10 Luglio 2026

Home / INTERNET / Meta rischia sanzioni UE per Facebook e Instagram accusati di design che crea dipendenza

La notizia in sintesi

Meta rischia sanzioni UE per il design di Facebook e Instagram .

rischia sanzioni UE per il design di e . Bruxelles contesta scroll infinito, autoplay e raccomandazioni personalizzate.

contesta scroll infinito, autoplay e raccomandazioni personalizzate. Nel mirino soprattutto i rischi per minori, adolescenti e utenti vulnerabili.

Le conclusioni sono preliminari: Meta può replicare prima della decisione finale.

(Riassunto generato con AI)

Bruxelles apre il fronte sul design di Meta

Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, è finita nel mirino della Commissione Europea per quello che Bruxelles definisce un design potenzialmente “addictive”, cioè capace di favorire un uso compulsivo delle piattaforme. Nelle ultime ore l’esecutivo UE ha diffuso risultati preliminari dell’indagine avviata nell’ambito del Digital Services Act, sostenendo che funzioni come scroll infinito, video in autoplay e raccomandazioni altamente personalizzate possano spingere soprattutto minori e adolescenti a restare online più a lungo.

Secondo la Commissione, il problema non riguarda solo il tempo trascorso sulle app, ma il possibile impatto sul benessere fisico e mentale degli utenti più vulnerabili. Se le conclusioni preliminari venissero confermate, Meta potrebbe essere costretta a modificare il funzionamento dei servizi o affrontare una sanzione fino al 6% del fatturato annuo globale.

Cosa contesta l’UE e perché il caso pesa

La valutazione preliminare della Commissione Europea sostiene che Meta non abbia analizzato in modo adeguato i rischi legati alla progettazione di Facebook e Instagram. Nel mirino ci sono meccanismi che mantengono costante il coinvolgimento: notifiche, contenuti suggeriti automaticamente, feed senza fine, oltre a formati come Reels e Stories.

Per l’UE, questa combinazione può spingere il cervello verso una fruizione quasi automatica, consolidando abitudini poco sane e un uso eccessivo dei social. La Commissione richiama in particolare i dati sul tempo trascorso dai minori sulle piattaforme, incluso l’utilizzo notturno, ritenendo insufficienti le misure adottate finora per ridurre il rischio.

Henna Virkkunen, vicepresidente esecutiva della Commissione, ha ribadito che “proteggere la salute fisica e mentale degli europei deve essere una priorità per le piattaforme social”. Anche gli strumenti di gestione del tempo e i controlli parentali, secondo Bruxelles, non sarebbero abbastanza efficaci: i primi possono essere ignorati con facilità, i secondi richiedono tempo e competenze tecniche da parte delle famiglie. Tra gli interventi ipotizzati figurano autoplay e scroll infinito disattivati di default, pause più incisive e sistemi di raccomandazione meno orientati al puro engagement.

La risposta di Meta e gli effetti possibili

Meta contesta le conclusioni preliminari e sostiene che non tengano conto dei passi compiuti per proteggere gli adolescenti. L’azienda ha richiamato in particolare i “Teen Accounts”, presentati come strumenti capaci di limitare l’accesso notturno e fissare un tetto quotidiano di utilizzo.

Il procedimento, però, non è chiuso. Meta potrà esaminare gli atti e presentare le proprie osservazioni, mentre l’European Board for Digital Services sarà coinvolto nel percorso previsto dal DSA. Il punto politico e regolatorio è rilevante: il caso segnala che l’UE vuole spostare il controllo dai contenuti al design stesso delle piattaforme, soprattutto quando l’architettura del servizio può incidere sul comportamento dei minori.

FAQ

Perché l’UE indaga su Meta?

Sì, perché la Commissione Europea ritiene che il design di Facebook e Instagram possa favorire uso compulsivo, soprattutto tra minori e utenti vulnerabili.

Quali funzioni sono sotto esame?

Sì, tra gli elementi contestati ci sono scroll infinito, autoplay, notifiche push, raccomandazioni personalizzate, Reels e Stories, considerati fattori che aumentano il coinvolgimento continuativo.

Meta rischia davvero una multa?

Sì, se le conclusioni preliminari saranno confermate, la sanzione prevista dal Digital Services Act può arrivare fino al 6% del fatturato annuo globale.

Meta può ancora difendersi?

Sì, le conclusioni non sono definitive. Meta può consultare il fascicolo dell’indagine e inviare una risposta formale prima di un’eventuale decisione finale.

Come è stato verificato questo contenuto?

Sì, nasce da analisi e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: BBC News, Engadget e Hardware Upgrade.