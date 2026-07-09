9 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Locarno Film Festival presenta 233 film e rilancia il cinema italiano alla 79ª edizione

La notizia in sintesi

Locarno Film Festival ha presentato a Zurigo il programma della 79ª edizione.

ha presentato a il programma della 79ª edizione. La rassegna si terrà dal 5 al 15 agosto con 233 film.

In selezione 103 anteprime mondiali e una forte presenza del cinema italiano.

Giona A. Nazzaro indica diversità, comunità e identità come linee guida.

(Riassunto generato con AI)

Locarno 79, programma tra anteprime e cinema italiano

Il Locarno Film Festival ha svelato a Zurigo il programma della sua 79ª edizione, in calendario dal 5 al 15 agosto, confermando un impianto che unisce grandi nomi, nuove voci e una presenza significativa del cinema italiano. Secondo quanto presentato dal direttore artistico Giona A. Nazzaro, la selezione comprende 233 opere, tra cui 103 anteprime mondiali, con l’obiettivo di offrire una fotografia ampia del cinema contemporaneo.

Il festival, storicamente centrale nel circuito europeo, punta quest’anno su varietà di linguaggi, relazioni umane e ricerca identitaria, temi che attraversano le sezioni principali. Dentro questa cornice trova spazio anche il giovane cinema italiano, sia nel Concorso Internazionale sia in Piazza Grande, segnale di una continuità produttiva e autoriale che Locarno continua a intercettare e valorizzare.

Concorso, Piazza Grande e i titoli italiani in evidenza

Nel Concorso Internazionale saranno 17 i film in gara. Tra questi figurano due titoli italiani molto attesi: Ketticè di Giovanni Tortorici e il nuovo lavoro di Salvatore Mereu, indicato dalle fonti come Alberi Erranti. Il film di Tortorici, seconda regia dopo Diciannove, è prodotto da Luca Guadagnino e vede nel cast Salvatore Gallina, Rachele Testagrossa e la partecipazione speciale di Monica Bellucci.

Fuori dal concorso principale, la sezione Piazza Grande conferma la vocazione più popolare della manifestazione. Tra i titoli annunciati ci sono The Invite di Olivia Wilde, Paper Tiger di James Gray, Frank & Louis di Petra Volpe e Armony di Dario Albertini, film italiano incentrato su un camionista che, dopo la scomparsa della sorella, deve prendersi cura della nipote di sei anni. Nel cast compaiono Valerio Mastandrea, Asia Argento, Elena Lietti e Ornella Muti.

Le fonti convergono anche sulla struttura complessiva dell’edizione: ampio spazio alle anteprime internazionali, ai linguaggi di ricerca e a una geografia cinematografica estesa dall’Europa all’Africa fino all’America Latina. Nazzaro ha descritto il cinema come “un laboratorio di speranza”, legando il programma a un presente segnato da conflitti ma ancora capace di aprirsi a visioni condivise di comunità.

Una selezione che misura lo stato del cinema

Il profilo di Locarno 79 emerge così come quello di un festival che non separa autorialità e accessibilità, ma prova a farle dialogare. I temi indicati da Giona A. Nazzaro — famiglia, comunità e corpo come luogo della ricerca dell’identità — suggeriscono una linea curatoriale leggibile e coerente, utile anche a orientare il pubblico in una proposta molto ampia.

Per il cinema italiano, la presenza in concorso e in Piazza Grande può tradursi in visibilità internazionale per autori e interpreti già noti, ma soprattutto per nuove traiettorie produttive. In questo senso, la selezione di Locarno continua a funzionare come osservatorio anticipatore su nomi e film destinati a pesare nella prossima stagione festivaliera.

FAQ

Quando si svolge Locarno 79?

Sì, il festival è in programma dal 5 al 15 agosto, secondo il calendario ufficiale presentato a Zurigo.

Quanti film sono stati selezionati?

Sì, il programma comprende 233 film, inclusi 103 in anteprima mondiale e otto anteprime internazionali.

Quali film italiani sono in concorso?

Sì, tra i titoli italiani in Concorso Internazionale figurano Ketticè di Giovanni Tortorici e il nuovo film di Salvatore Mereu.

Quale titolo italiano va in Piazza Grande?

Sì, in Piazza Grande è stato annunciato Armony di Dario Albertini, con Valerio Mastandrea nel cast.

Da quali fonti è verificata questa sintesi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e ComingSoon.it.