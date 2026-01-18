Bonus 2026: guida ai contributi per elettrodomestici, psicologo, mobili e asili nido, come ottenerli

Bonus per energia, gas e disagio fisico

Bonus sociale energia: contributo automatico in bolletta per nuclei con Isee entro 9.350 euro (fino a tre figli) o 20.000 euro (almeno quattro figli). Importi 2026: 146 euro per 1-2 componenti; 186,15 euro per 3-4; 204,40 euro oltre 4. Per l’accesso è necessario presentare Dsu e avere un Isee valido; la verifica avviene tramite Sistema Informativo Integrato.

Bonus sociale gas: valore variabile per componenti familiari, utilizzo del gas (cottura/acqua calda/riscaldamento) e zona climatica. Esempi: da 39,16 euro (zone A, fino a 4 componenti, solo cottura/acqua calda) fino a 156,40 euro per famiglie numerose nelle zone D-E-F con anche riscaldamento. Requisiti Isee: fino a 9.350 euro (max tre figli) o 20.000 euro (almeno quattro figli). Necessari Dsu e Isee in corso di validità; controlli tramite SII.

Bonus per disagio fisico: destinato ai clienti domestici affetti da gravi patologie o ai nuclei in cui vive un soggetto che necessita di apparecchiature elettromedicali salvavita. Non è legato all’Isee e copre l’extra-consumo elettrico rispetto a una famiglia tipo: da 142,35 euro/anno (potenza fino a 3 kW) a 463,55 euro/anno (da 4,5 kW in su). Domanda presso il Comune di residenza del titolare della fornitura o ente delegato (Caf, Comunità montane) con moduli dedicati.

FAQ

  • Chi riceve il bonus energia nel 2026? Nuclei con Isee entro 9.350 euro o 20.000 euro con almeno quattro figli; importo automatico in bolletta.
  • Serve domanda per il bonus gas? No, basta presentare Dsu e avere Isee valido; l’erogazione è automatica dopo le verifiche SII.
  • Quanto vale il bonus gas? Dipende da composizione familiare, usi e zona climatica: da 39,16 a 156,40 euro circa.
  • Il bonus disagio fisico richiede Isee? No, è indipendente dall’Isee e copre extra-consumi per dispositivi salvavita.
  • Dove si richiede il bonus disagio fisico? Presso il Comune del titolare della fornitura o strutture delegate (Caf, Comunità montane).
  • Quali documenti servono per i bonus sociali? Dsu e attestazione Isee valida; controlli tramite Sistema Informativo Integrato.
  • Qual è la fonte dei dati sui bonus 2026? Sintesi basata su elenco Assoutenti e procedure indicate da Inps e Comuni.

Agevolazioni per casa, mobili ed elettrodomestici

Bonus ristrutturazione: detrazione Irpef in 10 quote annuali per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nel 2026 resta al 50% sulla prima casa con tetto di spesa di 96.000 euro; per altri immobili detrazione al 36%. Accesso tramite dichiarazione dei redditi, indicando spese e allegando fatture, bonifici parlanti e autorizzazioni richieste dall’Agenzia delle Entrate.

Bonus mobili ed elettrodomestici: detrazione del 50% in 10 anni fino a 5.000 euro per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza, collegati a lavori di recupero edilizio. Si applica riportando le spese in dichiarazione, con pagamenti tracciabili e documentazione fiscale completa.

Ecobonus: detrazione in 10 anni per l’efficienza energetica su tutti gli immobili. Nel 2026 è al 50% sulla prima abitazione e al 36% sulla seconda. Limiti: 100.000 euro per riqualificazione energetica globale; 60.000 euro per cappotto termico, infissi, serramenti e pannelli solari; 30.000 euro per sostituzione impianti di riscaldamento. Spese da indicare in dichiarazione con documenti tecnici e fiscali previsti.

Sismabonus: detrazione in 10 anni per interventi antisismici. Aliquote: 50% sulla prima casa, 36% sulle altre, massimale 96.000 euro. Valido anche per edifici in centri storici, con attenzione alla sicurezza statica. Accesso in dichiarazione dei redditi, allegando fatture, pagamenti e titoli autorizzativi.

Sostegni a famiglie, nidi, scuola e psicologo

Carta acquisti: 80 euro bimestrali per spese alimentari, sanitarie e utenze luce-gas. Destinatari: over 65 e genitori di minori under 3 con Isee fino a 8.230,81 euro. Domanda tramite moduli disponibili presso Poste Italiane e sui siti di Inps, Mef e Ministero del Lavoro.

Bonus nuovi nati: contributo una tantum da 1.000 euro per nascite, adozioni o affidi preadottivi dal 1° gennaio 2025. Requisito: Isee sotto 40.000 euro. Richiesta tramite Inps.

Bonus asili nido: 3.000 euro con Isee minorenni fino a 25.000 euro; 2.500 euro tra 25.001 e 40.000; 1.500 euro oltre 40.000. Procedura su portale Inps, con ricevute rette e dati del minore.

Bonus mamme lavoratrici: fino a 720 euro annui per redditi da lavoro non superiori a 40.000 euro. Spetta a dipendenti, autonome o professioniste con 2 figli (il più giovane under 10) o con almeno 3 figli (il più giovane under 18). Attivazione in busta paga tramite datore di lavoro comunicando numero e codici fiscali dei figli.

Bonus libri scolastici: per studenti della secondaria di secondo grado con Isee entro 30.000 euro. Domanda presso il proprio Comune secondo avvisi locali.

Bonus scuole paritarie: 1.500 euro per medie e primo biennio superiori con Isee fino a 30.000 euro. Richiesta online sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Bonus psicologo: contributo per sedute di psicoterapia fino a 1.500 euro con Isee sotto 15.000; 1.000 euro tra 15.000 e 30.000; 500 euro tra 30.000 e 50.000. Domande sul portale Inps, con successiva prenotazione presso professionisti aderenti.

Carta “Dedicata a te”: 500 euro per beni di prima necessità con Isee fino a 15.000 euro. Beneficiari individuati da Inps e Comuni, che comunicano assegnazione e modalità di ritiro.

FAQ

  • Chi può richiedere la Carta acquisti? Over 65 e famiglie con bimbi under 3 con Isee fino a 8.230,81 euro.
  • Come si ottiene il Bonus nuovi nati? Domanda all’Inps se l’Isee è inferiore a 40.000 euro.
  • Quali importi prevede il Bonus asili nido? 3.000, 2.500 o 1.500 euro in base all’Isee minorenni.
  • Il Bonus mamme lavoratrici come si attiva? Tramite datore di lavoro, con verifica dei requisiti familiari.
  • Bonus libri: dove fare domanda? Presso il Comune di residenza seguendo il bando locale.
  • Bonus psicologo: quali soglie Isee? 1.500 euro fino a 15.000; 1.000 tra 15-30.000; 500 tra 30-50.000.
  • Fonte ufficiale delle misure 2026? Elenco e importi sintetizzati da Assoutenti, con procedure indicate da Inps e Comuni.

