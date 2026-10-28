28 Ottobre 2026/Home/PRODOTTI/Lagostina lancia Ingenio Assoluto, pentole con manico rimovibile
La notizia in sintesi
- Lagostina presenta Ingenio Assoluto, una linea di pentole e padelle antiaderenti con manico rimovibile.
- Due confezioni disponibili: tre pezzi a 124,90 euro e quattordici pezzi a 289,90 euro, prezzi consigliati.
- Le padelle sono compatibili con gas e induzione e utilizzabili in forno fino a 250 °C senza manico.
- Secondo l’azienda, il rivestimento Fusion Force è nove volte più resistente rispetto al rivestimento base Lagostina.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
Lagostina Ingenio Assoluto, Set Padelle Antiaderenti Antigraffio, 14 Pezzi | in Alluminio, con Manico Removibile Resistente Fino a 10 kg, Salvaspazio, per Induzione, Gas e Forno Fino a 250 °C
LINEA INGENIO ASSOLUTO: La linea Lagostina che ridefinisce la cucina moderna con prodotti pratici e innovativi. Con tecnologia Fusion Force, la rivoluzione antigraffio di Lagostina. · SALVASPAZIO: Grazie al design impilabile e salvaspazio, le pentole e le padelle Ingenio consentono di risparmiare fino al 70% di spazio rispetto alle pentole tradizionali Lagostina. Questo set include 1 padella 28 cm, 1 wok 26 cm, 1 tegame 24 cm, 1 casseruola 20 cm, 3 coperchi in vetro 20/24/28 cm, 2 coperchi in plastica 20/24 cm, 3 proteggi padella, 2 manici rimovibili · VERSATILE: Il manico rimovibile Ingenio consente di passare facilmente dal piano cottura al forno, dalla tavola al frigorifero, dando spazio alla tua creatività in cucina
Lagostina amplia la gamma Ingenio con Assoluto, una linea di pentole e padelle antiaderenti con impugnatura rimovibile, presentata il 28 ottobre 2026 a Milano. Le confezioni sono due, da tre e quattordici pezzi, con prezzi consigliati rispettivamente di 124,90 e 289,90 euro. Il sistema permette di usare gli stessi recipienti sul piano cottura, in forno, in frigorifero e per servire a tavola.
La novità di Lagostina, marchio di pentole e utensili da cucina, affianca al manico staccabile il rivestimento Fusion Force. Le caratteristiche dichiarate riguardano soprattutto la resistenza della superficie antiaderente, la possibilità di impilare i recipienti e la compatibilità con diverse fonti di calore.
Manico rimovibile e ingombri ridotti
Il sistema brevettato consente di sganciare il manico e di utilizzarlo su più elementi della linea. Una volta rimossa l’impugnatura, pentole e padelle possono essere sovrapposte per riporle. Secondo il produttore, questa configurazione permette di ridurre lo spazio occupato fino al 70% rispetto alle pentole e alle padelle Lagostina con manico fisso.
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Il confronto riguarda dunque i prodotti convenzionali dello stesso marchio. La possibilità di trasferire il recipiente dalla cottura alla conservazione o al servizio è inoltre pensata per limitare il ricorso ad altri contenitori durante la preparazione e la gestione dei pasti.
Per il manico l’azienda indica una garanzia di dieci anni e test di tenuta fino a dieci chilogrammi. La dotazione cambia secondo la confezione scelta: il set più piccolo comprende una sola impugnatura, mentre quello da quattordici pezzi ne include due.
Rivestimento, temperatura e uso in forno
Fusion Force è il rivestimento antiaderente inserito nella struttura porosa del corpo della padella. Lagostina lo descrive come nove volte più resistente rispetto al proprio rivestimento base e dichiara che può sopportare l’impiego di utensili metallici, tra cui forchette e mestoli. Il dato sulla resistenza è quindi riferito a un confronto interno alla gamma del produttore.
Alla superficie antiaderente l’azienda attribuisce anche una distribuzione uniforme della cottura e una pulizia più semplice. Si tratta delle prestazioni dichiarate per la nuova linea, insieme alla maggiore durata del rivestimento nell’uso quotidiano.
Le padelle integrano inoltre Thermo-Signal®, un indicatore che segnala quando viene raggiunta la temperatura adatta per iniziare a cuocere. La sua funzione è fornire un riferimento sul momento in cui aggiungere gli alimenti, anche nelle preparazioni che richiedono una fase di rosolatura.
Il fondo è utilizzabile su gas, induzione, piastra elettrica e vetroceramica alogena. Per il forno, il limite indicato è di 250 °C: prima di inserire la padella occorre togliere il manico. Questa possibilità riguarda anche le ricette che prevedono di completare la cottura o effettuare una gratinatura dopo il passaggio sui fornelli.
Composizione dei set e prezzi consigliati
Il set da tre pezzi comprende due padelle, con diametri di 24 e 28 centimetri, e un manico rimovibile. Il prezzo consigliato al pubblico è di 124,90 euro.
Nel set da quattordici pezzi, proposto a 289,90 euro, sono presenti una padella da 28 centimetri, un wok da 26, un tegame da 24 e una casseruola da 20. Completano la confezione tre coperchi in vetro da 20, 24 e 28 centimetri, due coperchi in plastica da 20 e 24 centimetri, due manici rimovibili e tre proteggi padella.
Il numero dei pezzi comprende quindi anche impugnature, coperchi e protezioni, non soltanto i recipienti di cottura. Le due configurazioni della linea, presente sul sito ufficiale Lagostina, si distinguono dunque sia per quantità sia per varietà degli strumenti inclusi: due padelle nella confezione essenziale, quattro recipienti di forme diverse in quella più ampia.
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