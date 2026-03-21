Home / PRODOTTI / Russia presenta i processori Irtysh sviluppati con architettura cinese per rafforzare l’autonomia tecnologica

Processori russi Irtysh: cosa sono, chi li produce e perché contano

I nuovi processori Irtysh, presentati dalla società russa Tramplin Electronics, mirano a entrare nel mercato dei datacenter e dell’HPC, puntando sulla riduzione della dipendenza tecnologica da Stati Uniti ed Europa.

I chip, mostrati pubblicamente nel 2026 in Russia, si basano sull’architettura cinese LoongArch sviluppata da Loongson, sollevando dubbi su quanto il progetto sia realmente “nazionale”.

L’iniziativa nasce in un contesto di sanzioni occidentali sempre più severe, che spingono il Cremlino a cercare soluzioni alternative per il calcolo ad alte prestazioni e l’infrastruttura digitale strategica del Paese.

In sintesi:

Tramplin Electronics presenta i processori Irtysh per datacenter e calcolo ad alte prestazioni.

I chip usano l’architettura cinese LoongArch sviluppata da Loongson.

Restano incerti livello di personalizzazione russa e reale sovranità tecnologica.

Produzione avanzata dipendente da fonderie estere, probabilmente cinesi.

Architettura LoongArch e sovranità tecnologica russa sotto esame

Tramplin Electronics posiziona i processori Irtysh come risposta russa al bisogno di CPU per datacenter e HPC, ma le specifiche tecniche diffuse sono minime: niente indicazioni chiare su numero di core, frequenze, consumi o nodo produttivo.

L’unico elemento confermato è l’adozione del set di istruzioni LoongArch, progettato dal gruppo cinese Loongson per aggirare brevetti e dipendenze da architetture occidentali come x86 e ARM.

Questo rende i chip Irtysh strettamente legati alla piattaforma cinese, ponendo interrogativi cruciali: Tramplin Electronics ha sviluppato un design realmente proprietario sopra LoongArch, oppure si limita a un rebranding parziale di soluzioni già esistenti? In assenza di documentazione tecnica e benchmark indipendenti, l’argomento della “sovranità digitale russa” rimane più politico che tecnologico.

A differenza di chi sfrutta licenze ARM o progetti RISC V aperti, il grado di autonomia garantito da LoongArch dipende infatti dal controllo sul design fisico del chip, sugli strumenti di compilazione e sull’ecosistema software.

Finché questi aspetti non saranno illustrati con trasparenza, il progetto Irtysh resterà percepito come un tassello della crescente integrazione tecnologica tra Mosca e Pechino, più che come un vero percorso autonomo.

Produzione, sanzioni e prospettive future per l’ecosistema Irtysh

Il principale ostacolo alla maturità industriale dei processori Irtysh riguarda la produzione su larga scala.

La Russia non dispone oggi di fonderie in grado di competere con i nodi avanzati di player come TSMC o Samsung; le sanzioni hanno inoltre limitato l’accesso a macchinari litografici di fascia alta.

È quindi probabile che la fabbricazione venga affidata a impianti in Cina, con ulteriori legami di dipendenza dalla filiera asiatica.

Questa scelta è pragmatica ma attenua l’idea di piena indipendenza tecnologica sbandierata dalla narrativa ufficiale.

Nel breve periodo, i chip Irtysh potrebbero trovare spazio in infrastrutture governative, cloud nazionali e sistemi militari, contribuendo a ridurre l’uso di CPU occidentali.

Nel medio termine, il vero discrimine sarà la capacità di creare un ecosistema software credibile (compilatori, librerie, sistemi operativi ottimizzati) e di garantire cicli di aggiornamento costanti. Senza questi fattori, Irtysh rischia di restare un simbolo più geopolitico che competitivo sul mercato globale.

FAQ

Cosa sono esattamente i processori Irtysh di Tramplin Electronics?

I processori Irtysh sono CPU russe per datacenter e HPC, basate sull’architettura cinese LoongArch, presentate come alternativa ai chip occidentali sotto sanzioni.

Qual è il ruolo di Loongson nello sviluppo dei chip Irtysh?

Loongson fornisce l’architettura LoongArch, cioè il set di istruzioni; Tramplin costruisce i propri design sopra questa base tecnologica cinese.

Dove verranno probabilmente prodotti i processori Irtysh?

È altamente probabile che i processori Irtysh vengano fabbricati in fonderie cinesi, dato il limite industriale e sanzionatorio della Russia.

I processori Irtysh sono già pronti per l’uso commerciale?

Attualmente esistono solo sample; la transizione a produzione di massa richiederà ancora anni e investimenti su filiera ed ecosistema software.

Quali sono le fonti alla base delle informazioni sui processori Irtysh?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborati editorialmente.