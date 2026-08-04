Apple testa due AirPods con fotocamere: il modello B790 potrebbe arrivare nel 2026

4 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Apple testerebbe due AirPods con fotocamere, identificati come B790 e B798.

testerebbe due AirPods con fotocamere, identificati come B790 e B798. Il modello B790 potrebbe arrivare entro l’anno, secondo indiscrezioni attribuite a Bloomberg.

Le fotocamere servirebbero all’analisi visiva e alla Visual Intelligence, non alla registrazione.

Restano incerti funzioni definitive, differenze tra modelli e reale commercializzazione.

( Riassunto generato con AI)

Apple accelera sugli AirPods con fotocamere

Apple starebbe testando internamente due versioni di AirPods con fotocamere integrate, denominate B790 e B798, con l’obiettivo di estendere le capacità degli auricolari oltre la riproduzione audio. Secondo le indiscrezioni riportate nelle ultime ore e attribuite a Mark Gurman di Bloomberg, il modello B790 sarebbe quello in fase più avanzata e potrebbe essere presentato entro l’anno.

Il progetto riguarda gli auricolari di Apple, mentre sviluppo e potenziale lancio restano concentrati nella strategia di intelligenza artificiale del gruppo di Cupertino. Le fotocamere non sarebbero pensate per scattare foto o registrare video, ma per analizzare ciò che circonda l’utente e fornire informazioni a un assistente integrato.

Il motivo della sperimentazione sarebbe quindi l’integrazione della Visual Intelligence e di funzioni AI contestuali, potenzialmente collegate alla nuova evoluzione di Siri. Al momento, tuttavia, non esiste una conferma ufficiale di Apple né sulle specifiche tecniche né sulla data di arrivo commerciale.

Due prototipi e segnali nel codice iOS

Le fonti convergono sull’esistenza dei codici B790 e B798, ma non chiariscono le differenze hardware e software tra le due varianti. Il B790, emerso più di recente, sarebbe comparso anche nel codice beta di iOS 27: lo sviluppatore Sam Henri Gold aveva individuato riferimenti al dispositivo nella seconda beta distribuita il mese scorso.

La presenza nel software non equivale a un annuncio, ma indica che il progetto sarebbe entrato nei processi di test dell’ecosistema Apple. Secondo la ricostruzione riportata da Tiziana Foglio, il B790 figurerebbe inoltre nella roadmap interna dell’azienda, con un possibile debutto entro l’anno e un’ipotesi collegata a settembre.

Le indiscrezioni precedenti descrivono steli leggermente più lunghi rispetto agli AirPods Pro, necessari per ospitare i componenti fotografici. Un piccolo LED potrebbe segnalare quando i dati vengono inviati al cloud, introducendo un avviso visivo destinato a tutelare le persone presenti nelle vicinanze.

Il punto centrale resta la funzione delle lenti: l’orientamento riportato non è quello di un dispositivo per la creazione di contenuti o la sorveglianza. Gli AirPods dovrebbero invece riconoscere elementi dell’ambiente per aiutare l’assistente AI a rispondere in modo più contestuale.

Questa impostazione avvicinerebbe gli auricolari a una categoria di dispositivi indossabili intelligenti, senza trasformarli necessariamente in una videocamera personale. Proprio per questo il tema della privacy appare decisivo: l’indicatore LED sarebbe un elemento rilevante, ma efficacia e modalità operative non sono state dettagliate.

Non è inoltre certo che entrambi i modelli arrivino sul mercato. Le informazioni disponibili descrivono test, codici e pianificazioni interne riportate da fonti giornalistiche, non un prodotto già ufficializzato da Apple.

Privacy e AI saranno il vero banco di prova

Un eventuale lancio del B790 sposterebbe la competizione degli auricolari dalla qualità sonora alla capacità di comprendere il contesto fisico. Per Apple, la sfida non sarebbe soltanto tecnica: dovrà rendere comprensibile quando le fotocamere operano e quali dati vengono gestiti.

Le notizie sulle reazioni negative verso gli smart glasses di altri produttori mostrano quanto il comportamento degli utenti possa influire sull’accettazione di questi prodotti. Gli AirPods con fotocamere potrebbero quindi dipendere tanto dalle garanzie sulla riservatezza quanto dall’utilità concreta della Visual Intelligence.

FAQ

Quando potrebbero uscire gli AirPods B790?

Sì, le indiscrezioni indicano un possibile lancio entro quest’anno, con settembre citato come ipotesi. Apple non ha però annunciato una data ufficiale.

Che cosa sono B790 e B798?

Sono i nomi in codice di due presunti prototipi Apple di AirPods con fotocamere integrate, entrambi ancora privi di presentazione ufficiale.

Le fotocamere registreranno video o fotografie?

No, secondo le informazioni riportate le fotocamere servirebbero ad analizzare l’ambiente per l’assistenza AI, non a catturare foto o video.

A cosa servirebbe la Visual Intelligence?

Sì, la Visual Intelligence sarebbe la funzione chiave: permetterebbe agli auricolari di interpretare ciò che vedono per supportare un assistente contestuale.

Quali fonti hanno verificato questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Mashable e punto-informatico.it.