9 Luglio 2026

Home / PERSONE / Milo Infante debutta su Rete 4 con Ore 11 e un programma serale

La notizia in sintesi

Milo Infante debutta su Rete 4 con un doppio incarico nella stagione Mediaset 2026/2027.

debutta su con un doppio incarico nella stagione Mediaset 2026/2027. Ore 11 andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13.

andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13. Il giornalista sarà anche protagonista di un nuovo programma del martedì sera.

La scelta rientra nel riassetto informativo voluto da Mediaset per Rete 4.

(Riassunto generato con AI)

Infante al centro del nuovo corso di Rete 4

Mediaset affida a Milo Infante un ruolo chiave nel riassetto dei palinsesti 2026/2027, presentati a Cologno Monzese da Pier Silvio Berlusconi e dai vertici del gruppo. Il giornalista, reduce dall’esperienza in Rai, debutterà su Rete 4 con due progetti: il daily Ore 11, in onda dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, e un nuovo programma di prima serata previsto il martedì.

Secondo quanto annunciato nelle ultime ore, il daytime partirà dal 24 agosto e rappresenta una delle mosse più visibili della strategia editoriale che punta a rafforzare il profilo informativo della rete. L’obiettivo dichiarato è rendere Rete 4 sempre più orientata a cronaca, attualità e approfondimento, consolidando una linea che il gruppo considera centrale per la prossima stagione.

La scelta di investire su Infante si inserisce in un contesto più ampio: per Mediaset, l’informazione resta uno dei pilastri su cui costruire identità, continuità di pubblico e differenziazione rispetto alle altre reti generaliste.

Il progetto sperimentale e la nuova griglia

Ore 11 sarà collocato subito dopo il Tg4 delle 10.30 e prima de Lo Sportello di Forum, dentro una scansione di rete costruita quasi interamente sull’informazione fino alla tarda serata. Federico di Chio, direttore Marketing Strategico di Mfe-Media For Europe, ha definito il programma “un progetto sperimentale, una mossa coraggiosa”. Pier Silvio Berlusconi ha precisato che, almeno in fase iniziale, non ci sono target rigidi: “Per Natale tireremo le somme”.

Alla striscia quotidiana si aggiunge la prima serata del martedì, ancora senza titolo ufficiale. Le fonti concordano sul fatto che quel presidio diventerà parte del ridisegno settimanale di Rete 4, con lo spostamento di Bianca Berlinguer al mercoledì sera e il passaggio di Tommaso Labate all’access prime time del weekend con RealPolitik. Restano confermati gli altri cardini della rete, da Quarta Repubblica a Fuori dal Coro, da Dritto e Rovescio a Quarto Grado.

In un video pubblicato su Instagram, Infante ha salutato lo storico studio milanese che ha ospitato Ore 14, parlando del suo “ultimo giorno qui” e lasciando intendere che parte del nuovo percorso fosse già nota, mentre altro sarebbe stato svelato a breve.

https://www.instagram.com/reel/Dakc0aWqKhd/

Il dato editoriale più rilevante, oltre al nome del conduttore, è però la funzione assegnata al format: non semplice contenitore, ma tassello di una rete che vuole accompagnare il pubblico durante l’intera giornata con un flusso coerente di notizie e approfondimenti.

Una scommessa che misura il nuovo assetto

L’arrivo di Milo Infante assume quindi un valore che va oltre il singolo programma. Per Mediaset è un test sul posizionamento di Rete 4 come canale a forte vocazione informativa, capace di presidiare sia il day time sia la prima serata con volti riconoscibili e format continuativi.

La cautela mostrata dall’azienda sugli obiettivi immediati suggerisce una linea precisa: far crescere i programmi nel tempo, verificando la risposta del pubblico prima di giudicarne il rendimento. In questo senso, il doppio incarico di Infante sarà uno degli indicatori più osservati della stagione 2026/2027.

FAQ

Quando debutta Ore 11 su Rete 4?

Sì, il debutto è indicato per il 24 agosto 2026 con messa in onda dal lunedì al venerdì.

Quale fascia oraria avrà Ore 11?

Sì, il programma andrà in onda dalle 11 alle 13, subito dopo il Tg4 delle 10.30.

Milo Infante condurrà anche la prima serata?

Sì, è previsto un nuovo programma del martedì sera su Rete 4, ma il titolo non è stato ancora comunicato.

Perché Mediaset punta su Rete 4 informativa?

Sì, la strategia dichiarata è rafforzare l’informazione e rendere la rete quasi interamente dedicata ad attualità e approfondimento.

Da quali fonti è verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da verifica incrociata della nostra Redazione su Adnkronos, Agenzia Dire e Super Guida TV.