8 Luglio 2026

Home / INTERNET / Discord ammette 8.200 ban errati per immagini innocue scambiate dal sistema automatico

La notizia in sintesi

Discord ha ammesso ban errati di circa 8.200 account dal maggio 2026.

ha ammesso ban errati di circa 8.200 account dal maggio 2026. Il sistema automatico ha confuso immagini a griglia con contenuti pedopornografici illegali.

Due bug distinti hanno trasformato revisioni temporanee in ban permanenti.

La piattaforma dice di aver ripristinato tutti gli account, ma restano dubbi nella community.

(Riassunto generato con AI)

Errore di moderazione su Discord

Discord ha riconosciuto nelle ultime ore un grave errore del proprio sistema di moderazione automatica: circa 8.200 account sono stati bannati per sbaglio dal maggio 2026 dopo il caricamento di immagini innocue. Il problema ha riguardato soprattutto contenuti con pattern regolari o a griglia, tra cui scacchiere, fogli di calcolo, texture di videogiochi e schermate dell’inventario di Minecraft.

Secondo quanto spiegato dalla società in un thread pubblicato su X e confermato dal cofondatore e CTO Stanislav Vishnevskiy, il sistema di sicurezza ha associato per somiglianza queste immagini a materiale pedopornografico già noto nei database di controllo. Nel solo ultimo fine settimana i ban errati sarebbero stati circa 200, ma il fenomeno andava avanti da due mesi.

L’azienda sostiene che tutti gli utenti coinvolti siano stati riabilitati, ma una nota della community comparsa sotto lo stesso thread segnala che alcuni profili risulterebbero ancora sospesi per violazioni legate alla sicurezza dei minori.

Come i due bug hanno aggravato il caso

Il caso non nasce soltanto da un falso positivo. Discord ha chiarito che il processo corretto avrebbe dovuto prevedere il blocco temporaneo del caricamento dei contenuti in attesa di verifica da parte del team Trust & Safety. Come ha spiegato la piattaforma, “questo tipo di confronto per somiglianza può produrre falsi positivi, ed è per questo che un membro del nostro team Trust & Safety verifica sempre il contenuto segnalato prima di qualsiasi azione”.

Su questo flusso sono intervenuti due errori distinti. Il primo saltava la fase di sospensione temporanea e applicava direttamente il ban permanente all’account. Il secondo impediva la revoca automatica del ban anche dopo la revisione umana e la successiva assoluzione del profilo, lasciando l’utente sospeso a tempo indeterminato.

La società ha ammesso che il controllo di somiglianza si basa su tecniche riconducibili all’hashing percettivo, una famiglia di strumenti usata per identificare immagini note senza esame umano diretto. Il limite, in questo caso, è apparso evidente: strutture visive organizzate in griglie possono risultare simili, per l’algoritmo, a contenuti del tutto diversi. Alcuni utenti hanno ipotizzato che questa maggiore sensibilità verso i pattern regolari possa derivare da precedenti tentativi di elusione dei rilevatori automatici.

Un caso che riapre il tema dei ban automatici

L’episodio di Discord riaccende un tema già emerso su altre piattaforme: l’automazione nella moderazione può colpire anche utenti in regola quando i sistemi di rilevazione operano senza adeguate garanzie. L’azienda ha riconosciuto che avrebbe dovuto accorgersene prima e afferma di essere al lavoro su tutele migliori per evitare altri ban “silenziosi”.

Resta però un punto cruciale: quando il blocco riguarda accuse gravissime, anche un errore tecnico produce un danno reputazionale e operativo immediato. Per questo la trasparenza sui controlli, sui tempi di revisione e sui ripristini effettivi sarà decisiva per misurare la credibilità della risposta fornita dalla piattaforma.

FAQ

Quanti account ha bannato per errore Discord?

Sì, Discord ha indicato circa 8.200 account colpiti per sbaglio dal maggio 2026, inclusi circa 200 casi nell’ultimo fine settimana.

Quali immagini hanno causato i falsi positivi?

Sì, tra i contenuti segnalati figurano scacchiere, fogli di calcolo, texture di videogiochi e schermate dell’inventario di Minecraft, accomunate da una griglia visiva.

Perché il sistema ha confuso immagini innocue?

Sì, il sistema confrontava le immagini con database di contenuti illegali noti e ha interpretato alcuni pattern a griglia come somiglianze rilevanti.

Discord ha ripristinato tutti gli account coinvolti?

Sì, l’azienda afferma di aver riabilitato tutti gli utenti colpiti, ma una nota della community riferisce che alcuni risulterebbero ancora sospesi.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.