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Lagostina lancia Ingenio Assoluto, pentole con manico rimovibile

Lagostina lancia Ingenio Assoluto, pentole con manico rimovibile

28 Ottobre 2026

28 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Lagostina lancia Ingenio Assoluto, pentole con manico rimovibile

La notizia in sintesi

  • Lagostina presenta Ingenio Assoluto, una linea di pentole e padelle antiaderenti con manico rimovibile.
  • Due confezioni disponibili: tre pezzi a 124,90 euro e quattordici pezzi a 289,90 euro, prezzi consigliati.
  • Le padelle sono compatibili con gas e induzione e utilizzabili in forno fino a 250 °C senza manico.
  • Secondo l’azienda, il rivestimento Fusion Force è nove volte più resistente rispetto al rivestimento base Lagostina.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Lagostina Ingenio Assoluto, Set Padelle Antiaderenti Antigraffio, 14 Pezzi | in Alluminio, con Manico Removibile Resistente Fino a 10 kg, Salvaspazio, per Induzione, Gas e Forno Fino a 250 °C

LINEA INGENIO ASSOLUTO: La linea Lagostina che ridefinisce la cucina moderna con prodotti pratici e innovativi. Con tecnologia Fusion Force, la rivoluzione antigraffio di Lagostina. · SALVASPAZIO: Grazie al design impilabile e salvaspazio, le pentole e le padelle Ingenio consentono di risparmiare fino al 70% di spazio rispetto alle pentole tradizionali Lagostina. Questo set include 1 padella 28 cm, 1 wok 26 cm, 1 tegame 24 cm, 1 casseruola 20 cm, 3 coperchi in vetro 20/24/28 cm, 2 coperchi in plastica 20/24 cm, 3 proteggi padella, 2 manici rimovibili · VERSATILE: Il manico rimovibile Ingenio consente di passare facilmente dal piano cottura al forno, dalla tavola al frigorifero, dando spazio alla tua creatività in cucina

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Lagostina amplia la gamma Ingenio con Assoluto, una linea di pentole e padelle antiaderenti con impugnatura rimovibile, presentata il 28 ottobre 2026 a Milano. Le confezioni sono due, da tre e quattordici pezzi, con prezzi consigliati rispettivamente di 124,90 e 289,90 euro. Il sistema permette di usare gli stessi recipienti sul piano cottura, in forno, in frigorifero e per servire a tavola.

La novità di Lagostina, marchio di pentole e utensili da cucina, affianca al manico staccabile il rivestimento Fusion Force. Le caratteristiche dichiarate riguardano soprattutto la resistenza della superficie antiaderente, la possibilità di impilare i recipienti e la compatibilità con diverse fonti di calore.

Logo Lagostina

Manico rimovibile e ingombri ridotti

Il sistema brevettato consente di sganciare il manico e di utilizzarlo su più elementi della linea. Una volta rimossa l’impugnatura, pentole e padelle possono essere sovrapposte per riporle. Secondo il produttore, questa configurazione permette di ridurre lo spazio occupato fino al 70% rispetto alle pentole e alle padelle Lagostina con manico fisso.

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Il confronto riguarda dunque i prodotti convenzionali dello stesso marchio. La possibilità di trasferire il recipiente dalla cottura alla conservazione o al servizio è inoltre pensata per limitare il ricorso ad altri contenitori durante la preparazione e la gestione dei pasti.

Per il manico l’azienda indica una garanzia di dieci anni e test di tenuta fino a dieci chilogrammi. La dotazione cambia secondo la confezione scelta: il set più piccolo comprende una sola impugnatura, mentre quello da quattordici pezzi ne include due.

Rivestimento, temperatura e uso in forno

Fusion Force è il rivestimento antiaderente inserito nella struttura porosa del corpo della padella. Lagostina lo descrive come nove volte più resistente rispetto al proprio rivestimento base e dichiara che può sopportare l’impiego di utensili metallici, tra cui forchette e mestoli. Il dato sulla resistenza è quindi riferito a un confronto interno alla gamma del produttore.

Alla superficie antiaderente l’azienda attribuisce anche una distribuzione uniforme della cottura e una pulizia più semplice. Si tratta delle prestazioni dichiarate per la nuova linea, insieme alla maggiore durata del rivestimento nell’uso quotidiano.

Le padelle integrano inoltre Thermo-Signal®, un indicatore che segnala quando viene raggiunta la temperatura adatta per iniziare a cuocere. La sua funzione è fornire un riferimento sul momento in cui aggiungere gli alimenti, anche nelle preparazioni che richiedono una fase di rosolatura.

Il fondo è utilizzabile su gas, induzione, piastra elettrica e vetroceramica alogena. Per il forno, il limite indicato è di 250 °C: prima di inserire la padella occorre togliere il manico. Questa possibilità riguarda anche le ricette che prevedono di completare la cottura o effettuare una gratinatura dopo il passaggio sui fornelli.

Composizione dei set e prezzi consigliati

Il set da tre pezzi comprende due padelle, con diametri di 24 e 28 centimetri, e un manico rimovibile. Il prezzo consigliato al pubblico è di 124,90 euro.

Nel set da quattordici pezzi, proposto a 289,90 euro, sono presenti una padella da 28 centimetri, un wok da 26, un tegame da 24 e una casseruola da 20. Completano la confezione tre coperchi in vetro da 20, 24 e 28 centimetri, due coperchi in plastica da 20 e 24 centimetri, due manici rimovibili e tre proteggi padella.

Il numero dei pezzi comprende quindi anche impugnature, coperchi e protezioni, non soltanto i recipienti di cottura. Le due configurazioni della linea, presente sul sito ufficiale Lagostina, si distinguono dunque sia per quantità sia per varietà degli strumenti inclusi: due padelle nella confezione essenziale, quattro recipienti di forme diverse in quella più ampia.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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