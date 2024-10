Logitech G915 X: la tastiera gaming low-profile che rivoluziona le performance

Caratteristiche principali della Logitech G915 X

La Logitech G915 X si presenta come una tastiera da gaming low-profile che ha raccolto e incorporato i feedback degli utenti del suo predecessore, la G915. Questa nuova versione non solo mantiene il design iconico, ma introduce anche significative migliorie dal punto di vista della performance e dell’affidabilità. La G915 X è disponibile in diverse configurazioni, inclusa una variante Full Size cablata, una versione wireless e un modello TKL che elimina il tastierino numerico per un layout più compatto.

Uno degli aspetti chiave della G915 X è l’implementazione dei nuovi switch meccanici GL, che offrono un’ottima risposta al tocco. Gli switch Tactile, utilizzati nel modello presenziato, hanno un punto di attivazione di 1,3 mm e una corsa totale di 3,2 mm, garantendo così una reattività immediata e soddisfacente, sia per le sessioni di gioco che per la scrittura. La forza di attuazione di 45 g rappresenta un equilibrio ideale per gli utenti, combinando la rapidità di risposta con un feedback percettibile e gratificante.

La tastiera è dotata di tasti programmabili G e della funzione KEYCONTROL, che attraverso il software G Hub permette di assegnare fino a 15 funzioni personalizzabili a ciascun tasto. Questa feature è particolarmente utile per gli utenti che desiderano ottimizzare la loro configurazione per attività specifiche, inclusi giochi e software di produttività. La presenza di nove tasti G rende la G915 X un’ottima scelta per i gamer che cercano un dispositivo versatile con un’ampia possibilità di personalizzazione.

Un altro miglioramento significativo riguarda i keycap. I precedenti copritasti in ABS sono stati sostituiti da quelli in PBT double-shot, molto più resistenti e piacevoli al tatto. Questo cambiamento non solo riduce l’usura e il degrado nel tempo, ma porta anche a una sensazione complessiva molto più premium durante la digitazione. Inoltre, l’introduzione del nuovo stelo ‘a croce’ in POM consente agli utenti di installare keycap di terze parti, aumentando così le possibilità di personalizzazione.

Vale la pena notare che la G915 X è equipaggiata con un cavo USB-C, che segna un passo avanti rispetto al micro-USB della versione precedente, migliorando la comodità e la velocità di connessione. La fusione di design elegante, materiali di alta qualità e biblioteca di funzionalità avanzate conferisce alla G915 X un allure indiscutibile, posizionandola come una scelta privilegiata nel mercato delle tastiere gaming.

Design innovativo e materiali migliorati

La Logitech G915 X riesce a mantenere il suo design distintivo, caratterizzato da linee eleganti e una finitura premium, combinando estetica e funzionalità in un modo notevole. Milano, che già apprezzava l’iconico aspetto della G915, troverà nella G915 X un’evoluzione coerente. Tuttavia, c’è un aspetto curioso da segnalare: seppur possa sembrare inverosimile, la nuova generazione di questa tastiera low-profile è lievemente più spessa rispetto alla sua predecessore. Precisamente, il suo spessore superiore è aumentato di 0,3 mm, arrivando a una misura di 22,6 mm, e contribuendo a migliorare la resistenza generale del dispositivo.

Questa piccola variazione di spessore non solo regala un aspetto più robusto, ma anche una stabilità palpabile. La G915 X è progettata per rimanere salda sulla scrivania, un aspetto cruciale che è stato migliorato dai piedini in plastica nuova generazione, capaci di offrire angolazioni di 4° e 8°. Malgrado il peso complessivo sia leggermente ridotto, la solidità strutturale è impressionante, risultando immediatamente evidente sin dal primo utilizzo.

I materiali utilizzati continuano a rappresentare il marchio di fabbrica di Logitech. Il corpo della tastiera è realizzato in lega d’alluminio sabbiata, mentre il rotore per il volume è rifinito in ghisa, dimostrando una particolare attenzione ai dettagli. Inoltre, i tasti G e i tasti multimediali beneficiano di una finitura in gomma ‘soft touch’, che non solo migliora l’esperienza al tatto, ma offre anche un elevato comfort durante lunghe sessioni di utilizzo.

Una delle critiche più frequenti rivolte alla precedente G915 ha riguardato la qualità e la durata dei keycap. Con la G915 X, Logitech ha finalmente messo a punto una risposta a queste osservazioni, sostituendo i keycap in ABS con opzioni in PBT double-shot, molto più resistenti e che non risentono dell’usura e della sporcizia. Questo upgrade ha comportato anche una sensazione al tatto decisamente più piacevole, che si traduce in un’esperienza di digitazione più soddisfacente. Dopo settimane di utilizzo intenso, i keycap della G915 X si mantengono in ottime condizioni, a differenza di quanto avveniva con il modello precedente.

In aggiunta a questa miglioria, l’introduzione del nuovo stelo ‘a croce’ in POM consente agli utenti di personalizzare la tastiera con keycap di terze parti, una funzionalità molto richiesta dai gamer appassionati. Con questa innovazione, la G915 X consegue un ulteriore grado di personalizzazione che la distingue in un mercato sempre più competitivo.

Il design e i materiali della Logitech G915 X rappresentano un equilibrio perfetto tra eleganza e funzionalità. La G915 X si propone come una tastiera adatta tanto al gaming quanto alla produttività, migliorata e arricchita basandosi sulle esigenze espresse dalla community di utenti. Gli aggiornamenti apportati non solo affrontano le critiche mosse al modello precedente, ma pongono anche la G915 X in una posizione privilegiata nel panorama delle periferiche da gioco.

Prestazioni nel gaming e nella produttività

La Logitech G915 X si distingue nettamente nel suo settore grazie a prestazioni superiori, sia nel gaming che nella produttività. Le migliorie introdotte rispetto alla versione precedente si fanno sentire sin dal primo utilizzo, rendendo la tastiera un compagno ideale per una vasta gamma di applicazioni. Il modello testato, la variante Full Size cablata, garantisce un’esperienza di utilizzo che può facilmente soddisfare le aspettative di gamer e professionisti alike.

Il cuore delle performance della G915 X risiede nei nuovi switch meccanici GL. La versione Tactile degli switch, con un punto di attivazione di 1,3 mm e una corsa totale di 3,2 mm, offre una risposta immediata e gratificante, cruciale durante le frenetiche sessioni di gaming. La forza di attuazione di 45 g rappresenta un equilibrio perfetto, ideale per l’uso prolungato senza affaticare le dita, permettendo al contempo una sensibilità ottimale nelle azioni di gioco e nelle attività quotidiane come la scrittura.

Durante le sessioni di gioco, la G915 X ha dimostrato di rispondere con precisione e rapidità, contribuendo a un miglioramento della performance nei titoli più competitivi. Le azioni vengono registrate in modo puntuale grazie alla qualità degli switch, riducendo il rischio di input lag, un aspetto fondamentale per i gamer professionisti. Inoltre, la presenza di nove tasti G programmabili e del software G Hub, che consente di assegnare fino a 15 funzioni personalizzabili per ciascun tasto, permette una configurazione ottimale per ogni tipo di gioco, aumentando la versatilità della tastiera.

Non si tratta però solamente di prestazioni in ambito ludico. Anche nel lavoro, la G915 X ha confermato il suo valore, offrendo una digitazione fluida e precisa. Nelle nostre prove, scrivere articoli e redigere documenti è risultato un compito molto più piacevole grazie alla qualità dei keycap in PBT e al feedback tactico degli switch. Questo rende la G915 X anche uno strumento molto apprezzato per chi lavora quotidianamente con testi, aumentando l’efficienza e la produttività del lavoro.

Le migliorie apportate alla G915 X non si limitano solo ai keycap e agli switch, ma riguardano anche la connettività. La tastiera supporta l’USB-C, un aggiornamento molto apprezzato che facilita le operazioni di collegamento e ricarica, mentre la variante wireless offre la tecnologia LightSpeed di Logitech, nota per la sua affidabilità e bassa latenza. Questo porta a considerare la tastiera non solo come un dispositivo da gioco, ma come un costruttore di esperienze multitasking, capace di adattarsi alle esigenze di chi lavora e gioca.

In definitiva, la Logitech G915 X si posiziona come un’eccellente opzione per chi cerca una tastiera capace di eccellere sia nei contesti di gioco che nelle attività lavorative. Grazie a un mix raffinato di design, funzionalità e prestazioni, si propone come un dispositivo premium che soddisfa pienamente una vasta gamma di esigenze. La versatilità e l’affidabilità della G915 X la rendono un investimento valido nel panorama delle periferiche gaming e professionali.

Conclusione: vale la pena acquistare la G915 X?

La Logitech G915 X si presenta come un’evoluzione significativa rispetto al suo predecessore, la G915, rispondendo con efficacia alle critiche mosse dagli utenti. Con una combinazione di design sofisticato, materiali di alta qualità e prestazioni tangibilmente migliorate, la nuova tastiera low-profile si inserisce nel contesto delle periferiche da gaming di fascia alta con il convincente intento di soddisfare sia i gamer più esigenti che i professionisti della produttività.

Partendo dal design, la G915 X conserva l’estetica elegante e moderna che ha fatto la fortuna della G915, ma introduce modifiche strutturali che la rendono più robusta e stabile. L’adozione di keycap in PBT double-shot e la possibilità di personalizzare la tastiera con keycap di terze parti rappresentano un passo avanti significativo, aumentando la longevità del prodotto e la possibilità di personalizzazione, aspetti molto ricercati dagli utenti. La qualità costruttiva, insieme ai miglioramenti nel feedback degli switch, ha reso l’esperienza di digitazione nettamente più soddisfacente, conferendo un valore aggiunto a ogni sessione di utilizzo.

Dal punto di vista delle prestazioni, la G915 X si distingue per la reattività e l’affidabilità degli switch GL. Gli utenti potranno apprezzare non solo i vantaggi in campo gaming, ma anche in ambito lavorativo, grazie a un’esperienza di scrittura fluida e precisa, particolarmente utile per chi passa ore davanti alla tastiera. Le funzionalità aggiuntive come i tasti personalizzabili e la connettività USB-C ampliano ulteriormente le potenzialità d’uso della tastiera.

Nonostante le numerose migliorie, il prezzo di listino rimane elevato e rappresenta un fattore da considerare seriamente. La G915 X parte da 215 euro, una cifra che potrebbe risultare ostica per molti utenti, specialmente in una fascia di mercato in cui la concorrenza offre soluzioni alternative a costi più contenuti. Tuttavia, per chi cerca una tastiera di alta qualità che combini stile e prestazioni, la G915 X si propone come un investimento ragionevole.

Se volete una tastiera da gaming low-profile che non scenda a compromessi nella qualità e che risponda rapidamente alle vostre esigenze, la G915 X è un’opzione valida da considerare. Gli upgrade e le migliorie rispetto alla G915 la pongono in una posizione di forza nel panorama attuale delle periferiche gaming. Rimanere al passo con le tecnologie e le preferenze degli utenti ha guidato Logitech a produrre un dispositivo che, sebbene non privo di criticità, rappresenta un importante passo avanti per l’azienda e per i suoi clienti.