8 Luglio 2026

Home / SPETTACOLI & CINEMA / Pilar Fogliati protagonista della nuova fiction Rai Una piccola formalità tratta da Alessia Gazzola

La notizia in sintesi

Pilar Fogliati guida la nuova fiction Rai Una piccola formalità

guida la nuova fiction Rai La serie è tratta dal romanzo di Alessia Gazzola e ambientata a Milano

e ambientata a Anteprima all’Italian Global Series di Riccione per la stagione Rai 2026/2027

per la stagione Rai 2026/2027 Commedia, mistero e temi generazionali si intrecciano in una storia di eredità e verità

(Riassunto generato con AI)

La nuova fiction Rai con Pilar Fogliati

Una piccola formalità, nuova serie Rai con Pilar Fogliati, è stata presentata nelle ultime ore all’Italian Global Series di Riccione come una delle novità più rilevanti della stagione televisiva 2026/2027. Tratta dall’omonimo romanzo di Alessia Gazzola e diretta da Davide Marengo, la fiction porterà su Rai1, in autunno, una storia ambientata nella Milano contemporanea.

Al centro c’è Rachele Braganza, trentenne precaria che lavora in una rivista di costume ma sogna il giornalismo d’inchiesta.

La svolta arriva con l’eredità inattesa lasciata da uno zio mai conosciuto: da qui parte un percorso tra segreti familiari, relazioni irrisolte e ricerca della verità. Il progetto punta a intercettare un pubblico ampio perché unisce commedia, mistero, sentimenti e una lettura molto riconoscibile della precarietà giovanile urbana.

Milano, precarietà e giallo sentimentale

Secondo quanto emerso alla presentazione, la serie costruisce il racconto attorno a una protagonista sospesa tra ambizione professionale e difficoltà materiali. Rachele vive con la coinquilina e collega, indicata nelle fonti come Arianna o Anna, in una sistemazione modesta alla periferia di Milano, mentre scrive per una testata leggera lontana dalle sue aspirazioni. Una battuta del primo episodio sintetizza bene il tono sociale del racconto: *fare la giornalista significa guadagnare 1000 euro al mese e scrivere di cose che non ci si può permettere*.

Pilar Fogliati ha definito Rachele una donna che *deve esplodere*, bloccata ma vitale, impegnata in una ricerca di sé che passa anche dal passato.

Accanto a lei ci sono Lorenzo Richelmy, nel ruolo del notaio Manfredi, ex compagno di liceo brillante e anticonvenzionale, e Stefano Rossi Giordani, che interpreta il giornalista d’inchiesta Pietro Marra, personaggio segnato dal contrasto tra verità professionale e fragilità privata. Nel cast anche Martina Iacomelli, figura propulsiva nelle scelte della protagonista, e Carlotta Natoli come direttrice severa della rivista, evocata in chiave ironica come una Miranda Priestley italiana.

Il regista Davide Marengo ha sottolineato la struttura narrativa: ogni episodio ruota attorno a un articolo da scrivere e diventa l’occasione per osservare aspetti diversi della società contemporanea. Tra i temi citati ci sono cyberbullismo, matrimonio tra persone dello stesso sesso, app di incontri e nuove relazioni. Questo impianto rende la serie più di una semplice commedia romantica: usa un contenitore popolare per raccontare identità, lavoro e trasformazioni generazionali.

Perché può pesare nel palinsesto Rai

La combinazione fra un’autrice già consolidata come Alessia Gazzola, una protagonista molto riconoscibile come Pilar Fogliati e un impianto seriale capace di alternare leggerezza e osservazione sociale dà a Una piccola formalità un posizionamento preciso nel futuro palinsesto Rai. La serie sembra cercare il pubblico generalista senza rinunciare a temi attuali e a una protagonista femminile lontana dagli stereotipi di successo urbano.

Nello stesso incontro, Fogliati ha anche criticato la collocazione troppo tarda delle serie in tv, osservando che così *si distrugge la seconda serata sperimentale*.

Un rilievo che rafforza il valore strategico del titolo: se confermato in una fascia accessibile, il progetto potrebbe diventare uno dei prodotti più osservati della prossima offerta fiction di Rai1.

FAQ

Di cosa parla Una piccola formalità?

Sì, racconta la storia di Rachele, giornalista precaria a Milano, travolta da un’eredità che apre segreti familiari e un’indagine personale.

Chi interpreta la protagonista Rachele?

Sì, la protagonista Rachele Braganza è interpretata da Pilar Fogliati, presente all’anteprima con cast e regista a Riccione.

Da quale libro è tratta la serie?

Sì, la fiction è l’adattamento del romanzo Una piccola formalità di Alessia Gazzola, già autrice de L’Allieva e Costanza.

Quando andrà in onda su Rai1?

Sì, le fonti indicano l’arrivo in autunno sulla rete ammiraglia Rai, con ANSA che segnala una messa in onda presumibilmente a novembre.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e Cinecittà.