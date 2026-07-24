24 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Venezia 83, presentato il programma: cinque italiani in concorso

La notizia in sintesi

Venezia 83 si terrà al Lido dal 2 al 12 settembre 2026.

si terrà al Lido dal 2 al 12 settembre 2026. Cinque film italiani concorrono per il Leone d’Oro.

Ink di Danny Boyle aprirà il Concorso.

di aprirà il Concorso. Dio ride di Giovanni Veronesi chiuderà la Mostra.

(Riassunto generato con AI)

Venezia 83 svela film e protagonisti

La Biennale di Venezia, guidata dal presidente Pietrangelo Buttafuoco e dal direttore artistico Alberto Barbera, ha presentato il programma dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Il festival si svolgerà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre 2026, con venti titoli in corsa per il Leone d’Oro e una presenza italiana particolarmente rilevante.

Ad aprire il Concorso sarà Ink di Danny Boyle, con Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy; la chiusura sarà affidata fuori concorso a Dio ride di Giovanni Veronesi, con Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando. La selezione, annunciata il 23 luglio, riunisce cinema d’autore, opere internazionali e sperimentazioni, con l’obiettivo dichiarato di leggere le tensioni del presente.

“I film sono gli hashtag del mondo contemporaneo”, ha osservato Barbera, richiamando temi quali guerre, crisi climatica, conflitti sociali, memoria storica e fratture familiari.

Il programma rafforza la vocazione della Mostra come piattaforma per autori affermati e nuovi linguaggi, mentre il cinema italiano torna a occupare uno spazio centrale nella competizione principale.

Cinque italiani in gara e grandi autori internazionali

L’Italia concorrerà con Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, Succederà questa notte di Nanni Moretti, The Echo Chamber di Andrea Pallaoro e L’estranea di Paolo Strippoli. Il ritorno di Moretti in concorso arriva 37 anni dopo Palombella rossa.

Tra i volti italiani figurano Adriano Giannini, Vanessa Scalera, Luca Marinelli, Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi. The Echo Chamber, con Alicia Vikander e Susan Sarandon, nasce dall’ultima sceneggiatura sviluppata da Bernardo Bertolucci.

La competizione include inoltre Werner Herzog, Martin McDonagh, Hirokazu Kore-eda, Lee Chang-dong, Shinya Tsukamoto, Casey Affleck e Florian Zeller. Attesi anche Robert Pattinson, Penélope Cruz, Javier Bardem, Sam Rockwell, John Malkovich, Kate Mara, Rooney Mara e Orlando Bloom.

Nella sezione Orizzonti, quattro film italiani: La ragazza con la Leica di Alina Marazzi, Una storia di Anna Foglietta, La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini e I figli della scimmia di Tommaso Landucci.

Documentari, serie e sperimentazione al Lido

Fuori concorso arriveranno Nessun dolore di Gianni Amelio, Scherzetto di Mario Martone e l’unica serie selezionata, Peccato di Valerio Vestoso, scritta e interpretata da Emanuela Fanelli. Il programma comprende anche Be Brave di Francesco Carrozzini, documentario su Renzo Rosso interamente lavorato con l’intelligenza artificiale.

Tra gli eventi non fiction spiccano What Love Builds di Russell Crowe, Musk di Alex Gibney, il film sugli Oasis di Dylan Southern e Will Lovelace, e Joie de vivre di Luca Guadagnino, dedicato a Bertolucci. La varietà delle sezioni indica una Mostra interessata anche ai confini tra cinema, musica, memoria e innovazione tecnologica.

FAQ

Quando si svolge Venezia 83?

Sì, l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica si terrà al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre 2026.

Quale film apre Venezia 2026?

Sì, il film d’apertura del Concorso è Ink di Danny Boyle, con Jack O’Connell, Guy Pearce e Claire Foy.

Quanti film italiani competono per il Leone?

Sì, sono cinque: opere di Marco Bechis, Edoardo De Angelis, Nanni Moretti, Andrea Pallaoro e Paolo Strippoli.

Quale serie sarà presentata fuori concorso?

Sì, l’unica serie selezionata è Peccato di Valerio Vestoso, con Emanuela Fanelli, nella sezione Venice Open.

Come è stata verificata questa selezione?

Sì, la nostra Redazione ha incrociato Adnkronos, Agenzia ANSA, Best Movie, Box Office, Cinecittà, Cinematografo, ComingSoon.it, CronacaPop, DiLei, L'Officiel, LaPresse, Movieplayer.it, Panorama, The HotCorn, econique.art.