks tocca quota 24 e firma un nuovo record tra le comedy

tocca quota 24 e firma un nuovo record tra le comedy Sorpresa Widow’s Bay , che sale a 19 nomination nelle categorie principali

, che sale a 19 nomination nelle categorie principali Premi il 14 settembre a Los Angeles, conduzione affidata a Mariska Hargitay

(Riassunto generato con AI)

Emmy 2026, guida The Pitt

Le nomination della 78ª edizione dei Primetime Emmy Awards sono state annunciate nelle ultime ore, confermando The Pitt come principale protagonista della corsa ai premi tv più prestigiosi degli Stati Uniti. La lettura delle candidature è stata affidata a Liza Colón-Zayas e Jeff Hiller, mentre la cerimonia finale si terrà il 14 settembre a Los Angeles, al Peacock Theater, con la conduzione di Mariska Hargitay. Il motivo della centralità di questa tornata è chiaro: le nomination ridisegnano gli equilibri della serialità americana tra drama, comedy e miniserie, premiando i titoli che hanno segnato la stagione televisiva trasmessa tra il 1 giugno 2025 e il 31 maggio 2026.

The Pitt ha ottenuto 25 nomination, davanti a Hacks con 24, Widow’s Bay con 19 e Pluribus con 18. Tra le miniserie spiccano Beef con 16 candidature e DTF St. Louis con 13, in un quadro che segnala una forte concentrazione di consensi intorno a pochi titoli trainanti.

I titoli forti e gli esclusi

Il dato più solido emerso dall’incrocio delle fonti è il dominio di The Pitt, candidato come miglior serie drammatica e forte anche nelle categorie attoriali, con Noah Wyle in evidenza sia come interprete sia come figura creativa del progetto. Nella comedy, invece, Hacks centra un risultato storico: con 24 nomination stabilisce il nuovo record annuale per una serie comica. Alle sue spalle, la vera sorpresa è Widow’s Bay, spinta dal consenso per Matthew Rhys e da una presenza diffusa nelle categorie comedy.

Tra gli elementi più rilevanti c’è proprio Matthew Rhys, unico interprete citato come candidato in due categorie da protagonista: per Widow’s Bay e per la miniserie The Beast In Me. Nelle categorie principali compaiono anche nomi come Gary Oldman, Rhea Seehorn, Zendaya, Jean Smart, Ayo Edebiri, Riz Ahmed e Carey Mulligan. Sul fronte delle sorprese, entra in nomination anche Harrison Ford per Shrinking, mentre Michelle Pfeiffer figura tra le non protagoniste comedy per Margo’s Got Money Troubles.

Non meno significativo il capitolo delle esclusioni. Stranger Things resta fuori dalla shortlist per la miglior serie drammatica e raccoglie candidature solo tecniche, mentre per Euphoria l’unico nome nelle categorie attoriali principali è Zendaya. Anche Jeremy Allen White, già premiato in passato per The Bear, non compare tra i candidati come miglior attore protagonista comedy. Questo indica un ricambio netto nelle preferenze dell’Academy, che sembra privilegiare ensemble forti, scrittura seriale continua e nuove combinazioni di genere.

Cosa cambia verso la cerimonia

Da qui al 14 settembre, la corsa agli Emmy si giocherà soprattutto sulla capacità dei favoriti di trasformare il peso numerico delle nomination in vittorie simboliche. The Pitt parte con il vantaggio della massa critica, Hacks con quello del momentum nella comedy, mentre Widow’s Bay può consolidarsi come rivelazione dell’anno. Le cerimonie dei Creative Arts Emmy Awards, previste il 5 e 6 settembre, offriranno inoltre un primo indicatore concreto sull’orientamento complessivo dei votanti.

In controluce emerge anche un altro segnale: Apple TV, HBO Max, Netflix e Hulu si dividono gran parte delle candidature più pesanti, confermando che la competizione per il prestigio televisivo passa ormai soprattutto dai cataloghi streaming e dalla loro capacità di produrre serie evento riconoscibili.

FAQ

Qual è la serie più candidata?

Sì, The Pitt è la serie più candidata con 25 nomination totali, davanti a Hacks con 24.

Quando si tengono gli Emmy 2026?

Sì, la cerimonia principale è fissata per il 14 settembre a Los Angeles, al Peacock Theater.

Chi conduce la cerimonia?

Sì, la conduzione degli Emmy Awards 2026 è affidata a Mariska Hargitay, come riportato dalle fonti.

Qual è stata la sorpresa principale?

Sì, Widow’s Bay è indicata come la sorpresa maggiore, con 19 nomination e il doppio exploit di Matthew Rhys.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il testo nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su BBC News, Cinecittà e iO Donna.