25 Luglio 2026

Home / FINTECH / Caro-benzina, Meloni incontra Giorgetti: si valuta l’ipotesi delle accise mobili

La notizia in sintesi

Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti discutono il rincaro dei carburanti.

e discutono il rincaro dei carburanti. Il governo valuta iniziative contro il caro-benzina.

Tra le opzioni torna il meccanismo delle accise mobili.

La misura dipende dall’extra-gettito Iva e richiede tempi tecnici.

Riassunto generato con AI

Governo al lavoro sul caro-benzina

Giorgia Meloni ha incontrato a Roma il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti per esaminare le possibili risposte del governo al nuovo rialzo dei prezzi dei carburanti. Il confronto, reso noto il 24 luglio da fonti di Palazzo Chigi, ha riguardato il quadro economico generale e, in particolare, l’andamento di benzina e diesel. L’obiettivo dichiarato è valutare interventi capaci di attenuare l’impatto sui cittadini, mentre aumentano le tensioni negli snodi marittimi dello Stretto di Hormuz e di Bab el-Mandeb.

Tra le opzioni approfondite dall’esecutivo figura l’eventuale attivazione delle accise mobili, strumento già evocato da Giorgetti nei giorni precedenti. Non si tratta, secondo le informazioni disponibili, di un taglio permanente della tassazione sui carburanti. Il meccanismo punta invece a utilizzare temporaneamente il maggior gettito Iva generato dall’aumento dei prezzi per ridurre le accise, evitando un ammanco per l’erario.

Accise mobili: come funzionerebbe l’intervento

Le fonti di Palazzo Chigi riferiscono che il governo sta approfondendo le iniziative adottabili, includendo esplicitamente il ricorso alle accise mobili. La misura agirebbe come compensazione fiscale: quando il prezzo alla pompa cresce, aumenta anche l’Iva incassata dallo Stato; una quota di quel maggiore incasso potrebbe finanziare una riduzione temporanea delle accise. L’impostazione evita di trasformare l’intervento in una riduzione strutturale delle entrate pubbliche.

Il punto decisivo è il tempo necessario perché il meccanismo disponga delle risorse da impiegare. Prima di ridurre le accise, lo Stato deve infatti incamerare l’extra-gettito collegato ai prezzi più elevati. Questo limite rende l’eventuale misura meno immediata rispetto a un intervento finanziato direttamente dal bilancio, ma ne delimita anche l’impatto sui conti pubblici.

Il contesto fiscale resta rilevante. Il Rapporto mensile sull’andamento delle entrate tributarie e contributive, elaborato dal Dipartimento delle finanze e dalla Ragioneria generale dello Stato, segnala una flessione del gettito delle accise sui prodotti energetici tra aprile e maggio. Il calo indicato è di 539 milioni di euro, pari al 5,8%, ed è ricondotto alle precedenti riduzioni temporanee delle accise contro l’aumento dei prezzi energetici.

La scelta dipenderà da risorse e tempi

Il confronto tra Meloni e Giorgetti non definisce ancora un provvedimento, ma colloca le accise mobili tra le misure concretamente valutate. La loro efficacia dipenderà dall’andamento dei prezzi, dalla formazione dell’extra-gettito Iva e dalla disponibilità effettiva delle risorse. Il precedente calo delle entrate da accise evidenzia inoltre che ogni riduzione temporanea ha effetti misurabili sul gettito.

Per automobilisti e imprese, la conseguenza futura sarà legata alla rapidità con cui l’esecutivo potrà trasformare l’analisi tecnica in un intervento applicabile. Al momento, la linea ufficiale resta quella dell’approfondimento.

FAQ

Perché Meloni ha incontrato Giorgetti?

Sì: Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti hanno esaminato la situazione economica, con attenzione al rincaro dei carburanti e alle possibili misure per i cittadini.

Che cosa sono le accise mobili?

Sì: sono un meccanismo che può usare il maggiore gettito Iva sui carburanti più costosi per finanziare una riduzione temporanea delle accise.

Le accise mobili riducono stabilmente le tasse?

No: secondo le informazioni disponibili, non comportano un taglio strutturale. La riduzione sarebbe limitata nel tempo e finanziata dall’extra-gettito maturato.

Quando potrebbero entrare in vigore?

Sì: l’eventuale applicazione richiede tempo, perché lo Stato deve prima incamerare le risorse necessarie a coprire la riduzione temporanea delle accise.

Quali fonti hanno verificato questa notizia?

Sì: il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti, incluse Agenzia ANSA e Today.