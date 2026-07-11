11 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Locarno 2026, svelato il programma: 233 film da 69 Paesi

La notizia in sintesi

Locarno Film Festival annuncia il programma della 79ª edizione.

annuncia il programma della 79ª edizione. La manifestazione svizzera si terrà dal 5 al 15 agosto 2026.

Previsti 233 film, incluse 103 prime mondiali.

Le opere selezionate rappresentano 69 Paesi e numerosi nuovi autori.

Riassunto generato con AI

Locarno Film Festival, programma record nel 2026

Il Locarno Film Festival ha presentato il programma ufficiale della sua 79ª edizione, in calendario a Locarno, in Svizzera, dal 5 al 15 agosto 2026. Per undici giorni, la manifestazione riunirà registi, professionisti dell’industria e pubblico internazionale attorno al cinema d’autore, con una selezione costruita per valorizzare sia i nomi affermati sia le nuove voci.

Il cartellone comprende 233 film, scelti tra 7.759 candidature, dato che il festival indica come record. Le 103 prime mondiali e le 8 prime internazionali rafforzano il ruolo della rassegna come luogo di lancio per opere inedite e produzioni indipendenti.

La selezione coinvolge produzioni e coproduzioni di 69 Paesi. Il dato restituisce la dimensione globale di Locarno, che continua a puntare sull’incontro fra linguaggi, generi e sensibilità cinematografiche differenti.

Il festival intende così intercettare le trasformazioni del cinema contemporaneo, mantenendo una linea editoriale fondata su sperimentazione, ricerca e accessibilità. La 79ª edizione conferma quindi un programma ampio, nel quale il numero delle anteprime è affiancato dalla varietà geografica delle opere.

Prime, concorsi e sezioni del programma

Nel programma del Locarno Film Festival figurano 11 opere prime candidate allo Swatch First Feature Award, riconoscimento riservato agli esordi nel lungometraggio. La presenza di questa selezione mette al centro gli autori alla prima prova, uno degli elementi storicamente rilevanti per una rassegna attenta alla scoperta di talenti.

Saranno invece 19 i film in concorso per il Pardo for Change. Il premio è dedicato alle opere che affrontano questioni ambientali, etiche e sociali considerate di particolare rilevanza.

La scelta di distinguere queste produzioni rende visibile, all’interno del programma, l’attenzione del festival verso il cinema capace di confrontarsi con temi collettivi. Non si tratta soltanto di una classificazione tematica: il riconoscimento individua film nei quali la dimensione artistica si misura con problemi contemporanei indicati dalla stessa manifestazione.

Sono state inoltre annunciate le selezioni dei Pardi di Domani, di Locarno Kids Screenings, della Retrospettiva e di Open Doors Screenings. Queste sezioni ampliano l’offerta, affiancando al concorso e alle anteprime spazi dedicati a cortometraggi, pubblico più giovane, memoria cinematografica e aperture internazionali.

Nel complesso, il programma conferma l’equilibrio ricercato da Locarno: dare visibilità a opere di provenienza diversa senza ridurre la selezione a un unico modello produttivo o narrativo.

Biglietti, trasporti e accesso alle proiezioni

I pass e i biglietti per la manifestazione sono già disponibili, mentre la vendita dei tagliandi per le singole proiezioni è prevista nel corso di luglio. Il calendario commerciale distingue quindi l’accesso complessivo al festival dall’acquisto legato ai singoli film.

Il Locarno Film Festival rinnova anche la collaborazione con le ferrovie svizzere. I titoli d’ingresso includeranno l’uso dei trasporti pubblici locali e sono previste agevolazioni per gli spettatori che raggiungeranno Locarno in treno.

Questa integrazione collega l’organizzazione dell’evento alla mobilità del pubblico. Per chi segue il festival, l’informazione è rilevante perché le condizioni di accesso e spostamento fanno parte dell’esperienza concreta delle proiezioni e delle attività distribuite nella città.

FAQ

Quando si svolge il Locarno Film Festival 2026?

Sì, la 79ª edizione del Locarno Film Festival è in programma dal 5 al 15 agosto 2026, per undici giorni di proiezioni e incontri.

Quanti film sono in programma a Locarno?

Sì, il programma ufficiale comprende 233 film, selezionati tra 7.759 candidature ricevute dal festival.

Quante anteprime ospiterà il festival?

Sì, la selezione include 103 prime mondiali e 8 prime internazionali, elementi centrali della programmazione annunciata.

Cosa premia il Pardo for Change?

Sì, il Pardo for Change è riservato a 19 film che affrontano temi ambientali, etici e sociali di particolare rilevanza.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The HotCorn.