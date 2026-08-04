Inps: Naspi anche a chi si dimette dal lavoro per violenze o persecuzioni

4 Agosto 2026

La notizia in sintesi

INPS riconosce la Naspi a chi si dimette per proteggere la propria incolumità.

riconosce la Naspi a chi si dimette per proteggere la propria incolumità. Violenze e condotte persecutorie rendono le dimissioni disoccupazione involontaria.

La tutela vale anche quando gli episodi provengono dall’esterno dell’ambiente lavorativo.

Il caso è equiparato alle dimissioni per giusta causa per fatto del terzo.

( Riassunto generato con AI)

Naspi anche per dimissioni dovute a violenze

INPS chiarisce che in Italia chi è costretto a dimettersi per salvaguardare la propria incolumità può accedere alla Naspi. Il messaggio, diffuso il 4 agosto, riguarda lavoratrici e lavoratori che interrompono il rapporto non per una scelta libera, ma perché violenze o condotte persecutorie rendono impossibile proseguire l’attività.

Il punto centrale è la qualificazione della situazione come disoccupazione involontaria, condizione che consente l’accesso al sostegno economico. La precisazione risponde all’esigenza di evitare che l’allontanamento dal lavoro, imposto dalla necessità di protezione personale, produca una penalizzazione sul piano delle tutele previdenziali.

Secondo la nota richiamata dall’INPS, gli episodi possono provenire anche da soggetti estranei all’ambiente professionale. In questi casi, l’interruzione del contratto viene ricondotta alle dimissioni per giusta causa per fatto del terzo, con il riconoscimento della Naspi.

Il chiarimento dell’INPS e il suo perimetro

La comunicazione dell’INPS definisce un principio preciso: la volontà formale di dimettersi non coincide necessariamente con una decisione realmente volontaria. Quando la permanenza al lavoro espone una persona a un rischio per la propria sicurezza, la cessazione del rapporto assume la natura di una misura di autodifesa.

Nella formulazione riportata dalle fonti, “le violenze e le condotte persecutorie” possono creare un’oggettiva impossibilità di proseguire l’attività lavorativa. L’elemento rilevante è dunque l’incidenza concreta di tali comportamenti sulla possibilità di continuare il rapporto, non soltanto la loro eventuale origine interna all’azienda.

Il riferimento ai soggetti esterni amplia il quadro rispetto alle sole dinamiche tra datore di lavoro, colleghi o altri interlocutori professionali. L’INPS riconosce infatti che una minaccia alla sicurezza può condizionare il lavoro anche quando nasce fuori dal luogo di lavoro, purché determini la necessità di interrompere l’attività.

La qualificazione come dimissioni per giusta causa per fatto del terzo evita di trattare questi casi come semplici dimissioni volontarie. La conseguenza indicata dall’ente è il diritto al sostegno economico senza penalità, attraverso la Naspi prevista per la disoccupazione involontaria.

Il chiarimento ha rilievo perché collega esplicitamente la tutela contro violenze e persecuzioni alla protezione reddituale. Non introduce, nelle informazioni disponibili, una nuova prestazione: chiarisce piuttosto l’accesso alla Naspi quando la fine del rapporto è imposta dalla salvaguardia dell’incolumità.

Una tutela che considera anche i rischi esterni

L’aspetto più rilevante è l’estensione del principio oltre i confini strettamente professionali. La fonte del pericolo può essere esterna al contesto lavorativo, ma le conseguenze sulla possibilità di lavorare restano determinanti per il riconoscimento della disoccupazione involontaria.

La posizione dell’INPS stabilisce quindi che la protezione della persona prevale sulla natura formalmente volontaria delle dimissioni. Per chi subisce violenze o condotte persecutorie, lasciare il lavoro può essere un atto necessario e non una rinuncia immotivata alla continuità occupazionale.

FAQ

Chi può accedere alla Naspi dopo le dimissioni?

Sì, può accedervi chi è costretto a dimettersi per salvaguardare la propria incolumità, poiché l’INPS considera questa condizione disoccupazione involontaria.

Le violenze devono avvenire sul luogo di lavoro?

No, le violenze o condotte persecutorie possono provenire anche da soggetti estranei all’ambiente professionale, se rendono oggettivamente impossibile proseguire l’attività lavorativa.

Come vengono qualificate queste dimissioni?

Sì, sono equiparate alle dimissioni per giusta causa per fatto del terzo, secondo il chiarimento diffuso dall’INPS.

La Naspi comporta penalità in questi casi?

No, la nota dell’INPS indica il diritto al sostegno economico senza penalità quando l’interruzione del rapporto deriva dall’esigenza di autodifesa.

Su quali fonti si basa questo contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Agenzia ANSA e la Repubblica.