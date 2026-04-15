Home / MOBILITA URBANA - EV / BYD incendio di vasta portata devasta parcheggio con auto elettriche e prototipi a Shenzhen

Incendio nel polo BYD di Shenzhen: cosa è successo e perché conta

Nella notte del 14 aprile, un vasto incendio ha colpito il complesso industriale BYD di Pingshan, a Shenzhen, uno dei maggiori hub produttivi del colosso cinese dei veicoli elettrici.

Le fiamme sono divampate intorno alle 2:48 in un parcheggio multipiano interno destinato a veicoli di prova, prototipi e auto a fine ciclo vita, e non hanno interessato le linee produttive.

I vigili del fuoco locali hanno rapidamente circoscritto il rogo, evitando vittime o feriti e limitando gli impatti immediati sulla capacità produttiva.

Restano invece aperti gli interrogativi sulle cause e sulla gestione del rischio incendio in aree di stoccaggio di veicoli elettrici, tema cruciale in una fase di forte espansione globale di BYD e dell’intero mercato EV.

In sintesi:

Incendio notturno in un parcheggio interno BYD nel complesso industriale di Pingshan, a Shenzhen.

Coinvolti veicoli di prova e a fine vita, non le linee produttive né auto destinate alla vendita.

Rogo domato senza vittime o feriti, danno operativo limitato ma impatto reputazionale rilevante.

Indagini in corso su possibili problemi alle batterie e sulle procedure di gestione dello stoccaggio.

Le immagini diffuse in rete mostrano una porzione significativa della struttura avvolta dalle fiamme, con una densa colonna di fumo nero visibile a grande distanza.

Il parcheggio interessato è classificato come area logistica interna, dedicata a test, prototipi e gestione di veicoli non destinati alla vendita, inclusi mezzi prossimi alla rottamazione.

Questa configurazione ha limitato l’impatto diretto su produzione e supply chain del gruppo, oggi tra i principali produttori mondiali di veicoli elettrici e ibridi plug-in.

Autorità locali e azienda hanno confermato che l’incendio è stato rapidamente circoscritto, con monitoraggi attivi sulla qualità dell’aria nella zona industriale di Shenzhen per valutare eventuali ricadute ambientali.

Indagini su cause e sicurezza delle batterie nel sito BYD di Pingshan

Le cause dell’innesco restano al momento ufficialmente non chiarite.

Le autorità cinesi hanno avviato accertamenti, mentre BYD ha annunciato una propria indagine interna focalizzata sulle dinamiche del rogo e sulla gestione del parco veicoli presente nel parcheggio interessato.

Online sono circolate ipotesi su possibili criticità legate ai pacchi batteria, ma finora nessuna di queste piste è stata confermata.

Altri report locali suggeriscono un possibile coinvolgimento di attività di terzi o lavorazioni interne, elementi che dovranno essere verificati tramite analisi tecniche e riscontri documentali.

L’episodio assume particolare rilevanza perché coinvolge un costruttore considerato riferimento in tema di sicurezza delle batterie.

BYD è nota per la tecnologia Blade Battery, basata su chimica LFP (Litio-Ferro-Fosfato), progettata per resistere a perforazioni e ridurre il rischio di combustione interna.

Tuttavia, nei veicoli a fine ciclo vita o sottoposti a test estremi, l’integrità dei pacchi batteria può risultare compromessa: accumulatori danneggiati, esausti o con sistemi di gestione termica non funzionanti possono innescare fenomeni di thermal runaway, soprattutto in ambienti chiusi come un parcheggio multipiano.

L’incendio di Pingshan rappresenta così un danno d’immagine per il marchio proprio mentre accelera l’espansione in Europa e Sud-Est asiatico, pur senza impatti produttivi significativi sul sito di Shenzhen.

Implicazioni per la sicurezza degli EV e per le infrastrutture di stoccaggio

L’incidente riporta al centro del dibattito la gestione del rischio incendio nei veicoli elettrici, in particolare in contesti di stoccaggio intensivo.

A differenza delle auto con motore termico, i veicoli a batterie al litio possono sviluppare incendi più lunghi e complessi da estinguere, con rischio di riaccensioni successive.

In strutture chiuse o multipiano, come il parcheggio di Pingshan, la propagazione di calore e gas e l’accessibilità per i soccorritori diventano fattori critici, imponendo protocolli specifici di prevenzione e compartimentazione.

Per costruttori e gestori di flotte, l’evento rappresenta un segnale sull’urgenza di aggiornare standard di stoccaggio, procedure di gestione di veicoli di prova e fine vita e sistemi di monitoraggio termico in tempo reale.

Per BYD, la gestione trasparente delle indagini e l’eventuale revisione delle linee guida interne su parcheggi e logistica EV saranno elementi chiave per contenere l’impatto reputazionale e rafforzare la fiducia di mercati e regolatori.

FAQ

Dove si è verificato l’incendio nello stabilimento BYD di Shenzhen?

L’incendio si è verificato nel complesso industriale BYD di Pingshan, a Shenzhen, all’interno di un parcheggio multipiano logistico non aperto al pubblico.

Le linee produttive BYD sono state danneggiate dall’incendio di Pingshan?

No, le linee produttive non sono state colpite. L’evento ha interessato solo un’area di parcheggio interna per test e rottamazione.

Quali veicoli sono stati coinvolti nell’incendio del sito BYD di Pingshan?

Sono stati coinvolti principalmente veicoli di prova, prototipi e auto a fine ciclo vita, non destinati alla vendita commerciale.

L’incendio avrà effetti sulla disponibilità di veicoli BYD in Europa?