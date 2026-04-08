Italia valuta il semaforo con luce bianca cosa cambierebbe davvero per automobilisti e sicurezza

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Semaforo bianco a Roma: cosa cambia per automobilisti e veicoli autonomi

Un nuovo semaforo bianco sta per debuttare in via sperimentale a Roma, introducendo una quarta luce negli impianti semaforici tradizionali. Il progetto, atteso nei prossimi mesi, rientra in uno studio sulla mobilità intelligente e sulla guida autonoma che coinvolge la Capitale e le principali istituzioni tecniche nazionali. L’obiettivo è permettere ai veicoli autonomi di comunicare con l’infrastruttura stradale, gestendo in modo automatizzato gli incroci, riducendo tempi di attesa, traffico ed emissioni. Il nuovo segnale non sostituisce i classici rosso, giallo e verde, ma introduce una modalità avanzata di coordinamento del flusso veicolare. L’iniziativa, ispirata a studi internazionali e alle future smart road, mira a preparare il sistema viario italiano all’aumento dei veicoli connessi e senza conducente, mantenendo comunque chiare regole per chi guida auto tradizionali.

In sintesi:

Il semaforo bianco arriva in sperimentazione a Roma per la mobilità connessa.

per la mobilità connessa. Indicherà incroci gestiti in prevalenza da veicoli autonomi e sistemi digitali.

e sistemi digitali. I veicoli tradizionali dovranno seguire il flusso del mezzo che li precede.

Obiettivi: meno traffico, meno emissioni, maggiore sicurezza agli incroci.

Come funziona il semaforo bianco e quali benefici attesi

Secondo le indicazioni tecniche condivise da Luigi Di Matteo, responsabile Area tecnica di Aci, la luce bianca si accende quando l’incrocio viene gestito principalmente da veicoli autonomi e dai sistemi digitali di coordinamento. In quella fase, le auto connesse comunicano tra loro e con l’impianto semaforico, ottimizzando automaticamente i passaggi.

Per gli automobilisti con veicoli tradizionali, l’istruzione operativa sarebbe semplice: *seguire il flusso del veicolo che precede*, affidandosi al coordinamento digitale complessivo. Restano comunque pienamente validi e obbligatori i segnali rosso, giallo e verde, che continueranno a regolare il traffico quando la componente autonoma non è prevalente.

Gli studi della North Carolina State University hanno evidenziato che l’introduzione di un quarto colore può ridurre sensibilmente tempi di percorrenza, code e consumi, soprattutto con un’alta quota di veicoli autonomi. Il vantaggio cresce infatti all’aumentare della mobilità connessa e non richiede la ricostruzione delle infrastrutture, ma solo l’adeguamento degli impianti esistenti.

Verso strade intelligenti tra innovazione e criticità italiane

Il semaforo bianco rappresenta un tassello della transizione verso le strade intelligenti, in linea con i progetti di smart road avviati negli Stati Uniti e valutati a Bruxelles. In questi scenari, segnaletica digitale e comunicazione continua tra veicoli e infrastrutture puntano a ridurre incidenti e congestione urbana.

A Roma la sperimentazione si innesta su un percorso già avviato, come l’installazione di semafori con conto alla rovescia per i pedoni. Resta tuttavia aperta la questione strutturale della manutenzione delle strade e della segnaletica, ancora critica in molte aree del Paese. Innovazione e recupero dell’esistente dovranno procedere in parallelo per garantire reale sicurezza stradale.

La reazione dei cittadini sarà decisiva: servono informazione chiara, formazione alla guida connessa e norme aggiornate del Codice della strada, affinché la “quarta luce” diventi un alleato, non un ulteriore motivo di confusione.

FAQ

Cosa indica esattamente il nuovo semaforo bianco agli incroci?

Il semaforo bianco segnala che l’incrocio è gestito principalmente da veicoli autonomi e sistemi digitali, coordinando automaticamente il flusso e riducendo le attese per tutti.

Cosa devono fare i conducenti con auto tradizionali con luce bianca accesa?

I conducenti devono procedere seguendo il veicolo che li precede, rispettando comunque gli altri segnali semaforici e le regole del Codice della strada.

Il semaforo bianco sostituirà rosso, giallo e verde nelle città italiane?

No, il semaforo bianco non sostituisce i colori tradizionali: li integra solo quando la gestione è affidata principalmente ai veicoli autonomi.

Quando potrebbe estendersi il semaforo bianco oltre Roma?

L’estensione potrà avvenire solo dopo la sperimentazione romana, in base ai risultati su sicurezza, traffico, accettazione degli utenti e costi.

Quali sono le fonti ufficiali utilizzate per questo articolo?

L’articolo è basato su una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.