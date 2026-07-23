Il Giappone valuta il primo ETF spot sul Bitcoin entro il 2028

23 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Giappone valuta il primo ETF spot su Bitcoin entro il 2028.

valuta il primo ETF spot su entro il 2028. La riforma sposterebbe le cripto verso le regole dei prodotti finanziari.

Nessun fondo è stato approvato e la tempistica resta condizionata alle nuove norme.

Broker e gestori preparano prodotti destinati soprattutto agli investitori retail.

(Riassunto generato con AI)

Giappone verso il primo ETF spot Bitcoin

Giappone potrebbe vedere il suo primo ETF spot su Bitcoin quotato già nel 2028, se la Financial Services Agency completerà le modifiche necessarie alle regole su fondi d’investimento ed ETF. L’ipotesi, riportata nelle ultime ore da fonti finanziarie giapponesi, segue gli emendamenti legislativi che avvicinano gli asset digitali al perimetro del Financial Instruments and Exchange Act, superando il precedente approccio centrato soprattutto sui servizi di pagamento.

La riforma mira a consentire a fondi ed ETF di detenere direttamente criptovalute come attività sottostanti, offrendo a risparmiatori, banche e gestori un canale regolamentato per l’esposizione a Bitcoin. Il motivo è rendere il mercato più coerente con gli standard finanziari, rafforzando trasparenza, condotta di mercato e protezione degli investitori.

Il 2028, tuttavia, è una finestra potenziale e non una data confermata: serviranno regole applicative, autorizzazioni sui singoli prodotti, requisiti di quotazione e possibili interventi fiscali.

Regole, fiscalità e domanda degli investitori

Il cambiamento rimuoverebbe uno dei principali ostacoli legali agli ETF su Bitcoin alla Tokyo Stock Exchange: finora gli investment trust nazionali non potevano detenere crypto asset direttamente. La FSA sta valutando l’inclusione delle attività digitali tra gli strumenti ammissibili, con obblighi più stringenti su informative, pratiche di mercato e potenziali abusi informativi.

La fiscalità resta un passaggio decisivo. I guadagni da criptovalute acquistate direttamente possono essere trattati come redditi diversi, con aliquote complessive che per i redditi più elevati arrivano vicino al 55%; molti titoli quotati ed ETF seguono invece una tassazione intorno al 20%. Un eventuale allineamento potrebbe rendere il fondo quotato più competitivo rispetto al possesso diretto.

SBI Holdings, SBI Securities, Rakuten Securities, Nomura, Daiwa, gruppi legati a SMBC e Asset Management One stanno valutando o preparando prodotti collegati alle criptovalute. Hiroki Yamamichi, amministratore delegato di Japan Exchange Group, ha indicato che un ETF sarebbe realizzabile una volta definito il quadro normativo e chiarito il trattamento fiscale.

La prudenza regolatoria riflette anche i precedenti di Mt. Gox e dell’hack di Coincheck: custodia, valutazione, liquidità e tutela del cliente saranno quindi elementi centrali per l’eventuale via libera.

Il retail può diventare il motore del mercato

Il mercato giapponese potrebbe differire da quello statunitense, dove gli investitori istituzionali hanno avuto un ruolo rilevante negli ETF spot. In Giappone, una quota elevata della ricchezza delle famiglie resta in liquidità e depositi, mentre la FSA segnala oltre 14 milioni di conti crypto domestici.

Un ETF consentirebbe esposizione a Bitcoin tramite conti titoli, senza gestione di wallet o chiavi private. Una stima citata dal Nikkei indica potenziali afflussi fino a 3.000 miliardi di yen entro l’esercizio 2028, ma domanda, costi e trattamento fiscale determineranno il risultato effettivo.

Anche alcuni fondi pensione sperimentano allocazioni limitate: il National Business Pension Fund di Okayama, guidato negli investimenti da Aiyu Kiguchi, prevede un’esposizione indiretta a fondi crypto durante l’esercizio 2026.

FAQ

Quando potrebbe debuttare l’ETF Bitcoin giapponese?

Sì, il 2028 è la prima finestra indicata, ma non è una scadenza garantita né equivale a un’approvazione già concessa.

Il Giappone ha già approvato un ETF Bitcoin?

No, nessun ETF spot su Bitcoin risulta formalmente approvato; ogni prodotto dovrà superare autorizzazioni e requisiti regolamentari specifici.

Perché servono nuove regole sui fondi?

Sì, le regole devono permettere a investment trust ed ETF di detenere crypto asset direttamente come investimento sottostante principale.

Quale vantaggio avrebbe un ETF per i risparmiatori?

Sì, offrirebbe esposizione regolamentata tramite un conto titoli, senza acquistare criptovalute direttamente né custodire wallet e chiavi private.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì: il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione sulle fonti FinanceFeeds e crypto.news.