8 Luglio 2026

Home / MOBILITA URBANA - EV / Bruxelles introduce una tariffa anti-sosta alle colonnine pubbliche per auto elettriche

La notizia in sintesi

Bruxelles introdurrà una tariffa anti-sosta alle colonnine pubbliche da ottobre 2026.

introdurrà una tariffa anti-sosta alle colonnine pubbliche da ottobre 2026. Il costo sarà di 0,06 euro al minuto oltre sei ore.

La regola varrà tra le 9 e le 22.

In Italia non esiste una disciplina nazionale unica sulle idle fee.

(Riassunto generato con AI)

Bruxelles cambia le regole della ricarica pubblica

La Regione di Bruxelles-Capitale ha deciso di introdurre una nuova tariffa per limitare l’occupazione prolungata delle colonnine pubbliche da parte delle auto elettriche. La misura entrerà in vigore da ottobre 2026 nella capitale belga e riguarderà chi lascerà il veicolo collegato oltre il tempo ritenuto congruo per la ricarica. L’obiettivo è aumentare la rotazione degli stalli, soprattutto nelle ore di maggiore domanda, e rendere più semplice l’accesso all’infrastruttura senza intervenire subito con nuove installazioni.

In concreto, il costo aggiuntivo scatterà dopo sei ore di collegamento e sarà pari a 0,06 euro al minuto per il tempo eccedente. La tariffa si applicherà nella fascia tra le 9 e le 22, cioè nelle ore in cui la pressione sulla rete pubblica di ricarica è più alta. La decisione nasce dalla volontà di ridurre le soste troppo lunghe, considerate un ostacolo alla disponibilità delle colonnine per gli altri utenti.

Perché la misura belga segna una differenza

Secondo i dati diffusi dall’amministrazione di Bruxelles, le colonnine pubbliche restano occupate mediamente per circa sei ore e mezza. Un tempo che viene giudicato eccessivo rispetto alla durata della maggior parte delle ricariche in corrente alternata. Da qui la scelta di fissare una soglia unica e valida per tutte le colonnine pubbliche interessate dalla misura, con una regola stabilita direttamente dall’autorità pubblica.

È questo l’elemento più rilevante: non si tratta di una tariffa definita dai singoli gestori, ma di un criterio omogeneo introdotto a livello amministrativo. In Italia, infatti, non esiste una regola nazionale equivalente. Le eventuali tariffe di occupazione sono decise autonomamente dagli operatori e, nella maggior parte dei casi, scattano solo dopo il termine della ricarica, spesso con un periodo di tolleranza variabile.

Il confronto mostra due approcci distinti. A Bruxelles il costo aggiuntivo dipende dal tempo totale di collegamento oltre le sei ore, nella finestra 9-22. In Italia, invece, condizioni e importi cambiano da rete a rete e possono variare anche in base al tipo di infrastruttura, come colonnine AC o HPC, e all’orario di utilizzo.

Le possibili conseguenze per utenti e operatori

La scelta della Regione di Bruxelles-Capitale punta a usare meglio la rete esistente prima di ampliarla. È una leva regolatoria che prova a risolvere un problema di disponibilità agendo sui comportamenti di sosta, non solo sull’offerta di nuove colonnine.

Per gli automobilisti il messaggio è chiaro: la ricarica pubblica dovrà essere sempre più compatibile con tempi di permanenza coerenti con l’effettivo bisogno energetico. Per il mercato europeo, il modello belga offre anche un riferimento concreto sul tema della gestione degli stalli nelle aree urbane ad alta domanda.

FAQ

Quando entra in vigore la tariffa a Bruxelles?

Sì, la nuova tariffa entrerà in vigore da ottobre 2026 per le colonnine pubbliche nella Regione di Bruxelles-Capitale.

Quanto si paga oltre le sei ore?

Sì, il costo aggiuntivo previsto è di 0,06 euro al minuto per il tempo che supera le sei ore di collegamento.

In quali orari vale la nuova regola?

Sì, la tariffa si applicherà solo tra le 9 e le 22, fascia indicata come quella di maggiore richiesta.

In Italia esiste una tariffa nazionale simile?

No, in Italia non esiste una regola nazionale unica: decidono i singoli operatori, con tempi e costi differenti.

Da quali fonti deriva questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui InsideEVs Italia.