8 Luglio 2026

Home / GAMES / ARC Raiders aggiorna il matchmaking PvP distinguendo attacco e difesa tra i giocatori

La notizia in sintesi

Embark Studios ha aggiornato il matchmaking di ARC Raiders distinguendo attacco e difesa nei combattimenti PvP.

ha aggiornato il matchmaking di distinguendo attacco e difesa nei combattimenti PvP. La modifica è già attiva e corregge errori nella valutazione dello stile di gioco.

Pesano meno anche i round poco significativi, come sessioni quasi vuote o interrotte subito.

Il sistema resta su scala continua, senza lobby rigidamente solo amichevoli o aggressive.

(Riassunto generato con AI)

Embark aggiorna il matchmaking di ARC Raiders

Embark Studios ha modificato il matchmaking di ARC Raiders per leggere con maggiore precisione gli scontri tra giocatori e separare chi avvia un combattimento PvP da chi reagisce soltanto a un attacco. L’intervento, spiegato dal team nel post ufficiale del 20 maggio 2026, è già disponibile e punta a correggere una distorsione concreta nella classificazione dello stile di gioco. In pratica, un Raider prudente non dovrebbe più essere valutato come aggressivo solo perché costretto a difendersi.

La correzione riguarda anche i round a bassa attività, che ora incidono meno nella costruzione del profilo del giocatore. È un passaggio rilevante perché in un extraction shooter la qualità del matchmaking influisce direttamente su equilibrio, tensione e leggibilità dell’esperienza, soprattutto quando PvE e PvP convivono nello stesso spazio di gioco.

Come cambia la lettura del comportamento dei Raider

Il nuovo sistema attribuisce quindi un peso diverso all’iniziativa dello scontro. Se due Raider si affrontano, il matchmaking non si limita più a registrare il combattimento in sé, ma considera chi lo ha innescato e chi invece ha risposto per sopravvivere. Questo evita che singoli episodi difensivi alterino in modo improprio il profilo complessivo del giocatore.

Embark Studios precisa inoltre che il matchmaking di ARC Raiders non separa l’utenza in lobby fisse “amichevoli” o “aggressive”. Il sistema lavora su una scala continua di playstyle e prende in esame soprattutto lo storico dei round precedenti, con particolare attenzione a come ogni utente interagisce con gli altri Raider. Un colpo o un’uccisione isolata non bastano dunque a cambiare immediatamente la valutazione.

Gli obiettivi indicati dall’ARC Raiders Team sono due: fairness ed enjoyment. Sul fronte dell’equità, quando possibile, viene data priorità a squadre di dimensioni simili; sul piano dell’esperienza, il sistema prova ad avvicinare giocatori con abitudini compatibili. La logica, però, non elimina l’imprevedibilità: aumenta la probabilità di incontri coerenti con il proprio stile, senza cancellare il rischio di contatti più ostili o inattesi.

I limiti confermati e il contesto del gioco

Restano fermi alcuni paletti importanti. Embark Studios chiarisce che non esistono server PvE-only garantiti, che loadout e feedback di fine round non influenzano il matchmaking e che il profilo viene costruito sull’intera squadra, non solo sul leader.

È un’impostazione coerente con la natura di ARC Raiders, descritto come multiplayer extraction adventure ambientato su una Terra futura minacciata dalle macchine ARC, disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e GeForce NOW, con social play cross-platform tra PlayStation, Xbox e PC. La pagina Steam indica Embark Studios come sviluppatore e publisher, con uscita fissata al 30 ottobre 2025. Il tuning del matchmaking, secondo quanto comunicato dal team, proseguirà in base ai risultati raccolti dopo queste modifiche.

FAQ

Cosa cambia nel PvP di ARC Raiders?

Sì, il sistema distingue meglio chi attacca da chi si difende, evitando valutazioni errate dello stile di gioco.

Le lobby saranno separate tra pacifiche e aggressive?

No, Embark Studios spiega che il matchmaking usa una scala continua e non categorie rigide di lobby.

I round quasi vuoti contano ancora?

Sì, ma meno di prima. Sessioni a bassa attività incidono meno nella costruzione del profilo matchmaking.

Esistono server PvE-only garantiti?

No, il team conferma che in ARC Raiders non sono previsti server esclusivamente PvE garantiti.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Tom’s Hardware.