13 Luglio 2026

Home / PERSONE / Sinner trionfa di nuovo a Wimbledon e festeggia con Laila Hasanovic

La notizia in sintesi

Jannik Sinner ha vinto il secondo Wimbledon consecutivo contro Alexander Zverev .

ha vinto il secondo Wimbledon consecutivo contro . Laila Hasanovic ha seguito la finale dalla tribuna accanto alla famiglia del tennista.

ha seguito la finale dalla tribuna accanto alla famiglia del tennista. L’abbraccio dopo il match point ha reso visibile un legame solitamente molto riservato.

Il successo rafforza il peso sportivo e personale della vittoria londinese.

Riassunto generato con AI

Sinner vince Wimbledon, Hasanovic in tribuna

Jannik Sinner ha conquistato a Wimbledon, domenica 12 luglio 2026, il suo secondo titolo consecutivo sull’erba londinese, rimontando Alexander Zverev in quattro set nella finale del Centre Court. Il numero uno del mondo era sostenuto dalla famiglia, dal suo staff e dalla fidanzata Laila Hasanovic, che ha seguito con evidente tensione il match dagli spalti.

La presenza della modella danese ha assunto rilievo al termine della partita: dopo il match point, Sinner ha raggiunto la tribuna e ha abbracciato Hasanovic. Il gesto, ripreso dalle telecamere, è arrivato dopo una gara durata quasi quattro ore e dopo un’esultanza della compagna, in piedi con le braccia al cielo al momento della vittoria.

Il successo conferma Sinner al vertice del tennis mondiale e chiude una fase segnata anche dai dubbi seguiti al ritiro per malore al secondo turno del Roland Garros. A Londra, la rimonta in finale ha trasformato il torneo in una risposta sportiva concreta, davanti anche ai suoi affetti più stretti.

Famiglia, staff e un abbraccio pubblico

Accanto a Laila Hasanovic sedevano i genitori del campione, Hanspeter Sinner e Siglinde Sinner, oltre agli allenatori Simone Vagnozzi e Darren Cahill. Nel discorso di premiazione, Jannik Sinner ha ringraziato il proprio angolo e ha raccontato di aver visto la madre lasciare due volte gli spalti, sopraffatta dalla tensione.

La vittoria porta il tennista al quinto Slam in carriera, al trentesimo trofeo complessivo e alla centesima affermazione nei tornei del Grande Slam, secondo quanto riportato dalle fonti. La finale arriva dopo la semifinale vinta contro Novak Djokovic e dopo il titolo difeso, conquistato dodici mesi prima contro Carlos Alcaraz.

Hasanovic, nata a Copenaghen, è modella e imprenditrice; ha rappresentato la Danimarca a Miss Universo ed è stata legata in passato a Mick Schumacher, figlio di Michael Schumacher. Il rapporto con Sinner è diventato pubblico alla premiazione di Vienna, quando il giocatore citò “i miei genitori, la mia ragazza”.

La coppia ha scelto finora una comunicazione discreta, senza foto insieme sui rispettivi social. Per questo l’abbraccio di Wimbledon non appare come un annuncio formale, ma come un momento spontaneo in un contesto sportivo di massima esposizione.

Una riservatezza che resta centrale

La celebrazione londinese non cambia l’impostazione prudente della coppia, ma mostra come gli affetti siano parte della tenuta emotiva di un atleta sottoposto a pressione costante. Durante la tradizionale cerimonia conclusiva, Hasanovic ha assistito al ballo di Sinner con la ceca Linda Noskova, sorridendo accanto al fratello del tennista, Mark Sinner.

La notorietà della relazione resta inevitabile, anche per precedenti raccontati attorno a Selvaggia Lucarelli, Melissa Satta e Matteo Berrettini. Tuttavia, il dato verificabile è la scelta di limitare l’esposizione pubblica, pur senza sottrarsi ai momenti familiari decisivi.

FAQ

Chi ha vinto Wimbledon 2026?

Sì, Jannik Sinner ha vinto Wimbledon 2026 battendo Alexander Zverev in quattro set e conquistando il secondo titolo consecutivo nel torneo.

Dov’era Laila Hasanovic durante la finale?

Sì, Laila Hasanovic era in tribuna al Centre Court, accanto a Hanspeter Sinner, Siglinde Sinner, Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Come ha reagito Hasanovic al match point?

Sì, Laila Hasanovic si è alzata in piedi, con le braccia al cielo, applaudendo e gridando dopo il match point trasformato da Sinner.

Quando Sinner ha citato pubblicamente la fidanzata?

Sì, Jannik Sinner ha menzionato pubblicamente la fidanzata alla premiazione di Vienna, ringraziando genitori e compagna presenti in tribuna.

Quali fonti hanno verificato questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Adnkronos, DiLei, Gente e Today.