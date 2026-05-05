Home / GAMES / Xbox Game Pass amplia il catalogo con due nuovi giochi gratuiti disponibili immediatamente per gli abbonati

Xbox Game Pass, due nuovi giochi tra classico JRPG e action sperimentale

Dal 5 maggio, il catalogo di Xbox Game Pass si arricchisce con due titoli agli antipodi ma complementari. Microsoft introduce infatti la versione Pixel Remaster di Final Fantasy V e l’action sperimentale Motorslice, disponibile a sorpresa senza preannuncio. I giochi arrivano su Xbox Series X|S, PC e, nel caso di Final Fantasy V, anche via Cloud per gli abbonati Ultimate, Premium e PC. Le nuove uscite rafforzano la strategia di Redmond di combinare grandi classici giapponesi e produzioni indipendenti ad alta identità visiva, con l’obiettivo di aumentare la percezione di valore del servizio in abbonamento per la base globale di utenti.

In sintesi:

Final Fantasy V Pixel Remaster entra nel catalogo Xbox Game Pass dal 5 maggio.

entra nel catalogo Xbox Game Pass dal 5 maggio. Motorslice debutta direttamente dentro Game Pass, senza annuncio preliminare.

debutta direttamente dentro Game Pass, senza annuncio preliminare. Disponibilità su Xbox Series X|S , PC e, per FFV, anche Cloud .

, e, per FFV, anche . Strategia Microsoft: equilibrio tra classici JRPG e nuovi indie action ad alta visibilità.

Final Fantasy V e Motorslice, cosa offrono ai giocatori Game Pass

Final Fantasy V Pixel Remaster, curato da Square Enix, rappresenta il ritorno su piattaforme Xbox di uno dei capitoli più influenti della saga. Pubblicato originariamente su Super Famicom nel 1992, il gioco è ricordato per il sistema Job, che permette di combinare classi e abilità con una libertà ancora oggi rara nel genere JRPG. La Pixel Remaster introduce sprite 2D interamente ridisegnati, interfaccia modernizzata e una colonna sonora riarrangiata, mantenendo però l’impianto di gioco classico a turni pensato per i fan storici.

Non si tratta di un semplice miglioramento in alta risoluzione: la direzione artistica ricerca un equilibrio tra estetica retro e leggibilità sui display attuali, allineandosi al lavoro svolto sugli altri capitoli della linea Pixel Remaster già disponibili su diverse piattaforme. Per gli abbonati Ultimate, Premium e PC, l’arrivo nel Game Pass riduce di fatto la barriera d’ingresso a un capitolo spesso meno conosciuto rispetto a Final Fantasy VI o Final Fantasy VII, ma cruciale per l’evoluzione del design della serie.

La “vera” novità di catalogo è però Motorslice, action-adventure indipendente che viene reso disponibile su Xbox Series X|S e PC direttamente come titolo Game Pass, senza finestra di marketing tradizionale. Ambientato tra le rovine di una megastruttura, il gioco combina sezioni di parkour avanzato con la scalata di boss di dimensioni colossali e la caccia a giganteschi macchinari da costruzione. La descrizione ufficiale parla di “immaculate vibes”, sottolineando una forte attenzione alla direzione artistica e all’atmosfera più che a una narrativa lineare convenzionale.

A livello di struttura ludica, Motorslice richiama concettualmente elementi di titoli come Shadow of the Colossus, soprattutto nelle fasi in cui il giocatore deve arrampicarsi su nemici titanici sfruttando le superfici e le animazioni ambientali. A questo si somma una mobilità ispirata ai giochi di parkour più moderni, con enfasi sulla fluidità dei movimenti e sulle transizioni aeree tra piattaforme. Il lancio immediato nel Game Pass consente alla produzione indie di raggiungere una base utenti potenzialmente milionaria, un aspetto decisivo per la visibilità commerciale in un mercato affollato.

Impatto strategico su Game Pass e prospettive per gli abbonati

L’abbinata tra Final Fantasy V Pixel Remaster e Motorslice segnala una linea editoriale ormai consolidata per Microsoft: affiancare IP storiche di forte richiamo, in particolare dal Giappone, a produzioni indipendenti capaci di distinguersi sul piano stilistico e di gameplay. Per gli utenti Xbox e PC, la data del 5 maggio si traduce in un ampliamento immediato delle opzioni, che spaziano dal JRPG a turni tradizionale a un action verticale ad alto tasso di sperimentazione.

In prospettiva, mosse di questo tipo rafforzano il posizionamento di Xbox Game Pass come piattaforma di scoperta, in cui la sottoscrizione consente di esplorare sia i classici fondamentali sia i progetti più rischiosi dal punto di vista commerciale. L’inclusione a sorpresa di titoli come Motorslice potrebbe diventare un modello ricorrente per alimentare l’interesse su Google Discover e sugli store digitali, sfruttando l’effetto novità e il passaparola interno alla community.

FAQ

Quando arrivano Final Fantasy V e Motorslice su Xbox Game Pass?

Entrambi i giochi sono disponibili dal 5 maggio, con accesso immediato tramite abbonamento Xbox Game Pass nelle versioni indicate da Microsoft.

Su quali piattaforme è giocabile Final Fantasy V Pixel Remaster?

È giocabile su Xbox Series X|S, PC e via Cloud per gli abbonati Ultimate, Premium e PC.

Che tipo di gioco è Motorslice e a chi si rivolge?

È un action-adventure con parkour e boss giganti, pensato per chi cerca esperienze stilisticamente forti e gameplay verticale sperimentale.

Motorslice ricorda davvero Shadow of the Colossus nel gameplay?

Sì, concettualmente richiama la scalata di boss enormi, integrandola però con movimenti da parkour e una struttura più orientata all’esplorazione dinamica.

Quali sono le fonti utilizzate per queste informazioni su Game Pass?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.