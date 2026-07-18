Se Domani non Torno, online trailer e poster del film su Giulia Cecchettin

18 Luglio 2026

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La notizia in sintesi

Se Domani non Torno racconta la storia di Giulia Cecchettin e della sua famiglia.

racconta la storia di e della sua famiglia. Il film è diretto da Paola Randi e ispirato a Cara Giulia .

e ispirato a . Alcuni estratti saranno presentati al Giffoni Film Festival il 18 luglio.

il 18 luglio. L’uscita nelle sale è fissata per il 5 novembre con Notorious Pictures.

(Riassunto generato con AI)

Il trailer del film su Giulia Cecchettin

Se Domani non Torno, il film diretto da Paola Randi sulla vicenda di Giulia Cecchettin e della sua famiglia, arriverà nei cinema italiani il 5 novembre. Il progetto, di cui sono stati diffusi trailer e poster ufficiali, ricostruisce il trauma che ha colpito la famiglia Cecchettin dopo la scomparsa della giovane l’11 novembre 2023. La narrazione si concentra su Gino Cecchettin, sui figli Davide, Elena e Giulia, e sulla trasformazione di un dolore privato in un impegno pubblico.

Il film è ispirato al libro Cara Giulia, firmato da Gino Cecchettin e Marco Franzoso. La storia parte da una famiglia della provincia del Nord Est: Davide frequenta il liceo, Elena studia all’estero e Giulia è prossima alla laurea. Poi la scomparsa dell’11 novembre 2023 cambia radicalmente ogni equilibrio familiare.

La scelta di raccontare questo percorso sul grande schermo assume un rilievo che supera il singolo fatto di cronaca. L’opera intende infatti interrogare il pubblico sulle conseguenze della violenza e sul valore di una responsabilità collettiva, affinché vicende simili non debbano ripetersi.

Una storia familiare trasformata in impegno civile

Secondo quanto riportato da ComingSoon.it, Se Domani non Torno mette al centro l’assenza lasciata da Giulia Cecchettin e la reazione della sua famiglia. Il punto di vista annunciato non è quello della spettacolarizzazione della cronaca, ma quello di persone comuni travolte da un evento inimmaginabile. La prospettiva dichiarata è quella di un nucleo familiare che prova a trovare una voce pubblica nel momento più difficile.

Il racconto si fonda su un passaggio essenziale: la tragedia individuale diventa un “grido collettivo d’impegno per il cambiamento”. È questo il tema che distingue il film dalla semplice ricostruzione dei fatti, collegando la vicenda di Giulia alla necessità di mantenere aperta una riflessione civile. Il titolo richiama così una tensione verso il futuro e verso la prevenzione, senza cancellare la dimensione intima del lutto.

Nel cast figurano Filippo Timi, Sabrina Martina, Tecla Bossi, Tommaso Allione, Linda Caridi ed Elisabetta De Palo. La presenza di un cast corale rispecchia l’impianto della storia, incentrato su relazioni familiari e conseguenze condivise. Il film non viene presentato come un ritratto isolato, ma come la rappresentazione di una famiglia riconoscibile nella quotidianità.

L’anteprima al Giffoni e l’uscita nelle sale

Prima dell’arrivo del 5 novembre, il film sarà presente al Giffoni Film Festival con un evento speciale in programma il 18 luglio. In quell’occasione verranno mostrati alcuni brevi estratti in anteprima. Sarà il primo momento pubblico indicato per osservare l’impostazione narrativa e il tono scelti da Paola Randi.

La distribuzione nelle sale sarà curata da Notorious Pictures. Trailer e poster definiscono ora la fase di lancio di un’opera che porta al cinema una storia già entrata profondamente nel dibattito nazionale. L’uscita potrà riaprire l’attenzione sul messaggio di cambiamento richiamato dalla famiglia Cecchettin.

FAQ

Quando esce Se Domani non Torno?

Sì, l’uscita nelle sale italiane è fissata per il 5 novembre, con distribuzione affidata a Notorious Pictures.

Chi dirige il film su Giulia Cecchettin?

Sì, la regia di Se Domani non Torno è di Paola Randi, come indicato nella presentazione ufficiale del film.

Da quale libro è tratto il film?

Sì, il film è ispirato a Cara Giulia, il libro scritto da Gino Cecchettin e Marco Franzoso.

Quali attori sono nel cast?

Sì, il cast comprende Filippo Timi, Sabrina Martina, Tecla Bossi, Tommaso Allione, Linda Caridi ed Elisabetta De Palo.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui ComingSoon.it.