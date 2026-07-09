9 Luglio 2026

Home / INTERNET / Nvidia verso la chiusura dell’indagine antitrust francese su GPU e software CUDA

La notizia in sintesi

Nvidia è vicina alla chiusura dell’indagine antitrust avviata in Francia .

è vicina alla chiusura dell’indagine antitrust avviata in . Il dossier riguarda il peso dei GPU Nvidia e dell’ecosistema software proprietario CUDA .

e dell’ecosistema software proprietario . L’Autorità francese valuta possibili pratiche anticoncorrenziali nel settore delle schede grafiche.

In caso di violazioni, le sanzioni potrebbero arrivare al 10% dei ricavi globali.

(Riassunto generato con AI)

Indagine francese verso la chiusura

Nvidia è al centro di una delle verifiche regolatorie più rilevanti nel mercato globale dei chip per l’intelligenza artificiale. Nelle ultime ore è emerso che l’Autorità francese della concorrenza si sta avvicinando alla conclusione dell’indagine avviata dopo le ispezioni a sorpresa del 2023 negli uffici della società a Parigi e Nizza. Il procedimento riguarda presunti comportamenti anticoncorrenziali nel comparto delle schede grafiche e, in particolare, il ruolo del software proprietario CUDA. Il nodo centrale è capire se la dipendenza dell’industria da questa piattaforma abbia rafforzato in modo eccessivo la posizione di mercato del gruppo, con effetti potenzialmente distorsivi sulla concorrenza.

La conferma che l’inchiesta è prossima alla chiusura è arrivata dal relatore generale dell’Autorità francese. Non sono però stati resi pubblici né capi d’accusa specifici né una data formale per la conclusione del procedimento.

Resta invece chiaro il perimetro della verifica: l’autorità guarda al legame tra dominio hardware e controllo del software, un punto ormai decisivo nell’economia dell’AI.

Il peso di CUDA nel mercato dei chip

L’indagine risale al settembre 2023, quando le autorità francesi effettuarono controlli non annunciati presso le sedi di Nvidia in Parigi e Nizza. La sua esistenza è stata confermata formalmente solo nel luglio 2024. Un mese prima, nel giugno 2024, l’Autorità aveva pubblicato un parere che individuava una criticità precisa: l’eccessiva dipendenza del settore da CUDA, il framework proprietario di programmazione per il calcolo su GPU sviluppato da Nvidia.

Secondo quel parere, CUDA rappresenta l’unico software pienamente compatibile con alcune GPU chiave. L’Autorità ha inoltre evidenziato che tutti i principali fornitori cloud costruiscono infrastrutture AI attorno a GPU Nvidia che utilizzano proprio CUDA.

Il punto regolatorio è quindi il possibile lock-in dell’ecosistema software: quando una piattaforma diventa indispensabile per usare in modo efficiente l’hardware dominante, il rischio concorrenziale non riguarda solo il prodotto, ma l’intera architettura del mercato.

Nel frattempo, dal luglio 2024 fino a oggi, il procedimento è rimasto sostanzialmente silenzioso sul piano pubblico. Questo non riduce però la sua rilevanza: i GPU di Nvidia sono infrastrutture essenziali per l’addestramento dei modelli AI, per l’high-performance computing, per il mining di criptovalute e per applicazioni blockchain legate all’intelligenza artificiale.

Possibili effetti su AI, cloud e concorrenti

Se l’Autorità francese dovesse accertare pratiche anticoncorrenziali, Nvidia potrebbe affrontare sanzioni fino al 10% del proprio fatturato globale. Ma l’impatto più importante potrebbe non essere solo economico. Eventuali limiti al comportamento di mercato dell’azienda, o modifiche imposte alle licenze software, avrebbero effetti potenzialmente trasversali su AI, cloud e infrastrutture digitali.

Un’apertura forzata dell’ecosistema software di Nvidia, almeno in teoria, potrebbe favorire concorrenti come AMD e Intel, ampliando le alternative hardware disponibili anche per operatori del mining crypto e progetti blockchain focalizzati sull’AI.

La posta in gioco, quindi, va oltre il singolo procedimento: riguarda l’equilibrio futuro tra innovazione, interoperabilità e concorrenza in uno dei mercati tecnologici più strategici.

FAQ

Chi sta indagando su Nvidia?

Sì, l’indagine è condotta dall’Autorità francese della concorrenza, che ha confermato la fase finale del procedimento.

Quando è iniziata l’indagine?

Sì, il procedimento risale al settembre 2023, con ispezioni a sorpresa negli uffici di Nvidia a Parigi e Nizza.

Qual è il nodo principale del caso?

Sì, il punto centrale è la dipendenza del settore da CUDA, software proprietario ritenuto cruciale per l’uso di alcune GPU.

Quali sanzioni rischia Nvidia?

Sì, in caso di violazioni anticoncorrenziali, le multe potrebbero arrivare fino al 10% dei ricavi globali dell’azienda.

Da quali fonti è verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Crypto Briefing.