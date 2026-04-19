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Stipendi in crescita a maggio ma gli aumenti non riguardano tutti

Stipendi in crescita a maggio ma gli aumenti non riguardano tutti

Nuovo decreto lavoro del 1° maggio: chi guadagna in busta paga

Il Governo sta preparando il nuovo decreto lavoro del 1° maggio, atteso per il 2026, con misure mirate al taglio del cuneo fiscale. L’intervento, destinato ai lavoratori dipendenti in Italia, punta ad aumentare gli stipendi netti senza rivoluzionare il sistema tributario.

Dal 1° maggio 2026, salvo slittamenti tecnici, il provvedimento dovrebbe generare aumenti concentrati soprattutto sui redditi medio-bassi, rafforzando il potere d’acquisto delle famiglie in una fase di inflazione ancora rilevante.

Il decreto si inserisce in una strategia più ampia di riforma del prelievo sul lavoro e potrebbe diventare un tassello strutturale della politica fiscale italiana, ma restano aperti interrogativi sulle reali coperture di bilancio.

In sintesi:

  • Taglio del cuneo fiscale dal 1° maggio 2026 per i lavoratori dipendenti.
  • Aumenti netti in busta paga concentrati sui redditi fino a 35.000 euro.
  • Mantenimento di bonus, detrazioni e possibili ritocchi all’Irpef.
  • Sindacati e imprese chiedono chiarezza sulle coperture finanziarie.

Quanto aumentano gli stipendi e per quali lavoratori

Le misure del decreto lavoro decorrono formalmente dal 1° maggio 2026, ma l’arrivo effettivo degli incrementi in busta paga potrebbe spostarsi a giugno o luglio, con eventuale riconoscimento degli arretrati nei mesi successivi.

Le simulazioni finora circolate indicano un aumento mensile variabile in base al reddito: fino a 15.000 euro lordi annui si stimano 80-100 euro netti al mese; intorno ai 20.000 euro lordi l’incremento atteso è di 70-90 euro; sui 28.000 euro il beneficio scende a 40-60 euro mensili.

Per i redditi attorno ai 35.000 euro il guadagno netto si riduce a 20-40 euro, mentre oltre questa soglia gli incrementi restano minimi o quasi assenti. A trarne maggiore vantaggio saranno i lavoratori con figli a carico, i dipendenti di grandi aziende dotate di sistemi di welfare strutturati e i lavoratori con contratti collettivi scaduti da tempo, che potrebbero cumulare rinnovi contrattuali e incentivo fiscale.

Accanto al taglio del cuneo, il decreto dovrebbe confermare diversi bonus e detrazioni per il lavoro dipendente, mantenendo un impianto di sostegno al reddito già sperimentato negli ultimi anni. Sono inoltre allo studio ulteriori ritocchi all’Irpef, che potrebbero rimodulare le aliquote per rafforzare il vantaggio sui redditi medio-bassi senza gravare eccessivamente sulla finanza pubblica.

La misura si configura come un intervento incrementale e non come una riforma radicale: l’obiettivo è consolidare nel tempo il taglio del cuneo, compatibilmente con le risorse disponibili, trasformando un beneficio sinora prevalentemente temporaneo in un elemento più stabile del sistema retributivo italiano.

Coperture incerte e nodi aperti per sindacati e imprese

Su questo impianto convergono però le perplessità delle principali organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali, da Confcommercio a Confindustria. Il punto critico riguarda le coperture finanziarie, finora non dettagliate dal Governo, a fronte di un pacchetto di misure che punta a diventare strutturale.

Per sostenere nel tempo aumenti di stipendio, tassazione agevolata all’1% sui premi di produzione, ampliamento dei limiti di fringe benefit e incentivi alle assunzioni degli under 35, sarebbero necessari stanziamenti consistenti e pluriennali. Senza una quantificazione chiara delle risorse e una strategia di copertura credibile, il rischio evidenziato dalle parti sociali è quello di un provvedimento parziale o destinato a essere ridimensionato nelle fasi successive di bilancio.

Il confronto politico e tecnico nelle prossime settimane sarà decisivo per trasformare l’annuncio in un intervento realmente operativo e duraturo, capace di incidere in modo misurabile sul netto in busta paga dei lavoratori italiani.

FAQ

Quando arriveranno concretamente gli aumenti in busta paga?

Gli aumenti decorrono formalmente dal 1° maggio 2026, ma potrebbero vedersi tra giugno e luglio, con successivi arretrati riconosciuti in automatico dal datore di lavoro.

Quali lavoratori avranno il maggiore beneficio dal decreto lavoro?

Beneficeranno soprattutto i lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro, in particolare chi ha figli a carico o contratti collettivi scaduti da mesi.

Gli aumenti di stipendio saranno strutturali o solo temporanei?

Saranno tendenzialmente strutturali, perché il Governo punta a rendere stabile il taglio del cuneo fiscale, subordinandolo però alle effettive risorse di bilancio.

Cosa succede ai premi di produzione e ai fringe benefit?

I premi di produzione dovrebbero essere tassati all’1%, mentre i fringe benefit avranno soglie più alte, aumentando così il reddito netto disponibile per molti lavoratori.

Qual è la fonte delle informazioni su decreto lavoro e aumenti stipendi?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta di dati e notizie di Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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