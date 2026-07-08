8 Luglio 2026

Home / PERSONE / Zucchero chiude a San Siro le celebrazioni di Baila Sexy Thing

La notizia in sintesi

Zucchero annuncia un grande concerto a San Siro il 10 giugno 2027.

annuncia un grande concerto a il 10 giugno 2027. L’evento chiuderà le celebrazioni dei 25 anni di “Baila (Sexy Thing)”.

Il tour dedicato al brano è già passato da Europa e stadi italiani.

All’orizzonte anche un possibile ritorno all’Arena di Verona per “Blues”.

(Riassunto generato con AI)

Zucchero chiude Baila a San Siro

Zucchero Fornaciari sarà allo stadio San Siro di Milano il 10 giugno 2027 per un grande concerto che segnerà il finale delle celebrazioni dedicate a “Baila (Sexy Thing)”, una delle canzoni più popolari del suo repertorio, a 25 anni dalla pubblicazione. L’annuncio è arrivato nelle ultime ore mentre l’artista è impegnato nel tour “Baila (Sexy Thing) 25th – Under the Moonlight”, già portato in Europa e negli stadi.

Il motivo dell’evento è chiaro: chiudere in uno dei luoghi simbolo della musica dal vivo italiana un percorso celebrativo costruito attorno a un brano che continua a parlare a pubblici di generazioni diverse. Lo stesso Zucchero ha spiegato che tornare a San Siro è sempre emozionante e che, dopo il successo del precedente live al Meazza, il pubblico chiedeva un nuovo appuntamento di questo tipo.

Il contesto del tour e i prossimi obiettivi

L’annuncio del live al Meazza conferma il peso di Zucchero nel circuito dei grandi concerti italiani. L’artista ha raccontato che il progetto legato a “Baila” è in viaggio da tempo e ha già attraversato più piazze europee, oltre agli stadi, trasformando l’anniversario del singolo in un racconto dal vivo di lunga durata.

Nel calendario immediato del tour figurano anche Pescara, Perugia, Messina e Lucca, segno di una programmazione ancora molto intensa. Accanto all’annuncio su San Siro, il cantautore emiliano ha offerto anche una lettura del mercato live, osservando come negli ultimi anni ci sia stato un forte incremento dei concerti e attribuendo ai social un ruolo decisivo nella comunicazione degli artisti più giovani, definiti *“macchine da guerra”*.

Guardando oltre il 2027, nel futuro di Adelmo “Sugar” Fornaciari c’è anche un possibile progetto legato ai 40 anni di “Blues” tra il 2027 e il 2028, con l’idea di celebrarlo all’Arena di Verona. Sarebbe un ritorno altamente simbolico: “Blues” è l’album che lo ha consacrato e lo ha fatto conoscere anche all’estero con brani come “Senza una donna”, “Libidine” e “Con le mani”.

Un evento che rafforza il suo posizionamento live

Il concerto del 10 giugno 2027 non è soltanto una data celebrativa, ma anche un indicatore della tenuta artistica e commerciale di Zucchero. Portare il finale di “Baila” a San Siro significa legare una hit storica a uno dei palchi più riconoscibili del Paese, rafforzando l’immagine di un artista capace di restare centrale dal vivo anche dopo una carriera già definita mastodontica.

Se il progetto sull’Arena di Verona dovesse concretizzarsi, per Fornaciari si aprirebbe una nuova fase di celebrazioni, non più dedicata a un singolo ma a un album fondativo della sua identità musicale. Il passaggio da “Baila” a “Blues” suggerisce una strategia precisa: valorizzare il catalogo storico attraverso eventi-simbolo ad alto impatto.

FAQ

Quando sarà il concerto di Zucchero a San Siro?

Sì, il concerto è annunciato per il 10 giugno 2027 allo stadio San Siro di Milano.

Perché Zucchero torna a San Siro?

Sì, l’evento chiuderà le celebrazioni dei 25 anni di “Baila (Sexy Thing)”, già al centro del tour in corso.

Quale tour sta facendo Zucchero adesso?

Sì, è impegnato nel tour “Baila (Sexy Thing) 25th – Under the Moonlight”, già passato da Europa e stadi.

Zucchero ha annunciato altri progetti futuri?

Sì, ha indicato un possibile evento tra 2027 e 2028 all’Arena di Verona per i 40 anni di “Blues”.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Amica e Today.