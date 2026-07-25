25 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Ue, nuove sanzioni: dal 25 agosto stop ai bielorussi nei servizi crypto

La notizia in sintesi

L’UE limita l’accesso dei bielorussi alle imprese crypto regolamentate MiCA.

Il divieto si applicherà dal 25 agosto dopo l’entrata in vigore della decisione.

Le restrizioni coprono tutte le categorie di servizi crypto previste dal regolamento.

La misura si inserisce nelle sanzioni legate alla guerra russa in Ucraina.

Riassunto generato con AI

UE, stop ai bielorussi nelle imprese crypto MiCA

L’Unione europea ha vietato ai cittadini e ai residenti della Bielorussia di possedere, controllare o amministrare fornitori di servizi per cripto-attività autorizzati nell’UE ai sensi del regolamento MiCA. La decisione del Consiglio dell’Unione europea, adottata giovedì e in vigore dal 24 luglio, renderà applicabili le nuove restrizioni dal 25 agosto.

Il provvedimento riguarda le società crypto con sede nell’Unione e amplia misure precedenti concentrate su portafogli, conti e custodia. L’obiettivo è rafforzare il quadro sanzionatorio europeo contro Minsk, nel contesto della politica dell’UE collegata alla guerra della Russia contro l’Ucraina.

Per i soggetti bielorussi il divieto non riguarda soltanto la proprietà diretta: impedisce anche il controllo dell’impresa e la partecipazione ai suoi organi di governo. La portata è quindi societaria e operativa, perché incide sulla possibilità di esercitare ruoli decisionali nei prestatori regolamentati.

Il perimetro si estende a tutti i servizi regolati

La base giuridica indicata è la Decisione del Consiglio (PESC) 2026/1847. Dal 25 agosto, le limitazioni interesseranno ogni categoria di servizio per cripto-attività riconosciuta da MiCA, non più soltanto le attività di wallet e custodia.

Il regolamento include la gestione di piattaforme di negoziazione, lo scambio di cripto-attività, l’esecuzione e la trasmissione di ordini dei clienti, il collocamento di asset digitali, i trasferimenti, la consulenza e la gestione di portafogli crypto. Per le imprese autorizzate nell’UE, la verifica della struttura proprietaria e degli incarichi di governance assume pertanto una rilevanza immediata.

La tempistica segue la conclusione, il 1° luglio, del periodo transitorio di MiCA: gli operatori privi di autorizzazione erano stati invitati a cessare le attività, salvo il rischio di azioni di enforcement. Il nuovo intervento combina così la piena applicazione della vigilanza europea con un ulteriore filtro sanzionatorio.

Nella stessa giornata l’UE ha approvato il ventunesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, estendendo il divieto di transazioni a 14 piattaforme di servizi crypto situate fuori dall’Unione. Il pacchetto prevede inoltre un meccanismo per vietare rapporti con fornitori esteri ritenuti funzionali all’elusione delle sanzioni russe.

La proposta della Commissione europea dell’11 giugno si riferiva inizialmente a 11 piattaforme, mentre il testo approvato ha portato il totale a 14. Il quadro segnala una crescente attenzione delle autorità europee verso infrastrutture digitali che potrebbero offrire canali finanziari alternativi.

La strategia crypto bielorussa incontra nuovi limiti europei

Le restrizioni arrivano mentre la Bielorussia continua a promuovere l’impiego interno delle cripto-attività. Nel settembre 2025 il presidente Alexander Lukashenko aveva chiesto a banche centrali e commerciali di ampliare l’uso di asset digitali e pagamenti moderni, secondo l’agenzia telegrafica bielorussa.

Lukashenko aveva sostenuto che le criptovalute potessero ridurre la dipendenza dagli intermediari e favorire pagamenti transfrontalieri, contratti intelligenti e maggiore controllo degli utenti sui beni digitali. Aveva anche sollecitato regole più trasparenti, dopo rilievi del Comitato di controllo statale sui fondi trasferiti da investitori bielorussi verso piattaforme estere.

Dal 2018 il Paese consente transazioni crypto attraverso il quadro legale gestito dall’Hi-Tech Park. Il divieto europeo non modifica quella strategia interna, ma restringe l’accesso di cittadini e residenti bielorussi al mercato crypto regolamentato dell’Unione.

FAQ

Quando si applicherà il divieto europeo?

Sì, l’applicazione delle restrizioni crypto per cittadini e residenti bielorussi inizierà il 25 agosto, dopo l’entrata in vigore della decisione il 24 luglio.

Quali imprese sono coinvolte dal provvedimento?

Sì, sono coinvolti tutti i prestatori di servizi per cripto-attività autorizzati nell’UE secondo MiCA, comprese piattaforme, scambi, consulenza e gestione di portafogli.

I bielorussi possono ricoprire incarichi societari?

No, i cittadini e residenti della Bielorussia non potranno possedere, controllare né far parte degli organi di governo delle imprese crypto UE interessate.

Perché l’UE ha ampliato le restrizioni crypto?

Sì, la misura rientra nella politica sanzionatoria europea connessa alla guerra della Russia contro l’Ucraina e al rischio di elusione finanziaria.

Su quali fonti si basa questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.