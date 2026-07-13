13 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Venezia 2026, Valérie Donzelli presiede la giuria di Orizzonti

La notizia in sintesi

Valérie Donzelli presiederà la giuria della sezione Orizzonti.

presiederà la giuria della sezione Orizzonti. Carolina Cavalli guiderà la giuria del premio Opera Prima.

guiderà la giuria del premio Opera Prima. Le giurie lavoreranno durante Venezia 83, dal 2 al 12 settembre.

I premi saranno consegnati al Lido nella cerimonia conclusiva.

(Riassunto generato con AI)

Le giurie di Orizzonti e Opera Prima

Valérie Donzelli e Carolina Cavalli presiederanno le giurie internazionali di Orizzonti e Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” dell’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera. La composizione è stata definita il 13 luglio per l’edizione in programma dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia.

La scelta riguarda due premi centrali della Mostra: Orizzonti valorizza linguaggi e percorsi del cinema contemporaneo, mentre il Leone del Futuro individua una prima opera tra le sezioni competitive, comprese Selezione ufficiale e sezioni autonome e parallele. I riconoscimenti saranno annunciati e consegnati sabato 12 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema.

Composizione, premi e profili delle presidenti

Accanto a Valérie Donzelli, nella giuria Orizzonti siederanno il distributore statunitense Peter Becker, la regista hongkonghese-statunitense Elizabeth Lo, il regista e sceneggiatore messicano David Pablos e l’attrice italiana Barbara Ronchi. La giuria assegnerà, senza ex aequo, i premi per film, regia, premio speciale, interpretazioni femminile e maschile, sceneggiatura e cortometraggio.

La giuria Venezia Opera Prima sarà invece completata dal regista britannico-nigeriano Akinola Davies Jr. e dal produttore statunitense Ted Hope. Il Leone del Futuro “Luigi De Laurentiis” comprende un premio di 100.000 dollari messo a disposizione da Filmauro, diviso in parti uguali fra regista e produttore dell’opera vincitrice.

Il profilo delle due presidenti collega esperienza autoriale e riconoscimento festivaliero: Donzelli ha lavorato con Madeleine Clémence Perdrillat e ha ottenuto con Audrey Diwan il César per l’adattamento de Il coraggio di Blanche, dal romanzo di Éric Reinhardt. Cavalli, autrice di Amanda e Il rapimento di Arabella, ha co-sceneggiato Fremont con Babak Jalali; il suo film Orizzonti ha premiato Benedetta Porcaroli come migliore attrice.

Un segnale sulla selezione dei nuovi autori

La doppia nomina mette al centro professioniste con esperienze dirette tra scrittura, regia e circuiti internazionali. Per Orizzonti, la presenza di figure provenienti da Stati Uniti, Hong Kong, Messico e Italia amplia inoltre la pluralità di sguardi chiamati a valutare le opere in concorso.

Nel premio Opera Prima, la presenza di Cavalli, Davies Jr. e Hope accompagnerà la valutazione dei debutti provenienti dalle diverse aree competitive. Il verdetto del 12 settembre definirà quindi sia i titoli premiati sia uno snodo concreto per la distribuzione e la visibilità dei nuovi registi.

Tra i percorsi citati dalle fonti figurano anche il documentario Rue du conservatoire di Donzelli, dedicato dopo il lavoro su Franck Courtès, e le selezioni internazionali dei film di Cavalli.

FAQ

Quando si svolge Venezia 83?

Sì, l’83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica si terrà dal 2 al 12 settembre 2026 al Lido di Venezia.

Chi guida la giuria Orizzonti?

Sì, la giuria internazionale Orizzonti sarà presieduta dalla regista, attrice e sceneggiatrice francese Valérie Donzelli.

Chi presiede il premio Luigi De Laurentiis?

Sì, la sceneggiatrice e regista italiana Carolina Cavalli presiederà la giuria internazionale Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”.

Quanto vale il Leone del Futuro?

Sì, il premio include 100.000 dollari offerti da Filmauro, da dividere in parti uguali tra regista e produttore dell’opera vincitrice.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Agenzia ANSA e Cinecittà.