31 Luglio 2026

La notizia in sintesi

geoSurge rileva che i modelli AI cercano più spesso brand già conosciuti.

rileva che i modelli AI cercano più spesso brand già conosciuti. I marchi familiari ottengono ricerche nel 55,7% dei casi analizzati.

Lo studio riguarda quasi 4.000 risposte a domande d’acquisto negli Stati Uniti.

La memoria influenza la visibilità, ma non dimostra un rapporto causale diretto.

Riassunto generato con AI

La memoria dei modelli AI favorisce i brand noti

geoSurge ha rilevato che i modelli di intelligenza artificiale, nelle risposte a domande di acquisto rivolte al mercato statunitense, tendono a cercare online soprattutto marchi che già conoscono. L’analisi, condotta tra il 29 maggio e il 9 giugno, mostra che i brand presenti nella memoria dei modelli sono stati cercati nel 55,7% dei casi, contro il 17,4% dei marchi fuori dalla loro top 10. Il dato è rilevante perché la ricerca in tempo reale può incidere su quali aziende vengano considerate e citate durante il percorso informativo degli utenti.

Secondo lo studio, la familiarità con un marchio può quindi offrire un vantaggio prima ancora che il modello avvii una ricerca. Questo non significa che i brand meno noti siano esclusi dalle risposte AI, ma segnala che la notorietà preesistente può condizionare la selezione delle fonti. Per aziende, editori e professionisti SEO, il tema riguarda la costruzione di una presenza riconoscibile oltre il semplice posizionamento su una singola query.

I dati dello studio e le differenze tra settori

I ricercatori hanno separato la misurazione della memoria dei modelli dal loro comportamento di ricerca, per verificare se ciò che un sistema conosceva influenzasse ciò che decideva di cercare. Su 66 prompt d’acquisto statunitensi, ripetuti 60 volte, sono state analizzate 3.960 risposte, 13.281 ricerche fan-out e 1.416 osservazioni a livello di brand. I modelli hanno cercato marchi familiari 3,2 volte più spesso rispetto a quelli non familiari.

Le differenze sono emerse in tutti i comparti osservati: per i brand conosciuti, la quota di ricerche variava dal 41% all’82%, mentre per quelli meno familiari si collocava tra il 9% e il 23%. geoSurge segnala tuttavia che alcuni settori erano rappresentati da appena sei prompt, un limite da considerare nella lettura comparativa dei risultati. Gli autori precisano inoltre che lo studio individua una relazione tra memoria e comportamento di ricerca, senza dimostrare che la prima sia la causa diretta del secondo.

Un caso citato nell’analisi riguarda Gemini, che ha cercato Lemon Squeezy rispondendo a una domanda sui fornitori di pagamenti online, pur non avendo il brand nella memoria misurata. L’episodio indica che la ricerca live può ancora far emergere aziende meno note, soprattutto nelle categorie in cui i modelli dipendono meno dalle conoscenze già acquisite. La qualità e la reperibilità dei contenuti restano quindi elementi utili, ma agiscono in un contesto dove la familiarità del marchio appare già influente.

La conseguenza per la visibilità nei motori AI

Il risultato più significativo è che la visibilità nelle risposte AI non dipende soltanto dalla capacità di essere trovati sul web, ma anche dalla probabilità di essere ricordati dal modello. Per i nuovi brand, la ricerca in tempo reale resta una possibilità concreta di comparire nelle risposte, come evidenzia il caso di Lemon Squeezy. Per i marchi consolidati, invece, la familiarità può rappresentare un vantaggio competitivo iniziale, da osservare con attenzione nelle strategie di presenza organica.

Il contenuto originale è attribuito a Danny Goodwin e pubblicato da Search Engine Land, testata di proprietà di Semrush. La trasparenza sulla fonte è importante perché consente di distinguere i dati dello studio dalle interpretazioni operative sul mercato della ricerca AI.

FAQ

Quanto spesso i modelli cercano brand familiari?

Sì, i brand familiari sono stati cercati nel 55,7% dei casi, contro il 17,4% dei marchi esterni alla top 10 della memoria misurata.

Quante risposte ha analizzato geoSurge?

Sì, geoSurge ha analizzato 3.960 risposte ottenute ripetendo 66 domande d’acquisto statunitensi per 60 volte.

La memoria determina sempre le ricerche AI?

No, Gemini ha cercato Lemon Squeezy pur senza includerlo nella memoria misurata, mostrando che la ricerca live può individuare brand meno noti.

Lo studio prova un rapporto di causa?

No, gli autori rilevano una relazione tra memoria e comportamento di ricerca, ma specificano che i dati non dimostrano una causalità diretta.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Search Engine Land.