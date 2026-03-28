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Analisti prevedono PS6 e nuova Xbox a prezzi record, rischio soglia psicologica dei mille dollari

Analisti prevedono PS6 e nuova Xbox a prezzi record, rischio soglia psicologica dei mille dollari

PS6 e nuova Xbox a rischio prezzi record: cosa dicono gli analisti

Gli esperti del settore videoludico avvertono che la prossima generazione di console, PS6 e la nuova Xbox Project Helix, potrebbe debuttare con prezzi sensibilmente più alti delle attuali macchine.
Le recenti decisioni di Sony, che ha aumentato il prezzo di PS5, vengono interpretate come un possibile anticipo di listini ben più aggressivi nella seconda metà degli anni 2020.
L’analisi, raccolta da GamesRadar+ tra New York e i principali hub finanziari del settore, evidenzia rischi concreti per i consumatori a partire dal 2027, complice l’aumento dei costi produttivi e delle memorie e le tensioni economiche internazionali.

In sintesi:

  • Il recente aumento di prezzo di PS5 è letto come segnale per PS6 e nuova Xbox.
  • Gli analisti ipotizzano una “nuova normalità” con console vicine ai 1.000 dollari.
  • Memorie DRAM e NAND potrebbero rincarare fino al 90% entro il 2026.
  • Finestra di lancio PS6 incerta: possibile dal 2027 in poi, senza certezze.

Perché la prossima generazione rischia di costare molto di più

Il rincaro di PS5 è stato giudicato “più consistente del previsto” da Mat Piscatella di Circana, segnale di una pressione crescente sui costi hardware.
Ancora più netto il giudizio di Joost van Dreunen, docente alla New York University, che collega direttamente le dinamiche macroeconomiche globali – dazi, inflazione, instabilità delle catene di fornitura – all’esplosione dei prezzi nel settore console.
Van Dreunen ricorda che i produttori avevano già avvertito nel 2024: ogni nuova barriera commerciale si traduce quasi automaticamente in listini più alti per i consumatori.

L’elemento più critico riguarda i componenti chiave: secondo le stime citate da van Dreunen, il costo di memorie DRAM e NAND potrebbe aumentare tra l’80% e il 90% dall’inizio del 2026, comprimendo ulteriormente i margini.
In questo contesto, l’analista Serkan Toto, CEO di Kantan Games, interpreta la scelta di Sony come una mossa strategica: meglio un unico aumento sostanziale oggi che rincari graduali e ripetuti domani.
Questa impostazione consentirebbe a Sony di avere margini per futuri sconti tattici o campagne promozionali, senza compromettere la redditività di lungo periodo.

Lo stesso Toto non esclude che almeno una versione di PS6 possa arrivare a costare 999 dollari.
Van Dreunen spinge oltre: il settore si starebbe avvicinando a una “nuova normalità” fatta di console da 1.000 dollari, con il gaming su hardware dedicato sempre più assimilabile a un bene di fascia premium.
Anche se il grosso dei profitti resta legato a software e servizi, le aziende potrebbero trovarsi costrette a varare listini di lancio superiori fino al 50% rispetto alla generazione PS5/Xbox Series.

Scenari futuri: console di lusso e tempi di lancio sempre più incerti

Mat Piscatella adotta toni più prudenti, ma non rassicuranti.
L’analista sottolinea che prezzo e periodo di uscita di una macchina come PS6 sono oggi “parametri in movimento”, condizionati da una volatilità economica senza precedenti.
Le console oltre i 1.000 dollari non sono considerate inevitabili, ma neppure più fantascienza industriale.

Sul fronte temporale, Piscatella indica una finestra completamente aperta: 2027, 2028 o anche più avanti, a seconda dell’evoluzione di costi, domanda e concorrenza.
Per il mercato videoludico domestico questo significherebbe convivere con cicli hardware meno prevedibili e un accesso al top di gamma potenzialmente più elitario.
In parallelo, modelli di business alternativi – cloud gaming, abbonamenti, accesso multipiattaforma – potrebbero diventare sempre più centrali per mantenere inclusivo l’ecosistema, riducendo l’impatto dei possibili “super listini” di PS6 e della prossima Xbox Project Helix.

FAQ

Quanto potrebbe costare PS6 al lancio secondo gli analisti?

Secondo Serkan Toto, almeno una versione di PS6 potrebbe raggiungere i 999 dollari, segnando una fascia di prezzo quasi “premium luxury”.

Perché i prezzi delle console potrebbero aumentare così tanto?

I prezzi potrebbero crescere per l’aumento stimato fino al 90% di DRAM e NAND, unito a dazi, inflazione globale e margini hardware sempre più compressi.

Quando potrebbe uscire PS6 secondo le previsioni attuali?

Le stime di Mat Piscatella indicano una finestra molto ampia: possibile lancio tra il 2027 e il 2028, ma senza alcuna certezza definitiva.

La prossima Xbox Project Helix avrà prezzi simili a PS6?

È verosimile che anche la nuova Xbox Project Helix risenta degli stessi aumenti di costi, con prezzi sensibilmente superiori all’attuale generazione.

Qual è la fonte delle informazioni e come sono state rielaborate?

Le informazioni derivano da un’elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente analizzate e rielaborate dalla nostra Redazione.

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