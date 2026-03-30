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Bonus nido Inps, domanda automatica senza rinnovo per le famiglie

Bonus nido Inps, domanda automatica senza rinnovo per le famiglie

Bonus nido 2026 Inps, come cambia davvero per le famiglie

Dal 2026 il bonus nido Inps cambia struttura e tempi: con la circolare n. 29 del 27 marzo 2026, l’istituto introduce la domanda “pluriennale”, valida per tutto il ciclo di frequenza all’asilo nido, fino ai 3 anni del bambino.
La misura riguarda le famiglie residenti in Italia con figli iscritti a nidi pubblici o privati e servizi educativi equiparati.
L’intervento si applica alle spese sostenute dal 2026 e nasce per evitare che l’Assegno unico e universale riduca di fatto il contributo per il nido, rendendo il sostegno più coerente e stabile nel tempo.

In sintesi:

  • Domanda bonus nido Inps valida per più anni, fino al terzo compleanno del bambino.
  • Assegno unico scorporato dall’Isee minorenni, importi del bonus più equi e stabili.
  • Contributi fino a 3.600 euro annui, modulati per Isee e anno di nascita.
  • Spese 2026 rimborsabili fino al 30 aprile 2027, solo con domanda online.

Nuovi importi, requisiti Isee e servizi coperti nel 2026

La novità più rilevante è il calcolo dell’Isee per prestazioni rivolte ai minorenni: le somme percepite come Assegno unico e universale vengono escluse dal valore, evitando che il principale sussidio per i figli abbatta paradossalmente il bonus nido.
Per i bambini nati dal 2024 il contributo massimo sale a 3.600 euro l’anno con Isee entro 40.000 euro; oltre questa soglia, o in assenza di Isee, spetta un importo annuo di 1.500 euro.
Per i bambini nati prima del 2024 sono previsti tre scaglioni: 3.000 euro con Isee fino a 25.000 euro, 2.500 euro tra 25.001 e 40.000 euro, 1.500 euro oltre i 40.000.

La platea dei servizi ammessi si amplia: oltre ai nidi pubblici e privati rientrano sezioni primavera, micronidi e servizi educativi domiciliari.
Sono rimborsabili rette, pasti e imposta di bollo, ma restano esclusi i servizi ricreativi e il pre/post scuola.
Le domande dovranno essere trasmesse solo online tramite Spid, Cie o Cns, oppure tramite patronato.

Scadenze, fondi disponibili e impatto sulle strategie familiari

Per le spese sostenute nel 2026, i genitori avranno tempo fino al 30 aprile 2027 per caricare online la documentazione di spesa.
Conviene tuttavia anticipare l’invio: l’Inps monitorerà mensilmente i fondi e, in caso di esaurimento, potrà sospendere le nuove erogazioni, privilegiando le richieste già ammesse.
La domanda pluriennale riduce la burocrazia e permette una migliore pianificazione economica delle famiglie con figli piccoli, che potranno contare su importi più prevedibili e meno esposti alle oscillazioni dell’Isee legate all’Assegno unico.

FAQ

Chi può richiedere il bonus nido 2026 Inps?

Possono richiederlo i genitori residenti in Italia con figli iscritti a nidi pubblici, privati convenzionati o servizi educativi equiparati, nel rispetto dei requisiti Isee previsti.

Come funziona la nuova domanda pluriennale per il bonus nido?

Funziona con un’unica istanza valida per tutto il ciclo di frequenza al nido, fino al terzo compleanno del bambino, salvo variazioni rilevanti.

Quali spese sono ammesse al rimborso con il bonus nido?

Sono ammesse rette di frequenza, pasti e imposta di bollo per nidi, sezioni primavera, micronidi e servizi domiciliari, restando esclusi servizi ricreativi e pre/post scuola.

È obbligatorio avere l’Isee per ottenere il bonus nido?

Non è obbligatorio, ma senza Isee si accede solo all’importo minimo di 1.500 euro annui per bambino, nei limiti di legge.

Quali sono le fonti ufficiali delle informazioni sul bonus nido?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.

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