12 Novembre 2026/Home/PRODOTTI/vivo porta Headphones Studio in Italia: cuffie da 169,90 euro
vivo porta in Italia le Headphones Studio, le prime cuffie over-ear del marchio commercializzate nel Paese. Annunciate il 12 novembre 2026, sono disponibili sullo store ufficiale con prezzi a partire da 169,90 euro. La dotazione comprende cancellazione adattiva del rumore, collegamento simultaneo a tre dispositivi e un’autonomia dichiarata che arriva a 75 ore, ma scende a 35 ore quando si attiva la riduzione del rumore.
vivo Headphones Studio Cuffie Wireless Over-Ear Noise Cancelling Bluetooth | ANC fino a 58 dB, Hi-Res Wireless, Leggere 238 g, Autonomia fino a 75 ore, Connessione a 3 Dispositivi
CANCELLAZIONE ATTIVA DEL RUMORE ADATTIVA: riduce il rumore di aerei, metropolitane e autobus con ANC fino a 58 dB e riduzione fino al 99,9% dei rumori quotidiani (dati di laboratorio). La cancellazione intelligente rileva in tempo reale rumore e posizionamento dei padiglioni e si regola da sola, per ascoltare musica o lavorare in viaggio senza distrazioni. · ULTRALEGGERE, SOLO 238 g: archetto a 360° con memory foam e rivestimento morbido effetto litchi, delicato sulla pelle, per sessioni di ascolto prolungate senza pressione. I cuscinetti auricolari sono comodi anche con gli occhiali e la cerniera posteriore arrotondata è studiata per non tirare i capelli. · AUDIO HI-RES WIRELESS: suono ampio e ricco di bassi con driver dinamico da 40 mm e membrana biocomposita, certificato Hi-Res Wireless e tarato da vivo Golden Ears Acoustics Lab. Alti fluidi, voci piene e strumenti ben distinguibili, audio spaziale cinematografico ed equalizzatore a 10 bande (richiede smartphone vivo/iQOO compatibile o app vEarphones).
Il modello pesa 238 grammi e viene proposto nelle colorazioni Moonlit Black, Sunlit White e Dawn Purple. Le funzioni coprono diversi impieghi, dall’ascolto sui mezzi pubblici alle chiamate in ufficio, fino alla visione di film su smartphone, tablet e computer.
Come funziona la cancellazione adattiva del rumore
Secondo i dati dichiarati da vivo, la cancellazione attiva raggiunge una riduzione fino a 58 dB. Il sistema combina componenti hardware dedicati e algoritmi che controllano sia il rumore esterno sia il contatto dei cuscinetti con le orecchie, modificando di conseguenza l’intensità dell’intervento e i filtri applicati.
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La regolazione tiene conto anche degli spostamenti delle cuffie: se un movimento della testa cambia l’aderenza dei padiglioni, il sistema ricalibra i parametri. Sono previsti tre livelli di cancellazione, leggero, standard e intenso, selezionati automaticamente in base alle condizioni ambientali. A questi si aggiungono modalità dedicate a contesti come aerei, metropolitane e autobus.
La funzione adattiva è disponibile soltanto con il collegamento Bluetooth e non opera quando le cuffie vengono utilizzate via cavo. Il valore massimo di attenuazione indicato dal produttore deriva da prove interne: la riduzione effettiva dipende anche dall’aderenza e dall’ambiente di ascolto.
Driver da 40 mm e audio spaziale
La parte acustica si basa su driver dinamici da 40 mm, con una risposta in frequenza dichiarata da 20 Hz a 40 kHz. La costruzione impiega un diaframma composito in biofibra e un circuito magnetico ad alta efficienza. Alla messa a punto del suono ha lavorato il vivo Golden Ears Acoustics Lab.
Per la riproduzione wireless sono presenti il supporto al codec LDAC e la certificazione Hi-Res Wireless Audio. La funzione Cinematic Spatial Audio elabora invece tracce stereo e multicanale per ricreare la collocazione dei suoni in uno spazio tridimensionale. Questa modalità può essere utilizzata con smartphone, tablet e PC.
La regolazione manuale passa attraverso un equalizzatore a dieci bande. Sugli smartphone vivo e iQOO appositamente ottimizzati la funzione è disponibile direttamente; per impiegarla su altri smartphone occorre installare l’app vEarphones. Il collegamento cablato supporta cavi audio USB-A–USB-C o USB-C–USB-C abilitati alla trasmissione dei dati, ma non cavi da connettori analogici a USB-C.
Peso, comandi e collegamento a tre dispositivi
Sul piano della costruzione, l’archetto è imbottito lungo tutta la superficie di appoggio. I cuscinetti utilizzano schiuma acustica memory a bassa densità e un rivestimento in pelle con finitura a grana. La loro forma è studiata anche per limitare la pressione sulle astine degli occhiali, un aspetto che riguarda chi indossa le cuffie per periodi prolungati.
Il collegamento contemporaneo a un massimo di tre dispositivi permette di passare tra telefono, tablet e computer senza ripetere ogni volta la procedura di connessione. I comandi sulle cuffie gestiscono riproduzione, telefonate, volume e cancellazione del rumore. Un sensore interrompe inoltre l’audio quando vengono tolte e lo riavvia quando vengono indossate nuovamente.
L’autonomia varia sensibilmente in base all’uso della cancellazione attiva: vivo indica fino a 75 ore con la funzione spenta e fino a 35 ore quando è attiva. La ricarica rapida consente, secondo il produttore, di ottenere fino a nove ore di riproduzione musicale dopo dieci minuti di alimentazione.
Le durate dichiarate sono state misurate con codec AAC, volume al 50% ed effetti sonori disabilitati. Per chi prevede di usarle soprattutto in viaggio o sui mezzi pubblici, il riferimento più pertinente è quindi quello delle 35 ore con cancellazione attiva, distinto dal massimo raggiungibile senza questa funzione.
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