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Peugeot 208 GTi elettrica compatta da 280 CV analisi completa di prestazioni caratteristiche e design

Peugeot 208 GTi elettrica compatta da 280 CV analisi completa di prestazioni caratteristiche e design

Peugeot 208 GTi elettrica, il ritorno sportivo del Leone compatto

La nuova Peugeot 208 GTi è la prima hot hatch elettrica del marchio francese, erede diretta dell’iconica 205 GTi. Debutta nel 2026 all’Autodromo di Imola, riportando il leggendario badge GTi sulle compatte di segmento B. Offre un motore elettrico da 280 CV, 0-100 km/h in 5,7 secondi e 350 km di autonomia stimata. Nasce su base 208 ma con carreggiate allargate, assetto ribassato e messa a punto sviluppata con gli ingegneri di Peugeot Sport. L’obiettivo è presidiare nuovamente il mercato delle piccole sportive, ora in chiave a zero emissioni, rafforzando il posizionamento di Peugeot nel settore delle elettriche ad alte prestazioni del gruppo Stellantis.

In sintesi:

  • Prima Peugeot 208 GTi completamente elettrica, 280 CV e trazione anteriore.
  • 0-100 km/h in 5,7 secondi, velocità massima limitata a 180 km/h.
  • Assetto ribassato, carreggiate allargate, differenziale autobloccante integrato di serie.
  • Autonomia di circa 350 km con batteria da 54 kWh, ricarica rapida fino a 100 kW.

Design, aerodinamica e riferimento alla storica 205 GTi

La nuova Peugeot 208 GTi riprende il concetto di “piccola berlina sportiva” che consacrò la 205 GTi nel 1984, reinterpretandolo in chiave elettrica. Le carreggiate sono state allargate di 56 mm all’anteriore e 27 mm al posteriore, mentre il telaio è ribassato di 30 mm per abbassare il baricentro e migliorare inserimento e stabilità in curva.
Il set-up telaistico è completato da cerchi da 18’’ con disegno forato ispirato alle sportive del Leone del passato, gommati Michelin Pilot Sport Cup 2 nella misura 215/40 R18, pneumatici tipicamente scelti per un utilizzo dinamico anche in pista.

Il frontale adotta fari full LED a tre graffi, con moduli ottici indipendenti e firma luminosa orizzontale. Accenti rossi caratterizzano stemmi del Leone, cornici dei fari, passaruota, pinze freno anteriori, spoiler posteriore e calandra, enfatizzando la vocazione GTi. In abitacolo spiccano sedili sportivi con poggiatesta integrati che omaggiano le 205 GTi 1.6 e 1.9, cuciture rosse su cruscotto, cinture e tappetini e volante compatto rivestito in pelle rossa traforata e Alcantara, con logo Leone rifinito in rosso.

Prestazioni elettriche, ricarica e ruolo nel segmento B sportivo

Il powertrain della Peugeot 208 GTi eroga 280 CV e 345 Nm di coppia, numeri che la collocano tra le compatte elettriche più performanti del segmento B. L’accelerazione 0-100 km/h è dichiarata in 5,7 secondi, con velocità massima limitata a 180 km/h, scelta coerente con l’impostazione elettrica e con la volontà di privilegiare prontezza ai bassi e medi regimi.
La batteria da 54 kWh assicura un’autonomia stimata di 350 km, valore competitivo per una sportiva a zero emissioni pensata anche per l’uso quotidiano. La vettura supporta ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW: dal 20 all’80% in circa 30 minuti. In corrente alternata, con WallBox domestica da 7,4 kW, il “pieno” richiede circa 4 ore e 40 minuti.

Di serie è previsto un differenziale autobloccante integrato nel riduttore, elemento raro sulle elettriche di questa categoria, che migliora trazione in uscita di curva e precisione di guida. La première all’Autodromo di Imola enfatizza il legame con il motorsport e il contributo degli ingegneri di Peugeot Sport, rafforzando il posizionamento del modello come sportiva compatta di riferimento nell’offerta elettrica Stellantis.

Prospettive future per le GTi elettriche del Leone

La 208 GTi elettrica rappresenta un banco di prova strategico per Peugeot: se il riscontro di mercato sarà positivo, questa architettura potrà estendersi ad altre compatte sportive del marchio, alimentando una nuova “era GTi” a batteria.
In prospettiva, l’esperienza di sviluppo condivisa tra Peugeot Sport e il gruppo Stellantis potrebbe portare a varianti a potenza maggiorata, pacchetti pista o serie speciali ispirate alla tradizione racing del Leone.

Con l’elettrificazione che avanza rapidamente in Europa, la 208 GTi dimostra come il piacere di guida sportivo possa convivere con l’obiettivo delle zero emissioni locali, ponendosi come possibile apripista per una nuova generazione di hot hatch elettriche accessibili.

FAQ

Quanti cavalli ha la nuova Peugeot 208 GTi elettrica?

La nuova Peugeot 208 GTi elettrica eroga 280 CV e 345 Nm di coppia, rendendola una delle compatte a batteria più potenti del segmento B.

Qual è l’autonomia reale stimata della Peugeot 208 GTi?

L’autonomia dichiarata è di circa 350 km con batteria da 54 kWh, valore che potrà ridursi con guida sportiva o utilizzo intenso in autostrada.

In quanto tempo ricarica la batteria della 208 GTi?

Con colonnina rapida fino a 100 kW, la 208 GTi passa dal 20 all’80% in circa 30 minuti; con WallBox domestica da 7,4 kW servono circa 4 ore e 40 minuti.

La Peugeot 208 GTi è adatta anche alla pista?

Sì, l’assetto ribassato, le carreggiate allargate, il differenziale autobloccante e gli pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 la rendono idonea anche a sessioni in circuito.

Quali sono le fonti utilizzate per le informazioni sulla 208 GTi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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