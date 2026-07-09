9 Luglio 2026

Home / TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN / Revolut ritira USDT nell’Area Economica Europea e Svizzera dopo la revisione MiCA

La notizia in sintesi

Revolut ritira USDT per clienti in EEA e Svizzera .

ritira per clienti in EEA e . Il processo è già partito su Revolut X per i clienti europei.

per i clienti europei. La scadenza indicata per il delisting completo è il 31 agosto 2026.

La decisione segue la revisione interna sul quadro normativo europeo MiCA.

(Riassunto generato con AI)

Revolut avvia il ritiro di USDT in Europa

Revolut ha avviato il ritiro di USDT per i clienti dell’Area Economica Europea e della Svizzera, con completamento previsto entro il 31 agosto 2026. La misura riguarda quindi una parte precisa della clientela europea e svizzera, mentre il supporto alla stablecoin resta invariato negli altri mercati. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da The Cryptonomist, il processo è già iniziato sulla piattaforma Revolut X per i clienti EEA.

Alla base della decisione c’è una revisione dei servizi crypto della società alla luce del regolamento europeo MiCA. Il punto centrale è che Tether, emittente di USDT, non ha cercato l’autorizzazione prevista sotto questo quadro normativo, elemento che sta incidendo sulle scelte operative delle piattaforme attive in Europa.

Il peso di MiCA sulle piattaforme crypto

Il delisting di USDT da parte di Revolut si inserisce in una dinamica più ampia di adeguamento regolamentare nel mercato europeo delle criptovalute. Il regolamento MiCA, applicabile ai Paesi dell’Unione Europea e dell’EEA, sta spingendo gli operatori a rivalutare i token offerti al pubblico retail, soprattutto quando mancano i passaggi autorizzativi richiesti dal nuovo contesto normativo.

Nel caso specifico, Revolut afferma di aver effettuato una revisione della propria offerta crypto e di aver deciso il ritiro di USDT in conformità con tale quadro. La piattaforma continuerà però a supportare la stablecoin fuori da EEA e Svizzera, segnalando che la misura non è globale ma legata alla geografia regolatoria del servizio.

Resta significativo anche l’inserimento della Svizzera tra i mercati coinvolti. La fonte precisa che il Paese non fa parte né dell’UE né dell’EEA e che Revolut non ha fornito spiegazioni dettagliate sulle ragioni dell’inclusione. Questo aspetto aggiunge un elemento di attenzione per gli utenti, perché mostra come le politiche di listing possano seguire criteri di conformità non sempre coincidenti con i soli confini istituzionali europei.

Dal punto di vista di mercato, la scelta conferma che la conformità normativa sta diventando un fattore determinante nella disponibilità delle stablecoin sulle grandi app finanziarie. Per gli utenti, la conseguenza immediata è operativa: verificare tempi e modalità del ritiro, sapendo che la finestra indicata si chiude il 31 agosto 2026.

Cosa cambia ora per clienti e mercato

Per i clienti Revolut in EEA e Svizzera, il cambiamento più rilevante è la progressiva uscita di USDT dall’offerta retail locale. Per il settore, invece, il caso evidenzia la crescente distanza tra stablecoin supportate nei mercati regolati europei e quelle disponibili altrove.

La vicenda mostra anche un punto chiave: in Europa non conta soltanto la domanda degli utenti, ma soprattutto la capacità degli emittenti di allinearsi ai nuovi standard. Finché questo nodo resterà irrisolto, altri operatori potrebbero seguire una linea simile a quella adottata da Revolut.

FAQ

Chi è coinvolto dal ritiro di USDT?

Sì, sono coinvolti i clienti di Revolut nell’Area Economica Europea e in Svizzera, secondo quanto riportato dalla fonte.

Entro quando termina il delisting?

Sì, la scadenza indicata per il completamento del delisting di USDT è il 31 agosto 2026.

Dove è iniziato il processo di rimozione?

Sì, il processo è già partito su Revolut X per i clienti dell’EEA, segnando l’avvio della rimozione.

Perché Revolut ritira USDT in Europa?

Sì, la decisione segue una revisione interna sul regolamento europeo MiCA e riflette la scelta di Tether di non cercare autorizzazione.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Cryptonomist.