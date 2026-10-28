28 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/Lagostina lancia Ingenio Assoluto, pentole con manico rimovibile

La notizia in sintesi Lagostina presenta Ingenio Assoluto, una linea di pentole e padelle antiaderenti con manico rimovibile.

Due confezioni disponibili: tre pezzi a 124,90 euro e quattordici pezzi a 289,90 euro, prezzi consigliati.

Le padelle sono compatibili con gas e induzione e utilizzabili in forno fino a 250 °C senza manico.

Secondo l’azienda, il rivestimento Fusion Force è nove volte più resistente rispetto al rivestimento base Lagostina.

Lagostina amplia la gamma Ingenio con Assoluto, una linea di pentole e padelle antiaderenti con impugnatura rimovibile, presentata il 28 ottobre 2026 a Milano. Le confezioni sono due, da tre e quattordici pezzi, con prezzi consigliati rispettivamente di 124,90 e 289,90 euro. Il sistema permette di usare gli stessi recipienti sul piano cottura, in forno, in frigorifero e per servire a tavola.

La novità di Lagostina, marchio di pentole e utensili da cucina, affianca al manico staccabile il rivestimento Fusion Force. Le caratteristiche dichiarate riguardano soprattutto la resistenza della superficie antiaderente, la possibilità di impilare i recipienti e la compatibilità con diverse fonti di calore.

Manico rimovibile e ingombri ridotti

Il sistema brevettato consente di sganciare il manico e di utilizzarlo su più elementi della linea. Una volta rimossa l’impugnatura, pentole e padelle possono essere sovrapposte per riporle. Secondo il produttore, questa configurazione permette di ridurre lo spazio occupato fino al 70% rispetto alle pentole e alle padelle Lagostina con manico fisso.

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Il confronto riguarda dunque i prodotti convenzionali dello stesso marchio. La possibilità di trasferire il recipiente dalla cottura alla conservazione o al servizio è inoltre pensata per limitare il ricorso ad altri contenitori durante la preparazione e la gestione dei pasti.

Per il manico l’azienda indica una garanzia di dieci anni e test di tenuta fino a dieci chilogrammi. La dotazione cambia secondo la confezione scelta: il set più piccolo comprende una sola impugnatura, mentre quello da quattordici pezzi ne include due.

Rivestimento, temperatura e uso in forno

Fusion Force è il rivestimento antiaderente inserito nella struttura porosa del corpo della padella. Lagostina lo descrive come nove volte più resistente rispetto al proprio rivestimento base e dichiara che può sopportare l’impiego di utensili metallici, tra cui forchette e mestoli. Il dato sulla resistenza è quindi riferito a un confronto interno alla gamma del produttore.

Alla superficie antiaderente l’azienda attribuisce anche una distribuzione uniforme della cottura e una pulizia più semplice. Si tratta delle prestazioni dichiarate per la nuova linea, insieme alla maggiore durata del rivestimento nell’uso quotidiano.

Le padelle integrano inoltre Thermo-Signal®, un indicatore che segnala quando viene raggiunta la temperatura adatta per iniziare a cuocere. La sua funzione è fornire un riferimento sul momento in cui aggiungere gli alimenti, anche nelle preparazioni che richiedono una fase di rosolatura.

Il fondo è utilizzabile su gas, induzione, piastra elettrica e vetroceramica alogena. Per il forno, il limite indicato è di 250 °C: prima di inserire la padella occorre togliere il manico. Questa possibilità riguarda anche le ricette che prevedono di completare la cottura o effettuare una gratinatura dopo il passaggio sui fornelli.

Composizione dei set e prezzi consigliati

Il set da tre pezzi comprende due padelle, con diametri di 24 e 28 centimetri, e un manico rimovibile. Il prezzo consigliato al pubblico è di 124,90 euro.

Nel set da quattordici pezzi, proposto a 289,90 euro, sono presenti una padella da 28 centimetri, un wok da 26, un tegame da 24 e una casseruola da 20. Completano la confezione tre coperchi in vetro da 20, 24 e 28 centimetri, due coperchi in plastica da 20 e 24 centimetri, due manici rimovibili e tre proteggi padella.

Il numero dei pezzi comprende quindi anche impugnature, coperchi e protezioni, non soltanto i recipienti di cottura. Le due configurazioni della linea, presente sul sito ufficiale Lagostina, si distinguono dunque sia per quantità sia per varietà degli strumenti inclusi: due padelle nella confezione essenziale, quattro recipienti di forme diverse in quella più ampia.