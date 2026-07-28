Armstrong: l’intelligenza artificiale aumenterà la domanda di criptovalute

28 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Brian Armstrong lega la crescita dell’AI alla domanda di criptovalute.

lega la crescita dell’AI alla domanda di criptovalute. Coinbase punta su Base, USDC, x402 e wallet per agenti.

punta su Base, USDC, x402 e wallet per agenti. Chainalysis rileva oltre 100 milioni di pagamenti x402 su Base.

rileva oltre 100 milioni di pagamenti x402 su Base. Il dato include attività legate al farming di meme coin.

(Riassunto generato con AI)

Coinbase vede l’AI come motore per le crypto

Coinbase, guidata dall’amministratore delegato Brian Armstrong, sostiene che l’intelligenza artificiale aumenterà la domanda di criptovalute invece di renderle marginali. In un post pubblicato il 27 luglio su X, Armstrong ha indicato Base, USDC e lo standard x402 come infrastruttura centrale della strategia aziendale definita Agentic Finance, o AiFi.

Secondo il manager, gli agenti AI avranno bisogno di denaro programmabile per effettuare transazioni autonome, come acquistare dati, capacità di calcolo, ricerca, contenuti digitali o archiviazione. La tesi nasce dal limite dei sistemi di pagamento tradizionali, basati su verifiche d’identità, carte e approvazioni manuali pensate per gli esseri umani.

Armstrong ha respinto l’ipotesi che le società crypto debbano abbandonare la blockchain per concentrarsi esclusivamente sull’AI. Ha scritto: “AI being a megatrend takes nothing away from crypto”, prevedendo che gli agenti possano un giorno completare più transazioni giornaliere di tutte le persone insieme.

La previsione, tuttavia, non ha una scadenza indicata e non rappresenta un risultato già misurato. I dati disponibili mostrano un’espansione dell’attività x402, ma non dimostrano che gli agenti autonomi abbiano già superato l’uso umano nei pagamenti.

Base, USDC e x402 nella strategia AiFi

Coinbase ha lanciato Base nel febbraio 2023 come rete Ethereum layer-2 a basso costo per applicazioni onchain. Pur non essendo nata esclusivamente per l’intelligenza artificiale, la rete ha acquisito rilevanza per i pagamenti x402 grazie a commissioni più contenute e regolamenti più rapidi.

Lo standard x402, introdotto da Coinbase nel maggio 2025, usa il codice HTTP 402, Payment Required, per consentire a siti web e API di richiedere pagamenti in stablecoin. Il client riceve le istruzioni, firma una transazione blockchain e ottiene l’accesso al servizio dopo la verifica del pagamento.

USDC funziona come asset di regolamento comune perché il suo valore segue il dollaro statunitense. I Agentic Wallets consentono inoltre agli sviluppatori di fissare regole di spesa e negoziazione per sistemi AI, evitando l’approvazione manuale per ogni singola operazione.

Come riportato in precedenza da crypto.news, Coinbase ha anche avviato Coinbase for Agents, offrendo a software strumenti per trading, gestione di portafoglio e pagamenti x402 entro limiti definiti dagli utenti. In seguito, l’azienda ha aggiunto il supporto x402 per le imprese che intendono ricevere direttamente USDC da agenti software.

Il modello può far salire rapidamente il numero delle operazioni: un agente può infatti eseguire molti micropagamenti durante un solo compito. La frequenza delle transazioni non indica però automaticamente il loro valore economico complessivo, perciò la visione di Armstrong resta una tesi industriale, non una conclusione statistica.

I dati e le verifiche ancora necessarie

Chainalysis ha riferito il 3 giugno che i pagamenti collegati a x402 su Base hanno superato 100 milioni di transazioni dopo circa nove mesi di attività. L’analisi ha rilevato che i pagamenti da almeno un dollaro rappresentavano il 95% del valore trasferito.

I wallet associati ai pagamenti agentici risultavano mediamente più recenti, con saldi inferiori e il 550% di tipologie di asset in più rispetto agli utenti Base tipici. Ma Chainalysis ha precisato che il farming di meme coin ha sostenuto gran parte della crescita iniziale delle transazioni.

Questo elemento impone cautela nell’attribuire tutti i 100 milioni di pagamenti ad agenti AI indipendenti che acquistano servizi reali. Script automatizzati, campagne incentivanti e altra attività software possono produrre trasferimenti x402 senza coincidere con un’effettiva adozione commerciale autonoma.

La diffusione futura dipenderà quindi da sicurezza, limiti di spesa, regole d’identità e qualità dei servizi disponibili. Coinbase pubblicherà i risultati del secondo trimestre 2026 il 30 luglio, dopo la chiusura dei mercati statunitensi: il report potrebbe offrire maggiori indicazioni sui ricavi da stablecoin, sull’attività di Base e sui prodotti per sviluppatori.

FAQ

Che cos’è l’Agentic Finance di Coinbase?

Sì, è la strategia di Coinbase che unisce Base, USDC, x402 e wallet programmabili per consentire pagamenti software autonomi.

Come funziona il protocollo x402?

Sì, x402 usa il codice HTTP 402 per richiedere un pagamento in stablecoin prima di concedere accesso a siti, API o servizi digitali.

Quanti pagamenti x402 sono stati rilevati su Base?

Sì, Chainalysis ha contato oltre 100 milioni di transazioni collegate a x402 su Base dopo circa nove mesi di attività.

I 100 milioni di pagamenti provengono tutti da agenti AI?

No, Chainalysis segnala che il farming di meme coin ha guidato molta crescita iniziale, insieme a script e campagne incentivanti.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.