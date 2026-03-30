Home / MOBILE / Galaxy S26 guida completa per inviare file su iPhone usando Quick Share e alternativa ad AirDrop

Galaxy S26 e AirDrop: come cambia la condivisione file tra Apple e Samsung

Chi usa uno smartphone Samsung Galaxy S26 può ora inviare foto, video e documenti direttamente a iPhone, iPad e Mac vicini sfruttando AirDrop tramite Quick Share.

La novità, introdotta da fine marzo tramite aggiornamento firmware in Europa, Nord America, Asia e America Latina (Italia inclusa), elimina la storica frizione tra ecosistemi Android e Apple.

Il perché è strategico: questo ponte riduce uno dei principali vantaggi pratici del “walled garden” di Apple, rendendo meno penalizzante usare Android in contesti misti iOS.

Per ora l’integrazione riguarda solo la gamma Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra, ma rappresenta un cambio di paradigma nei rapporti tra i due ecosistemi dominanti del mercato mobile.

In sintesi:

Quick Share dei Galaxy S26 ora comunica nativamente con AirDrop su dispositivi Apple vicini.

Basta un aggiornamento firmware e un’opzione attiva di default per abilitare la funzione.

I file passano in locale, senza cloud e senza compressione, a piena qualità originale.

Per ora supportata solo dalla serie Galaxy S26, espansione ad altri modelli ancora incerta.

La mossa di Samsung si innesta sul lavoro già avviato da Google con i Pixel 10, dove l’integrazione tra Quick Share e AirDrop aveva mostrato in anticipo la fattibilità tecnica del ponte tra ecosistemi.

Su Galaxy S26 l’opzione è distribuita via aggiornamento software, abilitata di default e resa evidente da un popup esplicativo al primo avvio di Quick Share: l’esperienza è pensata per essere “zero configurazione” lato utente Android.

Lato Apple, resta solo un requisito: la visibilità di AirDrop su iPhone, iPad o Mac deve essere impostata su “Tutti”. La modalità “Solo contatti” oggi non basta, perché il collegamento si comporta come un normale AirDrop tra sconosciuti. Nessuna app aggiuntiva, nessun cavo, nessun passaggio via cloud: un cambio concreto nella vita quotidiana di chi vive in famiglie o uffici “misti”.

Come attivare e usare Quick Share con AirDrop su Galaxy S26

Su Galaxy S26 la procedura è volutamente essenziale. Dopo l’aggiornamento, basta entrare in Impostazioni > Dispositivi connessi > Quick Share e attivare l’interruttore “Condividi con dispositivi Apple”.

Da quel momento, i dispositivi Apple nelle vicinanze configurati con AirDrop su “Tutti” compaiono tra i destinatari di Quick Share quasi istantaneamente, spesso con tempi di rilevamento paragonabili – se non migliori – a quelli tra soli device Android.

In scenari reali, l’invio di una foto a un MacBook richiede pochi secondi e appare come una funzione nativa dei sistemi operativi, non come un workaround di terze parti. I contenuti supportati includono foto, video e documenti, trasferiti in peer-to-peer locale senza compressioni automatiche, a differenza di piattaforme come WhatsApp o Telegram.

Per sbloccare la novità è necessario installare l’ultimo firmware disponibile. In Italia l’update chiave per la serie Galaxy S26 è identificato dalla sigla S94*BXXU1AZCF, che integra anche le patch di sicurezza più recenti.

Il percorso è: Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa, oppure tramite Samsung Smart Switch da PC. Il pacchetto è di dimensioni importanti: è consigliabile usare una rete Wi-Fi stabile e una batteria abbondantemente carica.

Ad oggi la compatibilità è limitata alla sola gamma S26. Samsung ha anticipato un’estensione futura ad altri modelli, ma senza una roadmap pubblica. Google, dal canto suo, procede con un rollout graduale, bilanciando l’apertura tra ecosistemi con la necessità di non innescare reazioni difensive da parte di Apple.

Impatto strategico e possibili sviluppi della nuova interoperabilità

La vera portata di questa novità va oltre la semplice comodità d’uso. Per anni il walled garden di Apple ha sfruttato proprio la fatica di condividere file con Android come leva implicita di fidelizzazione: una frizione piccola, ma quotidiana.

L’integrazione Quick Share–AirDrop erode questa barriera psicologica per chi possiede un Galaxy S26, riducendo uno dei vantaggi pratici esclusivi dell’ecosistema iOS/macOS. In prospettiva, se il supporto verrà esteso su larga scala ad altri modelli Samsung e ad altri brand Android, la scelta di restare nel recinto Apple potrebbe dipendere sempre meno da vincoli tecnici e sempre più da preferenze reali di prodotto e servizi.

Resta da capire come Apple reagirà a un’adozione ampia di questa interoperabilità “di fatto”. Se la collaborazione resterà stabile, il prossimo passo naturale sarà l’inclusione di altre tipologie di contenuto e una gestione più raffinata dei permessi, con controlli di privacy più granulati per ambienti misti.

FAQ

Come attivare Quick Share con AirDrop su Samsung Galaxy S26

È sufficiente aggiornare il Galaxy S26, aprire Impostazioni > Dispositivi connessi > Quick Share e abilitare l’opzione “Condividi con dispositivi Apple”. Da quel momento AirDrop rileverà il dispositivo.

Perché AirDrop non vede il mio Galaxy S26 dopo l’aggiornamento

Accertati che AirDrop su iPhone, iPad o Mac sia impostato su “Tutti” e che Quick Share abbia attiva l’opzione “Condividi con dispositivi Apple”. Verifica inoltre Wi-Fi e Bluetooth abilitati su entrambi i device.

Quali formati posso condividere tra Galaxy S26 e dispositivi Apple

È possibile inviare foto, video e documenti nei principali formati supportati da Android e iOS, mantenendo la qualità originale. Il trasferimento avviene in locale, senza passaggi tramite servizi cloud terzi.

La funzione AirDrop via Quick Share arriverà su Galaxy S24 o modelli precedenti

Sì, Samsung ha annunciato l’intenzione di estendere la compatibilità oltre la serie S26. Tuttavia, non esistono ancora date ufficiali né l’elenco definitivo dei modelli supportati nel prossimo rollout.

Da quali fonti sono state ricavate le informazioni su Quick Share e AirDrop

Le informazioni derivano da un’elaborazione redazionale su notizie provenienti congiuntamente da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente integrate e verificate.