8 Luglio 2026

Home / FINTECH / Stretto di Hormuz spinge il petrolio: Brent in rialzo per attacchi e tensioni geopolitiche

La notizia in sintesi

Stretto di Hormuz sotto forte tensione, con effetti immediati sul prezzo del petrolio.

sotto forte tensione, con effetti immediati sul prezzo del petrolio. Il Brent è salito rapidamente, spinto da attacchi a navi commerciali e timori geopolitici.

è salito rapidamente, spinto da attacchi a navi commerciali e timori geopolitici. Il mercato segnala rischio nel breve, ma non prezza ancora un blocco duraturo dell’offerta.

Europa e Italia restano esposte sul fronte energetico, inflattivo e logistico.

(Riassunto generato con AI)

Hormuz riporta il petrolio al centro

Lo Stretto di Hormuz, snodo da cui transita circa il 20% dell’offerta mondiale di petrolio, è tornato al centro dei mercati nelle ultime ore per il riaccendersi delle ostilità tra Stati Uniti e Iran. Secondo quanto riportato dalle fonti, gli attacchi contro navi commerciali e il deterioramento della sicurezza nell’area hanno spinto al rialzo il greggio, con il Brent risalito rapidamente sopra i 76 dollari al barile e con un balzo superiore al 6% in una giornata.

Il motivo è immediato: ogni rischio di chiusura o forte limitazione del traffico nello stretto colpisce uno dei passaggi energetici più sensibili al mondo. La tensione è stata aggravata dalla fine del cessate il fuoco e dalle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che hanno riacceso i timori di una crisi più ampia. Il mercato, però, distingue fra shock immediato e scenario di medio periodo, evitando per ora di prezzare un’interruzione strutturale e prolungata delle forniture.

Prezzi in salita, ma il mercato resta prudente

La lettura più condivisa è quella di un forte stress di breve termine, senza panico generalizzato sulle prospettive dei prossimi mesi. CarloAlberto Carnevale Maffè di SDA Bocconi, intervistato da Affaritaliani.it, osserva che il Brent spot è rimbalzato con decisione, mentre i contratti future a 6 e 12 mesi sono rimasti intorno a 72 dollari. È un segnale tipico di backwardation: il mercato paga di più l’emergenza attuale, ma si aspetta una successiva normalizzazione.

Questa relativa calma si spiega anche con il lato dell’offerta. Le fonti segnalano che l’OPEC+ ha deciso un ulteriore aumento produttivo, il quinto consecutivo, con 188 mila barili al giorno in più da agosto. In parallelo, il possibile mantenimento di una maggiore disponibilità di greggio riduce, almeno sulla carta, il rischio di una scarsità persistente. Resta però uno scenario aperto: se lo stretto dovesse restare chiuso, alcune previsioni indicano prezzi medi vicini ai 100 dollari al barile nei prossimi mesi, aggravando il deficit globale di offerta.

La conseguenza economica non riguarda solo il carburante. Secondo l’analisi riportata da Affaritaliani.it, l’attenzione va anche su gas, fertilizzanti e filiera alimentare: il TTF di Amsterdam è salito oltre il 4%, sopra i 48 euro, con possibili effetti ritardati sui prezzi agricoli. Inoltre il Golfo resta un hub decisivo per il traffico aereo intercontinentale, con possibili ricadute su assicurazioni, rotte e costo dei biglietti.

Per l’Europa il test è energetico

Il vero nodo, oltre al rimbalzo del petrolio, è la vulnerabilità strategica dell’Europa. La crisi attorno a Hormuz mostra quanto la geopolitica continui a pesare su energia, inflazione importata e logistica globale. In questo quadro, l’analisi di CarloAlberto Carnevale Maffè sottolinea che ogni shock mediorientale accelera il tema dell’autonomia energetica europea, tra rinnovabili e dibattito sul nucleare.

Per l’Italia, grande importatore netto, il segnale è ancora più netto: anche senza un blocco totale dello stretto, la sola percezione del rischio basta a muovere prezzi, aspettative e costi di sistema. Le prossime settimane saranno quindi decisive soprattutto su due fronti: eventuali mosse dell’OPEC e possibili iniziative diplomatiche capaci di ridurre la tensione nell’area.

FAQ

Perché lo Stretto di Hormuz è cruciale?

Sì, perché convoglia circa il 20% dell’offerta mondiale di petrolio ed è uno snodo marittimo essenziale per i mercati energetici.

Quanto è salito il petrolio?

Sì, secondo le fonti il Brent ha superato i 76 dollari al barile con un rialzo superiore al 6% in un giorno.

Il mercato teme una crisi duratura?

Sì, ma solo in parte: i prezzi spot sono saliti, mentre i future a 6 e 12 mesi restano intorno a 72 dollari.

Quali effetti può avere sull’economia europea?

Sì, può incidere su energia, inflazione, fertilizzanti, prezzi alimentari e trasporto aereo, aumentando costi e incertezza per famiglie e imprese.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Affaritaliani.it e Crypto Briefing.