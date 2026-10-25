Revolut Business entra sulla terza maglia del Como

25 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi Revolut Business compare sulla terza maglia da campionato del Como 1907, appena presentata.

La collaborazione comprende servizi per accettare pagamenti e gestire le finanze internazionali del club.

Il Como 1907 registra ricavi commerciali aumentati di dieci volte in un anno.

Le attività del club comprendono turismo, trasporti, hospitality, retail e servizi dati per altre società calcistiche.

Il marchio Revolut Business entra sulla terza maglia da campionato del Como 1907 per la stagione in corso. L’annuncio del 24 ottobre 2026 amplia la collaborazione tra la piattaforma finanziaria per le imprese e la società di Serie A: alla presenza sulla divisa si affiancano servizi per incassare pagamenti e gestire le operazioni finanziarie internazionali delle attività commerciali del club.

La nuova maglia è stata presentata attraverso una campagna dedicata alla comunità che accompagna la squadra, alle sue tradizioni e al rapporto tra generazioni. Per il Como, l’accordo riguarda però anche la gestione di un insieme di attività che non si esaurisce nelle partite e che comprende settori diversi, dal turismo al commercio.

Ricavi commerciali moltiplicati per dieci in un anno

Secondo i dati indicati nell’annuncio, i ricavi commerciali del Como 1907 sono aumentati di dieci volte in un solo anno. Il club, arrivato in Serie A nell’arco di sei anni, ha affiancato al percorso sportivo lo sviluppo di attività economiche esterne alle giornate di gara.

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Il portafoglio comprende turismo, trasporti, hospitality e retail, insieme a collaborazioni con marchi e alla fornitura di servizi dati ad altre società calcistiche. Questa diversificazione comporta la gestione di incassi provenienti da attività differenti, oltre a transazioni internazionali e operazioni finanziarie quotidiane. La società ha inoltre una proprietà internazionale e svolge le proprie operazioni in Italia.

Ryan Shelton, Chief Business Officer del Como 1907, collega la collaborazione alla strategia commerciale della società:

“Abbiamo sempre creduto che le opportunità andassero ben oltre il campo di gioco. Stiamo costruendo attività ed esperienze che collegano le persone al club, alla nostra comunità e al Lago di Como, creando al contempo un valore duraturo. Con la nostra crescita, vogliamo lavorare con partner che condividano la nostra ambizione e non abbiano paura di sfidare il modo tradizionale di fare le cose. Revolut condivide questa mentalità e Revolut Business ci offre gli strumenti e la flessibilità necessari per sostenere la nostra crescita mentre continuiamo a costruire qualcosa di molto più grande di una semplice squadra di calcio”.

Pagamenti e gestione delle operazioni internazionali

Il Como utilizza Revolut Business per l’accettazione dei pagamenti nelle proprie attività e per la gestione finanziaria transfrontaliera. La collaborazione include prodotti integrati come Revolut Pay. La piattaforma serve oltre 850.000 clienti business nel mondo.

L’obiettivo dichiarato dell’accordo è riunire gli strumenti di pagamento e quelli di gestione finanziaria, riducendo la complessità operativa legata all’espansione commerciale. Non si tratta quindi soltanto di visibilità del marchio sulla divisa: il rapporto comprende servizi impiegati dal club per amministrare le attività sviluppate accanto al calcio.

James Gibson, Head of Revolut Business, descrive così il contributo della piattaforma:

“Le aziende ambiziose non dovrebbero rallentare a causa di un’infrastruttura finanziaria inadeguata. Il Como 1907 è un fantastico esempio di organizzazione che è cresciuta oltre il suo settore tradizionale, costruendo un’azienda internazionale con ambizioni che vanno ben oltre il campo da calcio. Attraverso la nostra partnership, stiamo aiutando il club a semplificare i pagamenti, gestire le finanze internazionali e ridurre le complessità non necessarie, consentendo al team di concentrarsi su ciò che conta davvero: continuare a far crescere l’azienda”.

La presenza sulla terza maglia aggiunge dunque una componente di sponsorizzazione a una collaborazione che interessa anche l’organizzazione finanziaria del Como. Il suo sviluppo accompagna l’ampliamento delle attività commerciali della società, con esigenze di incasso e gestione internazionale che coinvolgono più settori, oltre a quello sportivo.