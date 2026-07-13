13 Luglio 2026

Home / PERSONE / Amici 26, allo studio nuove discipline sportive oltre a canto e danza

La notizia in sintesi

Amici 26 valuta discipline sportive accanto a canto e danza.

valuta discipline sportive accanto a canto e danza. L’indiscrezione è attribuita al giornalista Giuseppe Candela sul settimanale Chi .

sul settimanale . Il daytime di Canale 5 dovrebbe restare regolarmente in palinsesto.

dovrebbe restare regolarmente in palinsesto. Nessuna novità è stata ancora confermata da Mediaset o dalla produzione.

(Riassunto generato con AI)

Amici 26 studia nuove discipline sportive

Maria De Filippi starebbe valutando l’ingresso di discipline sportive nella scuola di Amici 26, la prossima edizione del talent in arrivo su Canale 5 nel prossimo autunno. L’ipotesi, emersa nelle ultime ore e attribuita alla rubrica di Giuseppe Candela sul settimanale Chi, affiancherebbe una terza area a canto e danza, i due percorsi storici del programma.

Le attività sarebbero ancora in via di definizione: non sono stati comunicati gli sport, né le modalità con cui entrerebbero nella selezione, nelle lezioni o nelle prove degli allievi. L’obiettivo delineato dalle indiscrezioni è ampliare il percorso formativo, collegando preparazione atletica, disciplina e crescita personale alla preparazione artistica.

Al momento, però, manca un annuncio ufficiale di Mediaset o della produzione. La portata della modifica dipenderà quindi dalle scelte definitive sul regolamento e dalla presentazione della nuova classe, attesa nelle prossime settimane.

Un precedente e i nodi ancora aperti

L’eventuale apertura allo sport non sarebbe del tutto inedita nella storia di Amici. Nell’edizione del 2006 la ginnastica artistica entrò nella scuola con Yuri Chechi nel ruolo di giudice e insegnante; gli atleti erano Mihaela Pohoata e Mircea Zamfir, conosciuto come Bambi. Quell’esperienza restò limitata a una sola edizione.

In passato, inoltre, gli aspiranti cantanti hanno seguito lezioni di danza classica alla sbarra, considerate utili per postura, coordinazione e presenza scenica. Il possibile ritorno di materie non strettamente artistiche segnerebbe dunque un’evoluzione del format, non una rottura assoluta con la sua storia.

La notizia si inserisce in una fase di valutazione più ampia, dopo una stagione descritta dalle fonti come meno brillante sul piano degli ascolti e dei risultati musicali degli inediti. La finale dell’ultima edizione, vinta da Lorenzo Salvetti, è stata indicata come la meno seguita nella storia del talent.

Restano aperti anche i temi del cast e della struttura quotidiana del programma. Secondo i rumor, Anna Pettinelli potrebbe lasciare la cattedra di canto per partecipare a Tale e Quale Show, ma anche questa ipotesi non è stata confermata ufficialmente.

Tra i professori indicati dalle indiscrezioni figurano Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Veronica Peparini e Lorella Cuccarini. Su quest’ultima, Amedeo Venza ha parlato di una possibile assenza, precisando tuttavia che si tratta di una voce senza conferme.

Daytime confermato, attesa sulle decisioni

Il punto più definito riguarda il daytime: Giuseppe Candela ha smentito la presunta cancellazione della striscia quotidiana, che dovrebbe continuare su Canale 5. La conferma preserverebbe il racconto giornaliero di lezioni, prove, sfide e vita nella scuola.

Durante la presentazione dei palinsesti, Pier Silvio Berlusconi ha ribadito la fiducia nella conduttrice: “Quando Maria lavora con la sua squadra, a me va bene tutto”. La dichiarazione non certifica le discipline sportive, ma conferma l’autonomia creativa attribuita a Maria De Filippi e al suo gruppo di lavoro.

FAQ

Quali nuove materie potrebbe introdurre Amici 26?

Sì, le indiscrezioni parlano di discipline sportive da affiancare a canto e danza. Gli sport specifici non sono stati ancora resi noti.

Le discipline sportive di Amici sono confermate?

No, l’ipotesi è stata riportata da Giuseppe Candela, ma Mediaset e la produzione non hanno diffuso conferme ufficiali.

Il daytime di Amici 26 sarà cancellato?

No, secondo la smentita attribuita a Giuseppe Candela, la striscia quotidiana continuerà regolarmente su Canale 5.

Anna Pettinelli lascerà Amici?

Forse, le fonti riportano l’ipotesi di un suo passaggio a Tale e Quale Show, ma la composizione definitiva dei docenti non è ufficiale.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su Biccy, ComingSoon.it, DiLei e Movieplayer.it.