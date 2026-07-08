8 Luglio 2026

Home / FINTECH / Agenzia delle Entrate-Riscossione prepara 31 milioni di atti per recuperare 14,3 miliardi

La notizia in sintesi

Agenzia delle Entrate-Riscossione punta a inviare fino a 31 milioni di atti.

punta a inviare fino a 31 milioni di atti. L’obiettivo concordato con il MEF è incassare almeno 14,3 miliardi di euro.

è incassare almeno 14,3 miliardi di euro. Coinvolti contribuenti con vecchie imposte, contributi, multe e debiti anche inferiori a 1.000 euro.

Tra i rischi: fermo auto, ipoteca e pignoramento se il debito resta insoluto.

(Riassunto generato con AI)

Piano riscossione: chi sarà coinvolto

Agenzia delle Entrate-Riscossione si prepara a una nuova e ampia offensiva sulla riscossione, con l’invio fino a 31 milioni di atti tra cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento e solleciti. Il piano, definito con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, punta a recuperare almeno 14,3 miliardi di euro e riguarda famiglie, professionisti e piccoli commercianti con pendenze aperte verso il Fisco. Nelle ultime ore è tornata al centro dell’attenzione la portata dell’operazione, che interesserà soprattutto chi ha vecchie imposte non versate, contributi previdenziali o multe stradali.

Secondo i numeri riportati dalla fonte, almeno 19 milioni di persone hanno debiti col Fisco, per un importo medio intorno ai 5.800 euro. Gli atti previsti comprendono tra 16 e 20 milioni di cartelle esattoriali per tributi come Irpef o Imu, contributi Inps e sanzioni stradali, oltre a tra 8 e 11 milioni di intimazioni e solleciti. Questi ultimi serviranno anche a richiamare i contribuenti con debiti sotto i 1.000 euro o a interrompere i termini di prescrizione.

Numeri, limiti e misure del Fisco

Il dato più rilevante è che una parte consistente dei crediti da riscuotere resta di difficile recupero. Circa un terzo delle cartelle, infatti, riguarda posizioni considerate difficilmente esigibili, come quelle riferite a società fallite, nullatenenti o contribuenti deceduti. Questo riduce l’efficacia complessiva della macchina pubblica e accentua il peso dell’azione sui debiti ritenuti effettivamente recuperabili.

Per queste posizioni, però, il ritmo della riscossione sarà elevato: l’obiettivo è notificare il 53% delle cartelle entro tre mesi dall’affidamento del ruolo. Sul fronte degli incassi, il traguardo indicato è recuperare almeno il 68% del valore delle cartelle e degli avvisi affidati dagli enti creditori nel corso del 2025, entro il 2026.

Per i contribuenti, il punto decisivo riguarda le conseguenze del mancato pagamento. Se il debito non viene saldato o rateizzato, il Fisco punta ad attivare milioni di procedure di recupero coattivo. Nel 53% dei casi si farà leva su misure cautelari: il fermo amministrativo, che può scattare anche per debiti ridotti e blocca l’utilizzo del veicolo, e l’ipoteca sulla casa, prevista solo quando il debito complessivo supera i 20mila euro.

Nel restante 47% dei casi saranno invece utilizzate misure esecutive, come il pignoramento di stipendi, pensioni e conti correnti. È un passaggio centrale perché conferma una linea più incisiva della riscossione, con tempi operativi rapidi e una pressione più forte sui debitori ancora aggredibili.

Cosa controllare prima di pagare

Ricevere una cartella esattoriale non significa automaticamente che la pretesa sia corretta. Il primo controllo riguarda la prescrizione del debito, perché in diversi casi la richiesta può arrivare oltre i termini previsti dalla legge. Vanno poi verificati eventuali errori di notifica, indirizzi sbagliati, scambi di persona, errori di calcolo o interessi e sanzioni non dovuti.

Se emergono irregolarità, è possibile chiedere l’annullamento della cartella con un ricorso in autotutela rivolto direttamente all’ente oppure con un ricorso davanti al giudice. In questa fase, la tempestività diventa decisiva: con una riscossione più veloce, anche i margini per reagire si riducono. Per questo il controllo immediato dell’atto resta il passaggio più importante per evitare fermi, ipoteche o pignoramenti.

FAQ

Quanti atti fiscali sono previsti?

Sì, il piano prevede fino a 31 milioni di atti tra cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento e solleciti.

Chi rischia di ricevere una cartella?

Sì, i destinatari sono contribuenti con pendenze su vecchie tasse, contributi Inps o multe stradali.

Quando scatta l’ipoteca sulla casa?

Sì, l’ipoteca può essere attivata solo se il debito complessivo supera i 20mila euro.

Quali verifiche fare su una cartella?

Sì, vanno controllati prescrizione, notifica, identità del destinatario, calcoli, interessi e sanzioni applicate.

Da quali fonti deriva questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Money.it.