9 Luglio 2026

Home / PERSONE / Temptation Island domina gli ascolti tv e stacca Rai 1 in prima serata

La notizia in sintesi

Temptation Island domina la prima serata dell’8 luglio con oltre 4 milioni di spettatori.

domina la prima serata dell’8 luglio con oltre 4 milioni di spettatori. Il reality di Canale 5 sale al 32,3% e amplia il distacco su Rai 1 .

sale al 32,3% e amplia il distacco su . Il docufilm su Lino Banfi si ferma al 10,7% nella sfida di prime time.

si ferma al 10,7% nella sfida di prime time. Bene anche In Onda, Zona Bianca e il ritorno di Un giorno in pretura.

(Riassunto generato con AI)

Temptation Island allunga sugli avversari

Temptation Island è il protagonista netto degli ascolti tv di mercoledì 8 luglio 2026, confermandosi il programma più visto in prima serata su Canale 5. La terza puntata del reality ha raccolto circa 4 milioni di spettatori e il 32,3% di share, staccando con largo margine il principale competitor, Rai 1, che ha proposto il docufilm Lino d’Italia – Storia di un itALIENO dedicato a Lino Banfi.

Il risultato rafforza la leadership del format in una serata senza partite dei Mondiali, in un contesto televisivo dove film, attualità e documentari cercavano spazio su target diversi. A spingere la puntata, secondo le fonti, sono stati soprattutto i falò di confronto tra Gabriele e Sara e quello a tre con Alessandra, Rosario e la tentatrice Giada.

Il dato certifica non solo la vittoria del reality, ma anche una crescita rispetto alla puntata precedente, segnale di un interesse che resta molto alto e che alimenta aspettative per i prossimi sviluppi.

I dati Auditel e il contesto della serata

Nel dettaglio, Temptation Island sale rispetto alla precedente puntata, passata da 3,819 milioni di spettatori e 26,6% a oltre 4 milioni con il 32,3%. È un balzo che quasi triplica il risultato del docufilm di Rai 1, fermo a 1,553 milioni e al 10,7%. Il programma dedicato a Lino Banfi, trasmesso alla vigilia dei 90 anni dell’attore pugliese, ha ripercorso vita e carriera senza però impensierire davvero la rete concorrente.

Tra gli altri canali, spicca il ritorno di Un giorno in pretura su Rai 3 con il caso di Nada Cella: 795 mila spettatori e 5,2%. Su Italia 1, il film White Elephant – Codice criminale ottiene 772 mila spettatori e lo stesso share del 5,2%. Rete 4 risale con Zona Bianca, che arriva a 615 mila spettatori e 5,6%, migliorando la performance precedente.

Buon risultato anche per In Onda – prima serata su La7, con 708 mila spettatori e 4,6%, sostenuto da ospiti come Maurizio Landini, Paolo Mieli, Giovanna Botteri e Annalisa Terranova. Più indietro Rai 2 con Tutta la verità su Lilly, a 650 mila spettatori e 5,5%. Nell’access prime time, la sfida resta serrata: La ruota della fortuna di Gerry Scotti supera Affari Tuoi con 3,894 milioni contro 3,715 milioni.

Un segnale forte per le prossime settimane

Il risultato della terza puntata indica che Temptation Island mantiene una capacità rara di generare appuntamento televisivo, soprattutto quando il racconto produce snodi relazionali forti e riconoscibili. Le fonti sottolineano anche l’attesa per la prossima puntata, riposizionata a lunedì 13 luglio per evitare la concorrenza delle fasi conclusive dei Mondiali, con attenzione particolare agli sviluppi della coppia formata da Soraya e Cristian.

Per il resto del mercato tv, la serata mostra un pubblico frammentato, ma con pochi dubbi su quale sia oggi il titolo capace di catalizzare la prima serata generalista.

FAQ

Chi ha vinto gli ascolti tv dell’8 luglio?

Sì, ha vinto Temptation Island su Canale 5 con circa 4 milioni di spettatori e il 32,3% di share.

Quanti spettatori ha fatto Temptation Island?

Sì, la terza puntata ha raccolto circa 4.007.000 spettatori, dato riportato con share del 32,3%.

Come è andato il docufilm su Lino Banfi?

Sì, Lino d’Italia – Storia di un itALIENO ha ottenuto 1.553.000 spettatori e il 10,7% su Rai 1.

Quali altri programmi hanno fatto bene?

Sì, si sono distinti Un giorno in pretura con 795 mila spettatori, In Onda con 708 mila e Zona Bianca con 615 mila.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Affaritaliani.it e ComingSoon.it, analizzate in modo approfondito.