New York fa causa a Kalshi: «Scommesse illegali» sui mercati predittivi

31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

New York cita in giudizio Kalshi per presunto gioco d’azzardo senza licenza.

cita in giudizio per presunto gioco d’azzardo senza licenza. La causa chiede stop operativo, restituzioni e sanzioni potenzialmente pari ad almeno 36 miliardi.

Al centro anche l’accesso di utenti tra 18 e 20 anni.

Lo scontro contrappone le norme statali alla competenza federale della CFTC.

( Riassunto generato con AI)

New York contro Kalshi sui mercati predittivi

New York ha avviato un’azione legale contro Kalshi, piattaforma di mercati predittivi, chiedendo di bloccarne l’operatività nello Stato e di ottenere risarcimenti e sanzioni per almeno 36 miliardi di dollari. La procuratrice generale Letitia James sostiene che i contratti su sport, elezioni e cultura offerti dalla società costituiscano scommesse non autorizzate, non strumenti finanziari protetti dalla regolazione federale.

La petizione è stata depositata venerdì presso la Corte Suprema di New York, dopo che i tentativi di Kalshi di fermare l’applicazione delle norme statali erano stati respinti in sede federale. Per le autorità, il procedimento serve a tutelare consumatori, minori e regole fiscali applicabili alle attività di gioco.

Il nodo è la qualificazione giuridica dei contratti su eventi: per Kalshi sono prodotti negoziati su un exchange registrato; per New York sono puntate soggette alla licenza della New York State Gaming Commission. La causa accentua così un conflitto destinato a incidere sull’intero settore statunitense dei prediction market.

Accuse, richieste economiche e risposta della piattaforma

Secondo l’ufficio di Letitia James, Kalshi avrebbe offerto contratti senza licenza e consentito l’accesso a residenti tra 18 e 20 anni, mentre nello Stato l’età minima per le scommesse sportive mobili è 21 anni. La petizione cita inoltre mercati relativi a squadre universitarie di New York, vietati persino agli operatori autorizzati.

Lo Stato chiede una misura restrittiva temporanea, una rendicontazione completa delle puntate, delle perdite dei clienti e dei profitti societari, oltre a restituzioni, confisca dei ricavi e danni tripli. È prevista anche una richiesta di 100.000 dollari per ciascuna offerta non autorizzata o tentata di scommessa sportiva.

La governatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “Kalshi ha scelto di ignorare le leggi sul gioco di New York”, richiamando la protezione dei consumatori e il finanziamento dei servizi pubblici. Letitia James ha definito i mercati predittivi della piattaforma: “piattaforme di gioco d’azzardo, punto e basta”.

Kalshi ha contestato l’iniziativa, definendola “teatro politico” e sostenendo che gli Stati non possano chiudere un exchange con licenza federale. La società punta sul Commodity Exchange Act e sulla supervisione della Commodity Futures Trading Commission, o CFTC, per rivendicare la prevalenza della normativa federale.

La posizione di New York, però, trova sostegno nelle recenti decisioni federali: la giudice Analisa Torres ha negato a Kalshi l’ingiunzione preliminare il 7 luglio e la protezione in attesa d’appello il 27 luglio. La piattaforma ha impugnato la vicenda davanti alla Corte d’Appello del Secondo Circuito.

Un precedente decisivo per il settore

Il caso non si svolge in un quadro uniforme. In Minnesota, la giudice Katherine Menendez ha bloccato temporaneamente il divieto statale, ritenendo plausibile l’argomento della competenza esclusiva della CFTC per alcuni contratti. In Michigan e nello Stato di Washington, invece, Kalshi ha subito provvedimenti restrittivi sulle offerte legate allo sport.

La conseguenza più rilevante sarà quindi regolatoria: l’esito dell’appello e delle future regole CFTC potrà delimitare, contratto per contratto, quanto spazio resti agli Stati per applicare le proprie leggi sul gioco.

FAQ

Perché New York ha citato Kalshi?

Sì: lo Stato sostiene che Kalshi offra scommesse su sport ed eventi senza la licenza richiesta dalla New York State Gaming Commission.

Quanto chiede New York a Kalshi?

Sì: le richieste compensative potrebbero raggiungere almeno 36 miliardi di dollari, subordinatamente a una rendicontazione completa dell’attività nello Stato.

Quali utenti sarebbero stati coinvolti?

Sì: la causa afferma che la piattaforma avrebbe consentito l’accesso a utenti di 18-20 anni, sotto la soglia statale di 21 anni.

La CFTC sostiene Kalshi?

Sì: la CFTC ha chiesto un ordine restrittivo contro l’enforcement di New York, rivendicando competenza federale sui mercati registrati.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì: nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su CoinDesk, Decrypt, The Cryptonomist e crypto.news.