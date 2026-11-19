19 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Haier presenta a Torino le Smart TV con RGB Backlight e SQD

Haier ha presentato a Torino, in occasione delle Nitto ATP Finals, un’anteprima italiana della gamma Smart TV 2027. Le novità riguardano soprattutto la riproduzione dei colori, con le tecnologie RGB Backlight e SQD, e l’audio, sviluppato sui televisori compatibili attraverso la collaborazione con KEF. Per chi guarda film, sport o utilizza lo schermo per i videogiochi, gli interventi annunciati puntano a migliorare la distinzione dei dettagli, la gestione delle scene luminose e la comprensibilità dei dialoghi.

La nuova offerta di Haier prosegue il lavoro sulle architetture QD-Mini LED e Real Mini LED Full Array. La presentazione del 19 novembre 2026 illustra le principali scelte tecnologiche, ma non indica prezzi o date di disponibilità commerciale dei televisori.

RGB Backlight e SQD: due strade per il colore

La retroilluminazione resta uno degli elementi su cui si concentra lo sviluppo della gamma. Nei sistemi Mini LED descritti dall’azienda, piccole sorgenti luminose sono distribuite dietro tutta la superficie del pannello e suddivise in zone regolabili separatamente. Il local dimming permette così di modulare la luce nelle diverse porzioni dell’immagine, con l’obiettivo di separare meglio le aree chiare da quelle scure e contenere gli aloni attorno agli oggetti brillanti.

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RGB Backlight interviene direttamente sulla generazione della luce: impiega sorgenti rosse, verdi e blu indipendenti, ciascuna controllabile. Secondo Haier, questa impostazione consente di preservare le differenze tra le tonalità già all’origine, mantenendo una gamma cromatica ampia anche quando cambia la luminosità della scena.

Il risultato atteso riguarda in particolare i contenuti HDR, nei quali punti molto luminosi e zone in ombra possono comparire contemporaneamente. L’obiettivo dichiarato è evitare che le tonalità perdano intensità o diventino meno distinguibili nei passaggi più brillanti. L’azienda sta inoltre studiando algoritmi di intelligenza artificiale per ridurre le interferenze tra le componenti cromatiche e limitare le alterazioni rispetto ai colori originali.

La tecnologia SQD segue un approccio diverso ed è rivolta soprattutto agli schermi di grandi dimensioni. Utilizza uno strato Super Quantum Dot per convertire la luce, lavorando sull’efficienza del processo e sulla precisione dei colori. L’abbinamento con la retroilluminazione Mini LED è pensato per mantenere saturazione, luminosità e separazione dei dettagli anche sulle diagonali più ampie.

Per la proposta SQD, Haier indica anche la presenza di soluzioni che arrivano alla classe energetica B. È un elemento che affianca le caratteristiche dell’immagine nella valutazione di un televisore di grande formato; non vengono però specificati consumi o corrispondenze tra le classi energetiche e i singoli modelli.

L’audio calibrato con KEF e le regolazioni automatiche

Sul fronte sonoro, Sound by KEF identifica l’attività di calibrazione e ottimizzazione svolta con il marchio britannico specializzato in diffusori e sistemi ad alta fedeltà. Il lavoro riguarda l’equilibrio tra le frequenze, l’intelligibilità delle voci e la resa spaziale. Le prestazioni descritte dall’azienda si riferiscono ai televisori compatibili, non indistintamente all’intera gamma.

A questa messa a punto si affianca AI Sound, una funzione del sistema UltraSense AI. L’elaborazione analizza ciò che viene riprodotto e modifica i parametri audio in tempo reale: interviene sulla separazione delle voci, sulla distribuzione delle frequenze e sul volume. Lo scopo è mantenere comprensibili i dialoghi e ridurre le variazioni percepite quando cambia l’intensità sonora del contenuto.

UltraSense AI gestisce anche alcune regolazioni dell’immagine. AI Cinema modifica colore, contrasto, nitidezza e movimento, mentre la super-risoluzione interviene sui contenuti con definizione inferiore. Altre elaborazioni agiscono sull’HDR e sulla profondità per rendere più leggibili i particolari nelle diverse zone dell’inquadratura.

Per i videogiochi, AI Game coordina le funzioni dedicate alla fluidità e ai tempi di risposta. Anche in questo caso Haier circoscrive il funzionamento ai prodotti compatibili: l’obiettivo è contenere il ritardo tra il comando del giocatore e la risposta sullo schermo, oltre alle discontinuità delle immagini. Non sono indicati valori numerici relativi a questi parametri.

Luce della stanza e accesso ai contenuti

Le regolazioni tengono conto anche dell’ambiente domestico. AI Eye Caring adatta i parametri visivi alla luce presente nella stanza e al contenuto riprodotto. Gli schermi a bassa riflessione mirano invece a ridurre il disturbo provocato dalla luce sulla superficie del pannello, per conservare la leggibilità dei dettagli negli ambienti illuminati.

L’interfaccia prevista è Google TV, che raccoglie applicazioni, film e serie, con il supporto di Gemini per l’interazione con il televisore. L’anteprima delinea dunque le funzioni della proposta 2027; per confrontare concretamente i prodotti serviranno le specifiche dei singoli modelli, insieme a prezzi e disponibilità, non ancora indicati nella presentazione.